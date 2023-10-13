Италия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Италия – Мальта, который состоится 14 октября 2023 года.

Италия

Действующие чемпионы Европы, сборная Италии с семью очками, идут на втором месте в группе C. Итальянцы не квалифицировались на прошлый чемпионат мира 2022 года, и чтобы не пропустить следующий крупный турнир подряд, им необходимо выложиться в оставшихся четырёх играх. В пятом туре сыграли вничью на выезде со сборной Северной Македонии (1:1).

В последнем туре дома обыграли сборную Украины со счётом 2:1.

Мальта

Сборная Мальты, главный аутсайдер, не набрав ни одного очка в данном отборе. Команда пытается играть строго от обороны, и это позволяет команде не пропускать большое количество мячей, как в предыдущие годы. В предыдущей выездной игре проиграли украинцам (0:1).

В шестом туре уступили на своём поле сборной Северной Македонии со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Италия – 1.05

Ничья – 15.50

Победит сборная Мальта – 50.00

Победит сборная Италия с форой -2.5 – 1.51

Обе забьют — нет – 1.21

Обе забьют — да – 4.70

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

Сборная Италии играет на обе команды забьют в четырёх из пяти последних игр на домашнем поле.

Сборная Мальты последний раз побеждала в рамках квалификаций на чемпионаты мира и европы в сентябре 2021 года.

В очных встречах между командами девять побед сборной Италии и ни одной у мальтийцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу Италии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.51. Данная встреча для итальянцев хорошая возможность улучшить свою разницу забитых и пропущенных мячей.