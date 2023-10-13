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Италия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:35
Италия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Италия – Мальта, который состоится 14 октября 2023 года.

Италия

Действующие чемпионы Европы, сборная Италии с семью очками, идут на втором месте в группе C. Итальянцы не квалифицировались на прошлый чемпионат мира 2022 года, и чтобы не пропустить следующий крупный турнир подряд, им необходимо выложиться в оставшихся четырёх играх. В пятом туре сыграли вничью на выезде со сборной Северной Македонии (1:1).

В последнем туре дома обыграли сборную Украины со счётом 2:1.

Мальта

Сборная Мальты, главный аутсайдер, не набрав ни одного очка в данном отборе. Команда пытается играть строго от обороны, и это позволяет команде не пропускать большое количество мячей, как в предыдущие годы. В предыдущей выездной игре проиграли украинцам (0:1).

В шестом туре уступили на своём поле сборной Северной Македонии со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Италия – 1.05
  • Ничья – 15.50
  • Победит сборная Мальта – 50.00
  • Победит сборная Италия с форой -2.5 – 1.51
  • Обе забьют — нет – 1.21
  • Обе забьют — да – 4.70
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.04
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

  • Сборная Италии играет на обе команды забьют в четырёх из пяти последних игр на домашнем поле.
  • Сборная Мальты последний раз побеждала в рамках квалификаций на чемпионаты мира и европы в сентябре 2021 года.
  • В очных встречах между командами девять побед сборной Италии и ни одной у мальтийцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу Италии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.51. Данная встреча для итальянцев хорошая возможность улучшить свою разницу забитых и пропущенных мячей.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:04
Разве нужны вообще аргументы относительно исхода поединка, если в нём встречаются команды столько разного уровня? Итальянцы на классе должны спокойно брать верх над островитянами. На Мальте действующие чемпионы Европы ограничились победой лишь со счётом 2-0. Но дома при поддержке своих фанатов явно наколотят в ворота аутсайдера группы больше. Мой прогноз - фора (-2,5) на хозяев. Минимум 3-0 , 4-0 в этом поединке я жду.
Гость
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