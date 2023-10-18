«Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Вердер», который состоится 20 октября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд идёт на четвертом месте после семи сыгранных туров. Команда уверенно выступает в текущем чемпионате, не проиграв ни одной игры. В выездной встрече обыграли «Хоффенхайм» со счётом 3:1/

В последнем туре перед перерывом на игры сборных, дома выиграли «Унион» Берлин(4:2)/

«Вердер»

«Вердер» занимает четырнадцатое место с шестью очками в активе. «Музыканты» показывают атакующую игру в этом чемпионате, с большим количеством забитых и пропущенных мячей. В последней выездной игре проиграли «Дармштадту»(2:4).

В седьмом туре дома уступили «Хоффенхайму» со счётом 2:3/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.37

Ничья – 5.70

Победит «Вердер» – 8.10

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.91

Обе забьют — нет – 2.36

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.98

Статистика

«Боруссия» Дортмунд в этом розыгрыше Бундеслиги забивает во всех играх.

«Вердер» на выезде не забивал только в одной игре.

В пяти последних очных встречах четыре победы на счету «Боруссии» Дортмунд

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей с коэффициентом 1.92. Нас ждёт игра с большим количеством созданных моментов, и если реализация не подведёт, то такой тотал должен заходить.