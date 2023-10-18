«Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Вердер», который состоится 20 октября 2023 года
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд идёт на четвертом месте после семи сыгранных туров. Команда уверенно выступает в текущем чемпионате, не проиграв ни одной игры. В выездной встрече обыграли «Хоффенхайм» со счётом 3:1/
В последнем туре перед перерывом на игры сборных, дома выиграли «Унион» Берлин(4:2)/
«Вердер»
«Вердер» занимает четырнадцатое место с шестью очками в активе. «Музыканты» показывают атакующую игру в этом чемпионате, с большим количеством забитых и пропущенных мячей. В последней выездной игре проиграли «Дармштадту»(2:4).
В седьмом туре дома уступили «Хоффенхайму» со счётом 2:3/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.37
- Ничья – 5.70
- Победит «Вердер» – 8.10
- Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.91
- Обе забьют — нет – 2.36
- Обе забьют — да – 1.60
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.92
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.98
Статистика
- «Боруссия» Дортмунд в этом розыгрыше Бундеслиги забивает во всех играх.
- «Вердер» на выезде не забивал только в одной игре.
- В пяти последних очных встречах четыре победы на счету «Боруссии» Дортмунд
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей с коэффициентом 1.92. Нас ждёт игра с большим количеством созданных моментов, и если реализация не подведёт, то такой тотал должен заходить.