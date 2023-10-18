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«Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:45
«Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Вердер», который состоится 20 октября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд идёт на четвертом месте после семи сыгранных туров. Команда уверенно выступает в текущем чемпионате, не проиграв ни одной игры. В выездной встрече обыграли «Хоффенхайм» со счётом 3:1/

В последнем туре перед перерывом на игры сборных, дома выиграли «Унион» Берлин(4:2)/

«Вердер»

«Вердер» занимает четырнадцатое место с шестью очками в активе. «Музыканты» показывают атакующую игру в этом чемпионате, с большим количеством забитых и пропущенных мячей. В последней выездной игре проиграли «Дармштадту»(2:4).

В седьмом туре дома уступили «Хоффенхайму» со счётом 2:3/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.37
  • Ничья – 5.70
  • Победит «Вердер» – 8.10
  • Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.91
  • Обе забьют — нет – 2.36
  • Обе забьют — да – 1.60
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.92
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.98

Статистика

  • «Боруссия» Дортмунд в этом розыгрыше Бундеслиги забивает во всех играх.
  • «Вердер» на выезде не забивал только в одной игре.
  • В пяти последних очных встречах четыре победы на счету «Боруссии» Дортмунд

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей с коэффициентом 1.92. Нас ждёт игра с большим количеством созданных моментов, и если реализация не подведёт, то такой тотал должен заходить.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 17:47
В данном поединке есть явный фаворит, и это дортмундцы. Как и в предыдущих сезонах, "шмели" считаются главным конкурентом Баварии в борьбе за "серебряную салатницу". Вердер в лучшем случае можно назвать середняком Бундеслиги. А задача перед командой стоит - хотя бы не вылететь во второй по силе и значимости дивизион страны. Коэффициент на победу Боруссии предсказуемо мал. Поэтому считаю резонным поверить в викторию хозяев с разницей в два мяча минимум и слегка подстраховаться ставкой фора (-1). В четырёх крайних очных поединках "шмели" одержали четыре победы над "бременскими музыкантами" (2-0, 2-1, 4-1 и 2-0). В трёх из них брали верх над Вердером с разницей минимум в два мяча.
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