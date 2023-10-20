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«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:49
«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель», который состоится 21 октября 2023 года

«Ницца»

«Ницца» — вторая команда чемпионата Франции на данный момент. Главный тренер Франческо Фариоли поставил команде хорошую игру в обороне, что и приводит к таким качественным результатам. В предыдущем домашнем матче сыграли вничью с «Брестом» (0:0).

В матче восьмого тура на выезде обыграли «Метц» со счётом 1:0.

«Марсель»

«Марсель» набрав двенадцать очков из двадцати четырёх возможных, идёт на шестом месте. Такая высокая позиция связана с тем, что все лидеры чемпионата теряют большое количество очков. В седьмом туре «Марсель» проиграл в выездной встрече «Монако» со счётом 2:3.

В последнем туре уверенно обыграли на домашней арене «Гавр» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ницца» – 2.49
  • Ничья – 3.35
  • Победит«Марсель» – 3.05
  • Победит «Ницца» с форой -1.5 – 5.00
  • Обе забьют — нет – 1.98
  • Обе забьют — да – 1.77
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

  • «Ницца» на текущий момент чемпионата Франции в среднем пропускает за игру 0.5 мяча.
  • «Марсель» не имеет побед на выезде в этом сезоне.
  • Четыре из пяти последних игр между командами завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35. Будущий матч с большой долей вероятности будет идти под диктовку хозяев, что может привести к минимальному количеству забитых мячей. В такой игре мы рассчитываем на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк марсель
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 19:23
Дерби клубов с "Лазурного берега" имеет довольно-таки обширный послужной список, но если обращать свое внимание лишь на крайние 6-ть очных матчей команд, то увидим, что Марсель смог победить лишь два раза. В остальном же, Ницца вставляла им палки в колеса, и если по цифрам, то в активе данного клуба 3-и победы и ничья. Выходит, что их шансы снова внушительные, да и родные стены им должны помочь, ведь здесь команда не проигрывает на протяжении аж 7-ми официальных встреч кряду. Вера в Ниццу огромна.
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