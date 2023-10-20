«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель», который состоится 21 октября 2023 года

«Ницца»

«Ницца» — вторая команда чемпионата Франции на данный момент. Главный тренер Франческо Фариоли поставил команде хорошую игру в обороне, что и приводит к таким качественным результатам. В предыдущем домашнем матче сыграли вничью с «Брестом» (0:0).

В матче восьмого тура на выезде обыграли «Метц» со счётом 1:0.

«Марсель»

«Марсель» набрав двенадцать очков из двадцати четырёх возможных, идёт на шестом месте. Такая высокая позиция связана с тем, что все лидеры чемпионата теряют большое количество очков. В седьмом туре «Марсель» проиграл в выездной встрече «Монако» со счётом 2:3.

В последнем туре уверенно обыграли на домашней арене «Гавр» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 2.49

Ничья – 3.35

Победит«Марсель» – 3.05

Победит «Ницца» с форой -1.5 – 5.00

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

«Ницца» на текущий момент чемпионата Франции в среднем пропускает за игру 0.5 мяча.

«Марсель» не имеет побед на выезде в этом сезоне.

Четыре из пяти последних игр между командами завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35. Будущий матч с большой долей вероятности будет идти под диктовку хозяев, что может привести к минимальному количеству забитых мячей. В такой игре мы рассчитываем на ничью.