«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель», который состоится 21 октября 2023 года
«Ницца»
«Ницца» — вторая команда чемпионата Франции на данный момент. Главный тренер Франческо Фариоли поставил команде хорошую игру в обороне, что и приводит к таким качественным результатам. В предыдущем домашнем матче сыграли вничью с «Брестом» (0:0).
В матче восьмого тура на выезде обыграли «Метц» со счётом 1:0.
«Марсель»
«Марсель» набрав двенадцать очков из двадцати четырёх возможных, идёт на шестом месте. Такая высокая позиция связана с тем, что все лидеры чемпионата теряют большое количество очков. В седьмом туре «Марсель» проиграл в выездной встрече «Монако» со счётом 2:3.
В последнем туре уверенно обыграли на домашней арене «Гавр» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 2.49
- Ничья – 3.35
- Победит«Марсель» – 3.05
- Победит «Ницца» с форой -1.5 – 5.00
- Обе забьют — нет – 1.98
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84
Статистика
- «Ницца» на текущий момент чемпионата Франции в среднем пропускает за игру 0.5 мяча.
- «Марсель» не имеет побед на выезде в этом сезоне.
- Четыре из пяти последних игр между командами завершились на тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35. Будущий матч с большой долей вероятности будет идти под диктовку хозяев, что может привести к минимальному количеству забитых мячей. В такой игре мы рассчитываем на ничью.