«Кёльн» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

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вчера, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» – «Боруссия» М, который состоится 22 октября 2023 года

«Кёльн»

«Кёльн» — последняя команда чемпионата Германии после семи сыгранных туров. Главный тренер Штефан Баумгарт пока не видит самоотдачи у игроков на поле, что и приводит к таким результатам. В шестом туре на домашней арене уступили одному из лидеров чемпионата, команде «Штутгарт» (0:2).

В последнем туре проиграли на выезде первой команде на текущий момент, «Байеру», со счётом 0:3.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» Менхенгладбах — двенадцатая команда Бундеслиги на данный момент. Такая низкая позиция связана с тяжелым календарём, где «гладбах» потерял большое количество очков. В пятом туре на своём поле проиграли «Лейпцигу» (0:1).

В предыдущей встрече сыграли в результативную ничью с «Майнцом» со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.39

Ничья – 3.80

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.89

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.45

Обе забьют — нет – 2.53

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

«Кёльн» идёт без побед в текущем розыгрыше Бундеслиги.

«Боруссия» Менхенгладбах не проигрывают на выезде в этом сезоне.

Три игры из последних пяти сыгранных между командами завершились победами «Кёльна».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Кёльна» с коэффициентом 2.39. Обеим командам не повезло с календарём в стартовых матчах сезона. Пауза, которая была вызвана играми сборных, должна пойти на пользу «Кёльну», и это может помочь им добыть первую победу в сезоне перед своими болельщиками.