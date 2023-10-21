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«Кёльн» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

вчера, 15:52
«Кёльн» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» – «Боруссия» М, который состоится 22 октября 2023 года

«Кёльн»

«Кёльн» — последняя команда чемпионата Германии после семи сыгранных туров. Главный тренер Штефан Баумгарт пока не видит самоотдачи у игроков на поле, что и приводит к таким результатам. В шестом туре на домашней арене уступили одному из лидеров чемпионата, команде «Штутгарт» (0:2).

В последнем туре проиграли на выезде первой команде на текущий момент, «Байеру», со счётом 0:3.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» Менхенгладбах — двенадцатая команда Бундеслиги на данный момент. Такая низкая позиция связана с тяжелым календарём, где «гладбах» потерял большое количество очков. В пятом туре на своём поле проиграли «Лейпцигу» (0:1).

В предыдущей встрече сыграли в результативную ничью с «Майнцом» со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кёльн» – 2.39
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.89
  • Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.45
  • Обе забьют — нет – 2.53
  • Обе забьют — да – 1.53
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

  • «Кёльн» идёт без побед в текущем розыгрыше Бундеслиги.
  • «Боруссия» Менхенгладбах не проигрывают на выезде в этом сезоне.
  • Три игры из последних пяти сыгранных между командами завершились победами «Кёльна».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Кёльна» с коэффициентом 2.39. Обеим командам не повезло с календарём в стартовых матчах сезона. Пауза, которая была вызвана играми сборных, должна пойти на пользу «Кёльну», и это может помочь им добыть первую победу в сезоне перед своими болельщиками.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк кёльн
Все комментарии
idres
idres
вчера в 16:37
На старте чемпионата Кельн настолько плох, что даже в домашнем матче против нынешней не самой сильной гладбахской Боруссии, не считаю "козлов" фаворитами. "Жеребцы" пока проигрывают только топовым соперникам (Лейпцигу, Баварии, Байеру). Хозяева же уступают практически всем подряд, командам абсолютно разного калибра. Даже ничья для "козлов" в их текущей форме будет не таким уж и плохим результатом. Поэтому беру ставку Х2 и считаю, что гости как минимум не проиграют. Кстати, в прошлом сезоне Боруссия набрала в двух поединках против данного соперника четыре очка в чемпионате: ничья в Кельне (0-0) и победа в Менхенгладбахе (5-2).
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