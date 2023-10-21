«Кёльн» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» – «Боруссия» М, который состоится 22 октября 2023 года
«Кёльн»
«Кёльн» — последняя команда чемпионата Германии после семи сыгранных туров. Главный тренер Штефан Баумгарт пока не видит самоотдачи у игроков на поле, что и приводит к таким результатам. В шестом туре на домашней арене уступили одному из лидеров чемпионата, команде «Штутгарт» (0:2).
В последнем туре проиграли на выезде первой команде на текущий момент, «Байеру», со счётом 0:3.
«Боруссия» Менхенгладбах
«Боруссия» Менхенгладбах — двенадцатая команда Бундеслиги на данный момент. Такая низкая позиция связана с тяжелым календарём, где «гладбах» потерял большое количество очков. В пятом туре на своём поле проиграли «Лейпцигу» (0:1).
В предыдущей встрече сыграли в результативную ничью с «Майнцом» со счётом 2:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 2.39
- Ничья – 3.80
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.89
- Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.45
- Обе забьют — нет – 2.53
- Обе забьют — да – 1.53
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41
Статистика
- «Кёльн» идёт без побед в текущем розыгрыше Бундеслиги.
- «Боруссия» Менхенгладбах не проигрывают на выезде в этом сезоне.
- Три игры из последних пяти сыгранных между командами завершились победами «Кёльна».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Кёльна» с коэффициентом 2.39. Обеим командам не повезло с календарём в стартовых матчах сезона. Пауза, которая была вызвана играми сборных, должна пойти на пользу «Кёльну», и это может помочь им добыть первую победу в сезоне перед своими болельщиками.