«Вильярреал» – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Алавес», который состоится 22 октября 2023 года

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает шестнадцатое место после девяти сыгранных туров. Это один из самых провальных стартовых отрезков команды за последние годы. В восьмом туре сыграли вничью на выезде с «Хетафе»(0:0).

В последнем туре уступили на своём поле «Лас-Пальмас» со счётом 1:2.

«Алавес»

«Алавес» набрав восемь очков идёт на семнадцатом месте. Главная проблема команды — игра в атаке. Подопечные Л.Гарсии только семь раз отличились в воротах соперников. В восьмом туре проиграли на своём поле «Осасуне»(0:2).

В девятом туре дома сыграли вничью с «Бетисом» со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.78

Ничья – 3.85

Победит «Алавес» – 4.90

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

«Вильярреал» забивает во всех играх сезона на домашней арене.

«Алавес» не побеждал на выезде в текущем чемпионате.

Пять последних очных встреч между командами завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Вильярреала» по коэффициенту 1.78. Позиция, которую занимают на текущий момент хозяева поля, не соответствует их потенциалу. В предстоящем матче нас ждёт доминация на поле команды «Вильярреал», что приведёт к большому количеству голевых моментов.