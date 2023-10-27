«Клермон» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 01:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Клермон» – «Ницца», который состоится 27 октября 2023 года

«Клермон»

«Клермон» идёт на семнадцатом месте в чемпионате Франции после восьми сыгранных туров. Команда провалила начало сезона, но сыграв вничью с «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:0 в седьмом туре, команда почувствовала уверенность в своих силах.

В восьмом туре на поле соперника обыграли «Олимпик» Лион(2:1).

«Ницца»

«Ницца» вторая команда французской Лиги 1 после девяти сыгранных матчей. Главный тренер Франческо Фариоли делает акцент на оборону, что мы видим по последним результатам. В восьмом туре «Орлята» на выезде обыграли «Метц»(1:0).

В девятом туре на домашней арене выиграли у «Марселя» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 4.40

Ничья – 3.75

Победит «Ницца» – 1.87

Победит «Ницца» Лион с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

«Клермон» не забивает на своём поле три игры подряд.

«Ницца» побеждает в трёх последних матчах на выезде.

«Клермон» имеет преимущество над «Ниццой» в очных встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.87. Результаты, которые показывает на текущий момент «Орлята», зависят от их качественной игры в обороне, и если команда сможет и в этом матче не пропустить, то их ждёт успех в этой встречи.