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Холанд вошёл в пятёрку самых результативных игроков в манчестерских дерби

вчера, 08:57

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Норвежец вошёл в пятёрку лучших игроков по системе «гол+пас» в истории манчестерских дерби в лиге, набрав за 3 поединка 8 очков. Столько же у Серхио Агуэро, который провёл 13 таких встреч. Лучший показатель у Райана Гиггза — 13 баллов за 29 матчей.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:46
никаких трофеев и достижений, только унижения
Elliada
Elliada ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 20:06
В первую очередь, оценивают по важным играм. Бензема получил ЗМ за решающие игры ЛЧ или за лучшего бомбардира Ла Лиги? Или Левандовский. У него более 600 голов. За сборную забил больше, чем Пеле и в ЛЧ под 100 голов, но на турниры не всегда попадал и всего раз выиграл ЛЧ. Думаешь, его запомнят?

Холанн молод. В будущем он, возможно, будет решать исход в важных встречах, но сейчас он пока не вырос в топ-футболиста. Это мое мнение. Спорить не буду.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:54
Но он еще очень молод, чтобы его недооценивать :)

Кроме того, как по мне, что касается чемпионатов - то они выигрываются в основном за счет побед над слабыми соперниками.
Я как давнишний болельщик Реала знаю о чем говорю - сколько чемпионатов Реал профукал за последние 15-20 лет в матчах с середняками, а не в очных матчах с Барсой или Атлетико.
Я к тому, что вклад Холлана можно оценивать не только по решающим матчам ЛЧ, где он первый раз в жизни играл.

А так он производит впечатление классического страйкера, который мало что умеет, кроме как бежать, открываться и бить, но в матчах с топами нужен еще и опыт.
Capral
Capral
вчера в 18:25
Тебе конечно видней, ты смотришь АПЛ- в курсе всех событий. Но дело в том, что не один игрок выходит на поле, а вся команда, и не всегда, результат, определяет один футболист. Разве Бавария, всегда побеждала с Мюллером или Аякс с Кройфом?
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:19
Бомбардир он хороший, но бесполезный. Например, стал лучшим бомбардиром Лиги Наций, но Норвегия не вышла в группу получше. Много забивал в Дортмунде, но они были близки к чемпионству именно без него в прошлом сезоне. Даже забили больше голов без него, чем с ним. То же самое с Сити. Без него забили больше, чем с ним. Просто голы распределялись равномерно, а не приходилось играть на статистику одного игрока. Сити выиграл требл, но Холанн пропал в тех матчах, где Сити раньше вылетал. Без него справились. 5 финалов 0 голов и 0 голевых. А сколько полуфиналов провалил?

Можно считать топ-футболистом футболиста, который не влияет на результат? У каждого свое мнение. Мое - он слишком переоценен.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:01
Я не об этом, я о том, что в принципе, мало кто может столько забивать в АПЛ, и не только... Холанд -конечно деревянный, но бомбардир- он знатный.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:49
Агуэро и Салах забивали много. По-моему, у Серхио 32 гола в АПЛ, а у Мо 34 гола. Но при этом они играли лучше Холанна.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:48
Трофей с аутсайдером выиграл. Стал лучшим игроком и бомбардиром. И это за месяц. А потом травма помешала. А Роналду за 10 месяцев ничего не выиграл, хотя забивает на уровне Холанна. А ты говоришь не играет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:06
Месси вообще не играет в футбол в этом сезоне, мы же про этот сезон, который только начался.
В том году Холан круч аргентинца
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:05
Дело в том, что, абсолютный дурак- никогда столько мячей в АПЛ не забьет!!! Да, я тоже не в восторге от него, как от большого мастера, но, и те мячи, котoрые он забивает- достойны уважения!!! Другой- и этого не умеет...
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23
Именно все такие, какие он сказал.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:23
Если Холанн никакой, то Месси достоин ЗМ? Ну вот фанат Роналду повзрослел. Поздравляю
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:08
У Холанда много голов, и не все такие, как ты говоришь.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:57
Голы голам рознь. Когда из ничего меняешь ход матча как Джуд, а когда дурака в упор вколачиваешь при попустительстве обороны соперника
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:55
Не нужно мне приписывать то, что я не говорил о Холане образца этого сезона- он ужасен этой осенью и точка. Из десяти один забивает
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:40
Холанд это не человек. Это машина..
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:09
Серьезно? Критикуешь Холанна, которому требуешь выдать ЗМ? По-твоему, он же тащер, без которого Сити не выиграл бы требл.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:38
А всё-таки, что не говори, но столько забивать в лучшей лиге мира- определенно надо иметь способности.
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:15
Доброго Здоровья sihafazatron!
Обязательно будет, если никуда из МС не свалит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:51
Первый с левейшего пенальти забил, второй с трёх метров в пустые замкнул . Голы, которые забудут, чего не сказать о голах легенд МЮ
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:49
пока есть время для следующих достяжений
ДСА
ДСА
вчера в 09:35
Юнайтед сейчас выглядят как мальчики для битья, грех не воспользоваться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:24
Скоро будет первый
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:23
Было видно в играх,что он будет лучший!
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