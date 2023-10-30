Холанд вошёл в пятёрку самых результативных игроков в манчестерских дерби

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Норвежец вошёл в пятёрку лучших игроков по системе «гол+пас» в истории манчестерских дерби в лиге, набрав за 3 поединка 8 очков. Столько же у Серхио Агуэро, который провёл 13 таких встреч. Лучший показатель у Райана Гиггза — 13 баллов за 29 матчей.
Холанн молод. В будущем он, возможно, будет решать исход в важных встречах, но сейчас он пока не вырос в топ-футболиста. Это мое мнение. Спорить не буду.
Холанн молод. В будущем он, возможно, будет решать исход в важных встречах, но сейчас он пока не вырос в топ-футболиста. Это мое мнение. Спорить не буду.
Кроме того, как по мне, что касается чемпионатов - то они выигрываются в основном за счет побед над слабыми соперниками.
Я как давнишний болельщик Реала знаю о чем говорю - сколько чемпионатов Реал профукал за последние 15-20 лет в матчах с середняками, а не в очных матчах с Барсой или Атлетико.
Я к тому, что вклад Холлана можно оценивать не только по решающим матчам ЛЧ, где он первый раз в жизни играл.
А так он производит впечатление классического страйкера, который мало что умеет, кроме как бежать, открываться и бить, но в матчах с топами нужен еще и опыт.
Кроме того, как по мне, что касается чемпионатов - то они выигрываются в основном за счет побед над слабыми соперниками.
Я как давнишний болельщик Реала знаю о чем говорю - сколько чемпионатов Реал профукал за последние 15-20 лет в матчах с середняками, а не в очных матчах с Барсой или Атлетико.
Я к тому, что вклад Холлана можно оценивать не только по решающим матчам ЛЧ, где он первый раз в жизни играл.
А так он производит впечатление классического страйкера, который мало что умеет, кроме как бежать, открываться и бить, но в матчах с топами нужен еще и опыт.
Можно считать топ-футболистом футболиста, который не влияет на результат? У каждого свое мнение. Мое - он слишком переоценен.
Можно считать топ-футболистом футболиста, который не влияет на результат? У каждого свое мнение. Мое - он слишком переоценен.
В том году Холан круч аргентинца
В том году Холан круч аргентинца
Обязательно будет, если никуда из МС не свалит.
Обязательно будет, если никуда из МС не свалит.