Холанд вошёл в пятёрку самых результативных игроков в манчестерских дерби

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вчера, 08:57

Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Норвежец вошёл в пятёрку лучших игроков по системе «гол+пас» в истории манчестерских дерби в лиге, набрав за 3 поединка 8 очков. Столько же у Серхио Агуэро, который провёл 13 таких встреч. Лучший показатель у Райана Гиггза — 13 баллов за 29 матчей.