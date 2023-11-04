5 лет без побед. «Боруссия» ужасно играет с «Баварией», но сейчас Терзич готовит сенсацию

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вчера, 10:05

Мюнхенцы вредят сами себе.

Противостояние дортмундской «Боруссии» и «Баварии» — одно из ключевых для распределения мест в топ-5 Бундеслиги. Сегодня команды впервые в новом сезоне сыграют между собой – и те, и другие подходят в игре при не лучшем турнирном положении.

У «Баварии» напряженность в раздевалке и череда травм

В марте-апреле 2023 года мюнхенцы отправили в отставку Юлиана Нагельсманна – было больше похоже на то, что с тренером появились внутренние конфликты у руководства. Парадокс в том, что претензии к Тухелю намного более очевидные – и он остаётся у руля. Летом ослаб центр обороны – помимо Кима Мин-Джэ «баварцы» никого не подписали, хотя отпустили сразу нескольких футболистов. И в начале сентября немецкий менеджер сетовал на дисбаланс в составе.

Несмотря на это, Томас нашёл возможность усадить на скамейку ещё недавно лидера «Баварии» Маттейса де Лигта – теперь же голландский центрдеф выбыл на месяц. Вместе с ним в лазарете – Упамекано и Бушманн.

К ноябрю между игроками немецкого гранда и наставником напряжение только возросло. По последним данным, многие исполнители удивлены поведением Томаса и чувствуют себя отстранёнными от происходящего в клубе. Отмечается, что у специалиста «есть свои игроки» — с ними он общается намного чаще, в том числе вне командных встреч. Среди них – Харри Кейн и Лерой Сане. При этом с остальными тренер практически не общается – то же касается игроков основной обоймы. Некоторые только от ассистента Томаса узнавали, проходят ли в стартовый состав. Дополнительно по атмосфере в раздевалке бьёт публичная критика от наставника – особенно в отношении центра поля и, в частности, Йозуа Киммиха.

Лучший опорник страны идеально чувствует себя при вертикальном футболе – но не когда делается ставка на владение. Менеджер же решил «перепрошить» уже сложившегося футболиста – в итоге Йозуа лишился уверенности в себе и стал намного чаще совершать ошибки.

При такой атмосфере мюнхенцы рано вылетели из Кубка Германии, а в чемпионате идут вторыми.

Дортмундцы поймали волну, но оступались на старте

На стартовом отрезке подопечным Эдина Терзича было на порядок тяжелее – «чёрно-жёлтые» в стартовых четырёх турах успели дважды потерять очки (1:1 с «Бохумом» и 2:2 с «Хайденхаймом»), а после этого тяжело стартовали в Лиге чемпионов, уступив «Пари Сен-Жермен».

Причиной послужили несколько факторов. «Боруссии» только предстояло набрать форму – к тому же набирать её приходилось уже без недавних лидеров. Летом немецкий гранд остался без своего системообразующего полузащитника – Джуда Беллингема.

И пусть за англичанина дортмундцы от «Реала» получили 103 миллиона евро, команда (как и всегда) не стала их тратить на топ-приобретения. У «Баварии» забрали не пригодившегося им Забитцера, из «Вердера» подписали форварда Фюллькруга, самым дорогим приобретением стал полузащитник Феликс Нмеча – «Вольфсбургу» за него выплатили 30 млн евро.

Помимо Беллингема дортмундцы свободным агентом потеряли крайнего защитника Геррейру – и в новой кампании пришлось искать альтернативы.

Но Терзич всё же смог быстро выправить игру коллектива – после матча с ПСЖ немцы уже не проигрывали. В национальном первенстве – 1 ничья в 5 матчах и 4-е место, в ЛЧ – победа над «Ньюкаслом» и боевая ничья с «Миланом».

Все топы подозрительно низко

Вообще удивительно, что и «Бавария» — не лидер чемпионата, и «Боруссия» — за пределами топ-3. В первых 10 турах очки они теряли довольно часто – вместе с тем Хаби Алонсо в «Байере» на протяжении прошлого сезона выстраивал цельный коллектив. Сейчас же работа испанца даёт первые плоды. Другие команды «фармацевтам» навязать конкуренцию не могут, а единственной командой, отобравшей очки, стала как раз «Бавария».

Дортмундцы недалеко от первой тройки. Со «Штутгартом» у них по 21 очку, от баварцев отставание в 2 балла – но суть в том, что ближайшим конкурентам предстоит играть с аутсайдерами. А «Боруссии» — с гегемоном Бундеслиги. Проще говоря, в случае поражения команда Терзича может откатиться и на 5-6-ю строчки.

«Лейпциг» вообще за пределами зоны Лиги чемпионов, хотя в межсезонье на усиление вложил больше, чем кто-либо – даже больше «Баварии», которая за одного Кейна выплатила 100 миллионов евро.

У «Боруссии» хорошие шансы

Статистика главного противостояния Бундеслиги говорит в пользу «Баварии» — они не проигрывали дортмундцам в последних 8 встречах. Если говорить конкретно о матчах чемпионата, то крайняя победа «чёрно-жёлтых» вообще датируется ноябрём 2018 года.

В то же время именно сейчас у коллектива Терзича наибольшие шансы прервать неудачную серию. Здесь и накопившееся напряжение в составе соперника, и кадровые проблемы, и слабость обороны – это больше всего поможет динамичной атаке «шмелей».

«Боруссия» — тактически гибкий коллектив, который может подстроиться под соперника. С «Баварией» им в этом плане будет чуть легче. Если рассчитывать на то, что дортмундцам удастся отобрать у мюнхенцев очки, интрига в чемпионате номинально останется жива – тут и «Байер» продолжит лидировать (может, даже увеличит отрыв), и «Штутгарт» с «Лейпцигом» подключатся к борьбе – а в топ-5 будет огромная плотность.