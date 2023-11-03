«Краснодар» и «Урал» — мимо Пути РПЛ, «Балтика» — сенсация. Итоги групп Кубка России

1698995469

вчера, 10:11

Для некоторых неутешительные.

В Кубке России до февраля будет затишье – групповой этап Пути РПЛ завершился, турнир делится на две сетки. Осталось дождаться жеребьёвки – а пока подведём промежуточные итоги.

Громкая развязка в группе D

Как ни парадоксально, речь о группе, в которой «Спартак» за 2 тура до финиша гарантировал себе лидерство. Всё потому, что «Динамо» и «Краснодар» в параллельной встрече не выявили победителя в основное время и били пенальти. После этого им предстояло сыграть со «Спартаком» и «Пари НН».

Оба конкурента добыли по 3 очка в 5-м туре и шли ноздря в ноздрю – в заключительном туре «быкам» предстояло сыграть с «красно-белыми», после чего ждать развязки в другом московском матче. Победу южане одержали – не без помощи ошибки Соболева на пенальти (из-за неё отменили гол).

А вот дальше интереснее. «Белы-голубым» с «Пари НН» пришлось отыгрываться – Севикян на 13-й минуте положил дальним ударом. На 16-й сравнял Тюкавин. Дальше – засуха, ведущая к серии 11-метровых. Отличный расклад для «горожан» — при равенстве очков с «Динамо» они бы финишировали третьими, а так бы занимали чистое 2-е место. Опять всё изменилось на 3-й добавленной минуте – Ярослав Гладышев вывел москвичей вперёд, его гол и стал победным.

От квартета D в верхнюю сетку отправились два столичных коллектива, а вот лидеру чемпионата придётся пробиваться через сетку Пути регионов.

У «Урала» проблемы

Положение в таблице не так уж ужасно. В чемпионате 10-е место для «шмелей» — отличный показатель. 3-я строчка в группе Кубка и Путь регионов – тоже неплохо. Вопрос в другом – в игре коллектива укрепляется серийный характер. До матча с «Зенитом» было 1 поражение в 7 матчах.

В Санкт-Петербурге сыграли ужасно (0:4) – и после этого 2 победы в 11 играх. Обе – в Кубке, лишь одна – в основное время. В поединке с «Ростовом» в гостях решалась дальнейшая судьба в турнире. Пришлось играть без Помазуна, Бикфалви и других.

Под занавес первого тайма Мелёхин открывает счёт – Шеттине сравнивает на 50-й. На 67-й минуте ростовчане выходят вперёд – гол Комличенко. На этом всё закончилось.

Для уральцев проблема в том, что они играют крайне нестабильно на протяжении 90 минут – эталонные отрезки резко сменяются провальными и наоборот. Можно говорить о короткой скамейке, о неудачном стечении обстоятельств в отдельных матчах. Но это бьёт по психологии игроков – и не позволяет даже смотреть на более высокие позиции.

Итог в группе В – «Ростов» присоединяется к «Локомотиву» в плей-офф Пути РПЛ , «Урал» за счёт удачного старта и побед над «Локо» с «Рубином» во втором круге идёт в нижнюю сетку.

«Балтика» порадовала, в группе А – без сенсаций

В группе С всё завершилось ещё в октябре – «Зенит» с «Крыльями» и «Балтика» с «Ахматом» играли первыми. Петербуржцы де-факто давно решили вопрос попадания в плей-офф, поэтому игра с самарцами не сильно давила – и до последних минут в их поединке держались 0:0. Уже на 87-й минуте спасением стал гол Ивана Сергеева.

Позже «Балтика» принимала «Ахмат» — и вот здесь была бойня за вторую путёвку. Грозненцы шли на 3-й строчке, отставая от калининградцев на 2 очка – в очном столкновении обоим клубам нужна была только победа. И «балтийцы» попросту смели конкурентов – разгромные 4:1 с дублем Мусаева и голами Энрикеса с Гузиной. Команды остались на прежних позициях.

В квартете А места распределились примерно так, как и должны были. ЦСКА – лидер, оренбуржцы заслуженно забрали второе место. Разве что «Факел» при более достойной игре решил отдать предпочтение чемпионату – и в Путь регионов отправился Сочи.

При этом обе путёвки в верхнюю сетку к 6-му туру уже были разыграны – разве что для «армейцев» выйти в лидеры квартета было делом принципа. Вопрос решался в очном столкновении – так же и «Сочи» с «Факелом» сошлись в последнем бою за Путь регионов. И если победа «красно-синих» не удивляет, то 2:0 в пользу южан в их нынешней форме – мини-сенсация.

Магия «Акрона» закончилась, дальше идут «Волгарь», «Родина», «Химки» и СКА Хабаровск

Теперь об участниках плей-офф от Первой лиги. Здесь интереснее всего было следить за «Акроном» Евгения Калешина – тольяттинцы годом ранее уже сотворили сенсацию, выбив все московские клубы РПЛ (кроме ЦСКА ) на пути к финалу Пути регионов. Теперь же команда феерически лидирует в Первой лиге, но в Кубке запнулась о «Волгарь». Дело шло к серии пенальти, но на 90+1-й Лесников вывел гостей в следующую стадию. Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин по итогам встречи отмечал:

Пропущенный мяч – потеря концентрации или усталость? Естественно, что неправильное решение. Может быть, причина этого в усталости, но неправильное решение привело к поражению. Я думаю, что по игре мы не заслуживали поражения. Но это Кубок, здесь драмы случаются. Для нас вылет из Кубка – огромная потеря. Играть один раз в неделю – это для нас очень серьезный удар. Постараемся выправить ситуацию. Посмотрим, что будем делать дальше.