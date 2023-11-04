«Ростов» в топ-10, провал «Спартака», развязка чемпионской гонки. Клубам РПЛ осталось 5 туров до паузы

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вчера, 19:20

Игра «Зенита» и «Краснодара» — в центре запутанной паутины.

14-й тур РПЛ уже стартовал, до финиша первого круга совсем немного – и ещё 5 туров до зимней паузы. И несмотря на это, располагаются команды в верхней части таблицы довольно плотно. Рассуждаем, кто на что может рассчитывать на оставшемся отрезке.

Итог гонки «Краснодар»-«Зенит» определится в конце круга

«Быки» — единственные, кто может противопоставить гегемонам что-то внятное. Причём делают это они вот уже 13 туров кряду. Южане обладают сбалансированным составом, чем не могут похвастаться остальные. Ивич задал какое-никакое разнообразие игровых сочетаний. Плюс коллектив научился-таки играть прагматично.

В то же время «Краснодар» успел ошибиться с «Балтикой» и ЦСКА , а набравший ход «Зенит» поджимает всё сильнее. В эти выходные первым предстоит матч с командой из топ-3 («Крыльями»), последним – с аутсайдером лиги. И даже так «горожане» для сохранения дистанции должны побеждать на классе – тогда к очному поединку с петербуржцами команда Ивича действительно подойдёт с позиции силы. В Санкт-Петербурге и подведут промежуточный итог гонки. Победа хозяев поднимет их на долгожданное 1-е место, поражение позволит оторваться гостям.

Но после этого у «быков» ещё будет пара матчей на возвращение в лидеры. Им предстоит встретиться с «Уралом», «Оренбургом» и ЦСКА . Номинально серьёзное сопротивление готовы навязать лишь последние – но фактор домашнего поля «Краснодару» на руку. «Зенит» же сыграет на матч больше – в Кубке сойдётся с «Динамо». И пройдёт встреча в Москве, после чего – вторая гостевая игра с «Локомотивом» и домашняя – с «Пари НН». На бумаге чуть больше перспектив у южан – всё зависит от итога очного матча.

Высокая конкуренция москвичей и 2 дерби

ЦСКА с «Динамо» набрали по 21 очку и идут в топ-5. «Спартак» с «Локомотивом» располагаются на 7-м и 8-м месте соответственно – но отстают от соседей лишь на 1 балл. Снизить плотность до паузы команды ещё могут – в первую очередь очными встречами. «Бело-голубые» сойдутся с «армейцами» в конце ноября, а уже в эти выходные «Локо» зарубится с «красно-белыми».

Дальше стоит смотреть на сложность календаря – наиболее щадящий он у «Динамо». Подопечных Марцела Лички, помимо ЦСКА , не ожидают серьёзные испытания. Только выезд в Сочи и Воронеж, домашние поединки с «Оренбургом» и «Рубином» — в то же время в Кубке придётся играть с «Зенитом».

«Локо» и «Спартаку» чуть тяжелее – у них тоже есть кубковые матчи, но против «Балтики» и «Оренбурга». В то же время – по 3 тяжелых поединка в чемпионате. Помимо дерби, «красно-зелёным» придётся столкнуться с загадочными «Крыльями Советов» и набравшим ход «Зенитом», а у «красно-белых» — игры со рвущимся в пятёрку «Ростовом» и уже обыгравшими их самарцами.

Тяжелее всего «армейцам». При короткой скамейке им придётся начинать плей-офф Кубка с выезда в Ростов-на-Дону, а уже через 5 дней играть с теми же южанами дома. До этих двух встреч – дерби с «Динамо». После – выезд в «Краснодар».

При этом «Спартак» теряет очки слишком часто – и нет предпосылок к переменам. Поэтому никто не удивится, если худшим среди московских будет этот клуб. Наиболее же высокие шансы оказаться выше – у «Динамо».

«Крылья» и «Пари НН» прыгают выше головы – удержаться сложно

Им оставшаяся дистанция отведена на то, чтобы защищать взятые позиции. Особенно это касается самарцев – их в первой тройке увидеть не ожидал вообще никто. При этом ни в тех, ни в других нет серьёзной уверенности.

Подопечные Игоря Осинькина уже начали терять высоту и в последних трёх играх чемпионата остались без побед. Если прибавить Кубок, серия составляет уже 5 матчей. Ещё хуже – что в эти выходные играть с «Краснодаром», после «Урала» — с «Локомотивом» и после «Сочи» — со «Спартаком». «Крылья» будут выжаты, между тем «Динамо» с ЦСКА отстают только на 1 очко.

Нижегородцы своим ходом, домашними победами, добрались до 6-й строчки – но их показателей недостаточно для конкуренции с москвичами. Насколько уверенно играет «Пари НН» дома – настолько же ужасны результаты коллектива на выезде. На своём поле подопечные Сергея Юрана одержали 6 побед в последних 7 матчах чемпионата. В гостях – вообще ни одной победы в 6 играх. И в предстоящих 5 турах дома нижегородцы сыграют лишь дважды.

«Ростов» в погоне за топ-5 – помогут матчи с конкурентами

Ростовчане идут сильно ниже, но в сторону топ-5 смотрят не просто так – чуть ранее они поочерёдно разделались с «Ахматом», «Локомотивом» и «Уралом». Вполне возможно, что это начало стремительного рывка – только нужно отыграть отставание в 5 баллов от тех же ЦСКА с «Динамо». С «армейцами» они как раз сойдутся в очном матче – до этого нельзя терять очки с «Оренбургом» и обогнать «Спартак» с «Пари НН». А также надеяться на осечки самих «красно-синих». Вопрос – хватит ли глубины скамейки Карпину? Все 3 последние победы ростовчане одержали в домашних стенах. Теперь же предстоит турне Оренбург-Москва. Затем вдобавок будет кубковая игра с ЦСКА – и 2 выездных матча на финише первой части чемпионата.

Проблема в том, что даже гранды оставшуюся дистанцию не в состоянии пройти без поражений. Мешает либо форма лидеров, либо разбалансированный состав, либо короткая скамейка. Поэтому даже «Крылья» к середине декабря могут продолжить держаться в первой пятёрке.