Молдавия – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Молдавия – Албания, который состоится 17 ноября 2023 года.

Молдавия

Сборная Молдавии набрала девять очков после шести сыгранных туров. Такой результат позволяет им идти среди команд, которые претендуют на выход из группы. В шестом туре минимально обыграли на выезде сборную Фарерских островов со счётом 1:0.

В предыдущем матче сыграли в результативную ничью с поляками(1:1).

Албания

Сборная Албании занимает первое место в данной группе с тринадцатью очками после шести сыгранных матчей. Команде достаточно набрать три очка в ближайших двух встречах, чтобы обеспечить себе выход на Евро-2024. В шестом туре на своём поле выиграли у сборной Польши со счётом 2:0.

В седьмом туре уверенно обыграли сборную Чехии(3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Молдавии – 4.95

Ничья – 3.45

Победит сборная Албании – 1.80

Победит сборная Албании с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 1.59

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54

Статистика

Сборная Молдавии не проигрывает три матча подряд в данной группе.

Албанцы забивают в шести последних встречах.

В очных играх превосходство на стороне сборной Албании.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.27. Данный матч будет определяющим для хозяев поля, которые набрали неплохую форму, но чтобы дальше претендовать на выход, им необходимо побеждать. Мы ждем упорную борьбу до последних минут встречи с голевыми моментами с обеих сторон.