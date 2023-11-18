Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Нидерланды – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:18
Нидерланды – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Нидерланды – Ирландия, который состоится 18 ноября 2023 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов идёт на втором месте в группе после шести сыгранных туров. В оставшихся двух матчах голландцы будут играть против четвёртой и пятой команды группы. Такой календарь практически на 100% гарантирует им проход на Чемпионат Европы. В предыдущем матче на своём поле уступили сборной Франции со счётом 1:2.

В восьмом туре на выезде минимально выиграли сборную Греции(1:0).

Ирландия

Сборная Ирландии с шестью очками занимает четвёртое место в группе. Команда потеряла все шансы квалифицироваться на Евро-2024. Единственные очки, которые они взяли, это были встречи с сборной Гибралтара. В седьмом туре проиграли на домашней арене сборной Греции со счётом 0:2.

В прошлом матче обыграли в гостях сборную Гибралтара со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Нидерландов – 1.22
  • Ничья – 6.60
  • Победит сборная Ирландии – 17.50
  • Победит сборная Нидерландов с форой -1.5 – 1.64
  • Обе забьют — нет – 1.52
  • Обе забьют — да – 2.55
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

  • Сборная Нидерландов во всех домашних матчах отбора уходит с поля с забитыми мячами .
  • Сборная Ирландии на выезде в среднем играет на тотал больше 2.5 мячей.
  • Прошлый матч между командами завершился минимальной победой сборной Нидерландов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Нидерландов с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.64. Голландцы особо не имеют проблем с командами ниже их уровня. Поэтому перед домашней публикой они сделают всё, чтобы добыть уверенную победу и пройти досрочно на Чемпионат Европы.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:19
Победят голландцы, но ирландцы окажут достойное сопротивление - П1 +ОЗ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 