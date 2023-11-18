Нидерланды – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1700255907

сегодня, 00:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Нидерланды – Ирландия, который состоится 18 ноября 2023 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов идёт на втором месте в группе после шести сыгранных туров. В оставшихся двух матчах голландцы будут играть против четвёртой и пятой команды группы. Такой календарь практически на 100% гарантирует им проход на Чемпионат Европы. В предыдущем матче на своём поле уступили сборной Франции со счётом 1:2.

В восьмом туре на выезде минимально выиграли сборную Греции(1:0).

Ирландия

Сборная Ирландии с шестью очками занимает четвёртое место в группе. Команда потеряла все шансы квалифицироваться на Евро-2024. Единственные очки, которые они взяли, это были встречи с сборной Гибралтара. В седьмом туре проиграли на домашней арене сборной Греции со счётом 0:2.

В прошлом матче обыграли в гостях сборную Гибралтара со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Нидерландов – 1.22

Ничья – 6.60

Победит сборная Ирландии – 17.50

Победит сборная Нидерландов с форой -1.5 – 1.64

Обе забьют — нет – 1.52

Обе забьют — да – 2.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Сборная Нидерландов во всех домашних матчах отбора уходит с поля с забитыми мячами .

Сборная Ирландии на выезде в среднем играет на тотал больше 2.5 мячей.

Прошлый матч между командами завершился минимальной победой сборной Нидерландов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Нидерландов с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.64. Голландцы особо не имеют проблем с командами ниже их уровня. Поэтому перед домашней публикой они сделают всё, чтобы добыть уверенную победу и пройти досрочно на Чемпионат Европы.