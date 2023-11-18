Нидерланды – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Нидерланды – Ирландия, который состоится 18 ноября 2023 года.
Нидерланды
Сборная Нидерландов идёт на втором месте в группе после шести сыгранных туров. В оставшихся двух матчах голландцы будут играть против четвёртой и пятой команды группы. Такой календарь практически на 100% гарантирует им проход на Чемпионат Европы. В предыдущем матче на своём поле уступили сборной Франции со счётом 1:2.
В восьмом туре на выезде минимально выиграли сборную Греции(1:0).
Ирландия
Сборная Ирландии с шестью очками занимает четвёртое место в группе. Команда потеряла все шансы квалифицироваться на Евро-2024. Единственные очки, которые они взяли, это были встречи с сборной Гибралтара. В седьмом туре проиграли на домашней арене сборной Греции со счётом 0:2.
В прошлом матче обыграли в гостях сборную Гибралтара со счётом 4:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Нидерландов – 1.22
- Ничья – 6.60
- Победит сборная Ирландии – 17.50
- Победит сборная Нидерландов с форой -1.5 – 1.64
- Обе забьют — нет – 1.52
- Обе забьют — да – 2.55
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24
Статистика
- Сборная Нидерландов во всех домашних матчах отбора уходит с поля с забитыми мячами .
- Сборная Ирландии на выезде в среднем играет на тотал больше 2.5 мячей.
- Прошлый матч между командами завершился минимальной победой сборной Нидерландов.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Нидерландов с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.64. Голландцы особо не имеют проблем с командами ниже их уровня. Поэтому перед домашней публикой они сделают всё, чтобы добыть уверенную победу и пройти досрочно на Чемпионат Европы.