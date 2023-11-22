Шесть поражений и две ничьих за год. Сборная Германии повторила худший результат XXI века

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вчера, 15:01

Разучились побеждать, как раньше.

Повторили катастрофу из прошлого

Для немцев нормально проиграть 2-3 поединка за год вместе с товарищескими играми. Хотя бывали годы с одним поражением. Но теперь неудач шесть штук, как в кошмарном 2018 году. Тренер Йоахим Лёв тогда собрал 6 поражений и 2 мировые в 11 поединках. Сейчас снова провели 11 поединков. Шесть поражений, две ничьих и только три победы. Причем одна над сборной Франции, которая не рвалась обыгрывать немцев, ведь отбивали номер. Все матчи товарищеские, ведь Германия готовится к домашнему чемпионату Европы. Впрочем, если вспоминать официальные игры бывшего тренера команды Флика, то настроение у фанатов не поднимется.

А пять лет назад тренер Йоахим Лёв начал год ничьей против Испании, а затем минимально уступил Бразилии. Потом проиграл Австрии, обыграл Саудовскую Аравию. Но на самом чемпионате мира тренера ждала катастрофа – поражение от Мексики, трудная победа в Сочи над Швецией благодаря голу Крооса на 95-й минуте матча, и неудача против Южной Кореи в решающем поединке группы. Немцы заняли последнее место, одна из сенсаций турнира. Уже тогда следовало снять Лёва, но немцы не привыкли увольнять наставников национальной команды. Йоахим остался, несмотря на поражения от Нидерландов и Франции в Лиге Наций в 2018 году.

Только сборная России помогла улучшить настроение немцам – команду Черчесова они разнесли 3:0 за первый тайм. Спустя пять лет ситуация намного хуже, поскольку соперники скромнее, а результаты ужасные. Флик на ЧМ -2022 не вышел из группы с Испанией и Марокко, повторив провал Лёва. Но и дальше продолжил собирать плохие поединки, невзирая на средний уровень оппонентов. Уже в прошлом году было видно, что Германия сбавила, но тогда поставили на поток ничьи. В 12 матчах было шесть мировых, а теперь перешли к поражениям, причем не только Англии, Аргентины и Испании, а вот Турции, Австрии и Японии.

Нагельсманн проводит трансформацию

Юлиан провел четыре матча после отставки Флика. У него всего одна победа над командой США , а затем три плохих матча. Мексика пропустила от Рюдигера, но латиноамериканцы забили дважды, фавориту пришлось отыгрываться. Вратарь Очоа не стал героем ничьей 2:2, Германия нанесла по воротам ветерана меньше ударов, чем мексиканцы в створ ворот тер Штегена. И хотя Нагельсманн в том матче экспериментировал – например, центральный защитник Зюле из «Боруссии» Д сыграл справа в защите, Гросс из «Брайтона» помогал Гюндогану в центре поля, а Мюллер оказывался один на острие, ни переход на «4-4-2», ни уловки Вирца и Мусиалы не помогло вынести Мексику.

Немцы сломались, что хорошо было видно вчера в концовке поединка против Австрии. Хотя для соседей подобный товарищеский матч принципиальнее – всегда стремятся обыграть Германию в спарринге, после поражения от Турции Нагельсманну стоило завершить год победой. Вместо этого тренер и его команда проиграли 2:0. А самое плохое, что австрийцы сыграли намного лучше. Конечно, на результате матче сказалось удаление Сане, но даже 11 на 10 немцы не имеют права проводить матч с восемью ударами в сторону ворот соперника и тремя выстрелами в створ. Трапп отразил пять ударов из семи, австрийцы грамотно атаковали левым флангом и смотрелись увереннее, чем соперник.

Австрийцы Забитцер и Баумгартнер забили знакомым соперникам. Попытка нового тренера Германии удивить крепкого соперника под руководством Ральфа Рангника переходом на схему с тремя центральными защитниками, а также атакующими флангами – форварды Хаверц и Брандт заняли края поля, не привела к успеху. Хотя на поле у Германии хватало звезд, а на замену вышел один из главных талантов футбольного мира Вирц, даже вышедшие на замену ветераны Киммих и Мюллер не изменили ход матча против Австрии. А против Турции немцы вообще дома пропустили трижды. И снова были пассивными в атаке – всего 4 удара в створ, хотя владели мячом чаще, чем турецкие гости.

Немцы не фавориты чемпионата Европы

Какая разница, кто играет первым номером, если видно, что игра у Германии не поставлена, как раньше? Украинцы забили им три мяча, как и бельгийцы. Колумбия и Япония обыграли немцев в этом году. Нагельсманн не начал с победной серии, хотя с ним связывали большие надежды, ведь это дерзкий тренер, который может разозлить свою команду после неудач. Но видим примерно ту же проблему, что была у сборной Черчесова перед домашним ЧМ . Немцы не выкладываются в товарищеских поединках.

Их записывают в четверку главных кандидатов на кубок, поскольку немецкие фанаты богатые и ставят на свою сборную деньги. Но букмекерские расчеты это одно, а игра в футбол – другое. Немцы потеряли футбольную идентичность, педантичность и везучесть. Вместо этого напоминают о худших страницах в истории Бундестим, когда с треском проигрывали на крупных турнирах, или просто выступали смертельно скучно. Конечно, эта сборная живее, чем ветеранские команды прошлого, которые ходили полем.

Вот только помолодевшая команда не нашла себя, и это очевидно после просмотра любого поединка сборной Германии в новом году. В обороне серьезные ошибки, хотя там играют опытные люди. Виден потенциал состава, где вперемешку значимые футболисты, вроде Мюллера, Киммиха и Гюндогана, и невероятно талантливые ребята, как Вирц и Мусиала. Но нет конечного продукта. Причем у Нагельсманна мало времени. В следующем году будут искать соперников, похожих на оппонентов по группе Евро-2024 – жеребьевка 2 декабря, тогда узнают минимум двух оппонентов, но до первого официального матча на самом турнире немцы остаются загадочным фаворитом.