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Шесть поражений и две ничьих за год. Сборная Германии повторила худший результат XXI века

вчера, 15:01
Игроки сборной Германии

Разучились побеждать, как раньше.

Повторили катастрофу из прошлого

Для немцев нормально проиграть 2-3 поединка за год вместе с товарищескими играми. Хотя бывали годы с одним поражением. Но теперь неудач шесть штук, как в кошмарном 2018 году. Тренер Йоахим Лёв тогда собрал 6 поражений и 2 мировые в 11 поединках. Сейчас снова провели 11 поединков. Шесть поражений, две ничьих и только три победы. Причем одна над сборной Франции, которая не рвалась обыгрывать немцев, ведь отбивали номер. Все матчи товарищеские, ведь Германия готовится к домашнему чемпионату Европы. Впрочем, если вспоминать официальные игры бывшего тренера команды Флика, то настроение у фанатов не поднимется.

А пять лет назад тренер Йоахим Лёв начал год ничьей против Испании, а затем минимально уступил Бразилии. Потом проиграл Австрии, обыграл Саудовскую Аравию. Но на самом чемпионате мира тренера ждала катастрофа – поражение от Мексики, трудная победа в Сочи над Швецией благодаря голу Крооса на 95-й минуте матча, и неудача против Южной Кореи в решающем поединке группы. Немцы заняли последнее место, одна из сенсаций турнира. Уже тогда следовало снять Лёва, но немцы не привыкли увольнять наставников национальной команды. Йоахим остался, несмотря на поражения от Нидерландов и Франции в Лиге Наций в 2018 году.

Только сборная России помогла улучшить настроение немцам – команду Черчесова они разнесли 3:0 за первый тайм. Спустя пять лет ситуация намного хуже, поскольку соперники скромнее, а результаты ужасные. Флик на ЧМ-2022 не вышел из группы с Испанией и Марокко, повторив провал Лёва. Но и дальше продолжил собирать плохие поединки, невзирая на средний уровень оппонентов. Уже в прошлом году было видно, что Германия сбавила, но тогда поставили на поток ничьи. В 12 матчах было шесть мировых, а теперь перешли к поражениям, причем не только Англии, Аргентины и Испании, а вот Турции, Австрии и Японии.

Нагельсманн проводит трансформацию

Юлиан провел четыре матча после отставки Флика. У него всего одна победа над командой США, а затем три плохих матча. Мексика пропустила от Рюдигера, но латиноамериканцы забили дважды, фавориту пришлось отыгрываться. Вратарь Очоа не стал героем ничьей 2:2, Германия нанесла по воротам ветерана меньше ударов, чем мексиканцы в створ ворот тер Штегена. И хотя Нагельсманн в том матче экспериментировал – например, центральный защитник Зюле из «Боруссии» Д сыграл справа в защите, Гросс из «Брайтона» помогал Гюндогану в центре поля, а Мюллер оказывался один на острие, ни переход на «4-4-2», ни уловки Вирца и Мусиалы не помогло вынести Мексику.

Немцы сломались, что хорошо было видно вчера в концовке поединка против Австрии. Хотя для соседей подобный товарищеский матч принципиальнее – всегда стремятся обыграть Германию в спарринге, после поражения от Турции Нагельсманну стоило завершить год победой. Вместо этого тренер и его команда проиграли 2:0. А самое плохое, что австрийцы сыграли намного лучше. Конечно, на результате матче сказалось удаление Сане, но даже 11 на 10 немцы не имеют права проводить матч с восемью ударами в сторону ворот соперника и тремя выстрелами в створ. Трапп отразил пять ударов из семи, австрийцы грамотно атаковали левым флангом и смотрелись увереннее, чем соперник.

Австрийцы Забитцер и Баумгартнер забили знакомым соперникам. Попытка нового тренера Германии удивить крепкого соперника под руководством Ральфа Рангника переходом на схему с тремя центральными защитниками, а также атакующими флангами – форварды Хаверц и Брандт заняли края поля, не привела к успеху. Хотя на поле у Германии хватало звезд, а на замену вышел один из главных талантов футбольного мира Вирц, даже вышедшие на замену ветераны Киммих и Мюллер не изменили ход матча против Австрии. А против Турции немцы вообще дома пропустили трижды. И снова были пассивными в атаке – всего 4 удара в створ, хотя владели мячом чаще, чем турецкие гости.

Немцы не фавориты чемпионата Европы

Какая разница, кто играет первым номером, если видно, что игра у Германии не поставлена, как раньше? Украинцы забили им три мяча, как и бельгийцы. Колумбия и Япония обыграли немцев в этом году. Нагельсманн не начал с победной серии, хотя с ним связывали большие надежды, ведь это дерзкий тренер, который может разозлить свою команду после неудач. Но видим примерно ту же проблему, что была у сборной Черчесова перед домашним ЧМ. Немцы не выкладываются в товарищеских поединках.

Их записывают в четверку главных кандидатов на кубок, поскольку немецкие фанаты богатые и ставят на свою сборную деньги. Но букмекерские расчеты это одно, а игра в футбол – другое. Немцы потеряли футбольную идентичность, педантичность и везучесть. Вместо этого напоминают о худших страницах в истории Бундестим, когда с треском проигрывали на крупных турнирах, или просто выступали смертельно скучно. Конечно, эта сборная живее, чем ветеранские команды прошлого, которые ходили полем.

Вот только помолодевшая команда не нашла себя, и это очевидно после просмотра любого поединка сборной Германии в новом году. В обороне серьезные ошибки, хотя там играют опытные люди. Виден потенциал состава, где вперемешку значимые футболисты, вроде Мюллера, Киммиха и Гюндогана, и невероятно талантливые ребята, как Вирц и Мусиала. Но нет конечного продукта. Причем у Нагельсманна мало времени. В следующем году будут искать соперников, похожих на оппонентов по группе Евро-2024 – жеребьевка 2 декабря, тогда узнают минимум двух оппонентов, но до первого официального матча на самом турнире немцы остаются загадочным фаворитом.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Дно пробито
БЛОГ
Дно пробито
Германия
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер сборной Германии
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Все комментарии
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Был, да еще какой!!! Вот Вам примеры из практики. В 1983г., Лобановский ушел в сборную. На его место пришел средний тренер Ю.Морозов, с которым, киевляне, в том же году и спустя год- занимали соответственно 7 и 10 места, что для киевского Динамо было непривычно. Кроме того, в тоже время, в клуб пришел великолепный А.Заваров. Около года, Заваров играл в Киеве и в этот период времени у него мало что получалось, он не играл так ярко, как должен был. Кончилось тем, что он написал заявление об уходе. Но к счатью, именно в это время вернулся Лобановский. Он уговариваeт Заварова остаться, проводит с ним вечера и говорит, цитирую: "Я прошу тебя остаться! Вот увидишь- у тебя всё получится, верь мне"! И Заваров остается, набирает форму и показывает всё лучшее на что способен!!!

А вот другой пример- связанный с И.Белановым. Я точно не помню, но кажется это случилось после ЧЕ-88. У Лобана с Белановым произошел конфликт, после незабитого пенальти в финале. Резкий и неуступчивый Беланов собрал вещи и уехал в Одессу. Около пол года или несколько месяцев, точно не скажу, Лобановский решал, что делать, Беланов ему нужен был. И вот, Лобан, при всем своём авторитете, едет в Одессу за Белановым и возвращает его в Киев!!! Есть масса и других примеров, как скажем, случай из 1976г., когда Лобан решил омолаживать состав, но ветераны и молодые объеденились и выступили против. И в этом случае, Лобан проявил выдержку и педагогический талант- не стал рубить с плеча, ну и тд, и тп.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Раз упомянули Лобановского, а был ли у него педагогический талант? Мне кажется в 80-х Лобановский был лучшим тренером СССР, а его Динамо сильнейшим клубом страны, и выход финал Евро 88 тоже подтверждение его статуса, ведь после развала союза именно его клуб доходил до полуфинала ЛЧ 99, и выростил обладателя ЗМ Шевченко, и только его клуб в советское время брал еврокубки КОК дважды и даже суперкубок обыгрываля в 75 немецкую Баварию.........

Или скажем соперник Лобановского по финалу Евро 88 голландец Ринус Михелс у него был педагогический талан, Автор тотального футбола, хотя кто-то это пытается оспорить........????
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:26
Великий Ачелотти, тоже считался отличной кандидатурой на должность ГТ Реала. Но пока, у него не очень получается. А в Баварии- он и вовсе провалился.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:22
Проблема немецкого футбола во всём- и в тренерах, и в игроках- а главное в идее!!! Ну вот вам- самый яркий, недавний пример. Почему назначили Нагеля? Потому что главный футбольный эксперт Германии, всеми Уважаемый Л.Маттеус- лично настоял на этой кандидатуре!!! И это в то время, когда большинство видных и авторитетных футбольных специалистов Германии были категорически против! А, Т.Мюллер- и вовсе открыто высмеял это решение. Магат предлагал свои услуги, буквально напрашивался на эту должность, но, мнение Маттеуса- перевесило...

Теперь по Нагелю. Я помню, как вы за него топили, хотели видеть его в сборной и сокрушались после того, как его убрали из Баварии. Ну так вот, Нагель- обычный мальчишка, без определенного опыта и тренерской мудрости. Достаточно вспомнить, как бездарно, он вылетал в ЛЧ от испанского ВР, a Бундесе проигрывал Байеру и тд. и тп. Многим, он понравился, после побед над ПСЖ, который в то время был на относительном спаде. Его замена в Баварии напрашивалась- она была неизбежна. Именно он расплодил в команде два лагеря противобортсвующих сторон. Именно при нем, в команде исчезло единство и появились распри. Нагель не наставник и не тренер с должным опытом работы. Его футбол очень простой и легкочитаемый, в его футболе нет изюминки.

Работа в сборной- сложнее чем работа в клубе. Вы думаете, почему Лобановский, в свое время брал в сборную 90% киевлян? Потому что они были лучше остальных? Нет! Только потому, что он знал всех своих игроков и их возможности. Сборная страны, как правило- сборище разношерстных футболистов, к каждому из которых нужен особый подход, а для этого- нужен педагогический талант, которого у Нагеля нет. Он есть у Магата, но ему отказали.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
Я тут сказал про Байер, они вроде как лидеры чемпионата, а вообще что пресса говорит об Хаби Алонсо, как о тренере, может немцам попробовать тренера иностранца, как раз неплохая кандидатура, хотя вроде его в Реал зовут......???
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Ладно не будем рассуждать про тренеров........на сколько я помню последний успех немцев был на кубке конфедерации 17 году перед ЧМ 18 в России, ............... тогда выиграли первое золото в истории данного турнира. Тогда ведь могло показаться у них будет новое интересно поколение, которое сможет добиться успехов, однако на ЧМ 18 приедет на сколько я помню совсем другая сборная которая в итоге не выйдет из группы......... ( и с тех пор провал за провалом на Евро 20 вылетят в первом раунде плейофф от вечных соперников англичан, на ЧМ 22 в катаре опять вылет на групповой стадии.......)
Вообще что с теми футболистами из кубка конфедерации 17 года играют ли они в сборной сегодня........скажем автор победного гола Ларс Штиндль?

PS И все же у сборной Германии проблема в тренерах или в игроках, или в самом футболе в целом, одно наложилось на другое? Кстати я в немецком футболе болею за Байер Неверкузен, правда за ними совсем не слежу, хотя сейчас идут первыми в чемпионате, но мы все помним 2002 год три попытки взять трофей, обернулись провалом.
112910415
112910415
вчера в 18:42
впечатление вполне беспросветное
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:35
Уважаемый. две претензии к Вам. Я намного старше Вас и не люблю , когда ко мне обращаются на ты. и второе. Уважаемый, а Вам известно, что клубный тренер и тренер сборной - это несколько разные вещи, точнее совсем разные.
stanichnik
stanichnik ответ Agent_marsa (раскрыть)
вчера в 17:48
Доброго Здоровья марсианин!
На бразильцев на самих кто-то наложил проклятие.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
Дело не в том- кто хороший, а кто плохой, а в том, что Нагель- это типичный шварц- безголовый и надменный. Сегодня прочел немецкую печать, и уже серьезная критика Нагеля!!! Особенно лютует Р.Фёллер, который, точно понимает в футболе больше Нагеля!!! Феллер считает, что футболисты сборной зазнались, после победы над США...
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 17:29
Бразильским шаманам удалось наложить проклятие на немцев
DXTK
DXTK ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:26
Может любой с таким составом разносить всех.........То есть по твоему Флик некудышный тренер, раз провалился и был уволен или заменен на Нагельсманна, хотя собрал с Баварией 6 трофеев за календарный год. Да и Юлиан неплохой молодой специалист, да не топ, но был на слуху и ему предлагали интересные варианты. И может тут дело не в тренере а в исполнителях на поле, или просто признать что у немцев за поледние 10 лет это самое худшее поколение в истории на данный момент.
DXTK
DXTK
вчера в 16:46, ред.
Сегодня некогда актуальная поговорка "в футбол играют все, а побеждают немцы", перестала оправдывать статус бундестим.
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