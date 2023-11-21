Сенсации в отборе на Евро-2024. Казахстан, Северная Македония, Украина и Дания прыгнули выше головы

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вчера, 14:43

Много неожиданных развязок.

Выяснить отношения в отборочном цикле осталось только командам групп B и D. При этом путёвки до сих пор не разыграны только в последней. Вчера играли многие команды, которым уже не за что биться в турнире, поэтому андердоги смогли навязать сопротивление и громко хлопнули дверью. Вкратце – о матчах минувшего игрового дня.

3 матча жизни

Главное украшение вечера, которое подарило море эмоций. Сразу в трёх группах должна была наступить развязка. Матч Чехии и Молдовы определял вторую команду на Евро от квинтета Е. Первой стала Албания. Из борьбы за путёвку выбыла Польша, а вот молдаване в случае победы смогли бы обойти чехов. Разрыв составлял 2 балла.

Украина подходила к поединку против Италии с позиции догоняющих – при равенстве очков коллектив шёл ниже из-за поражения в очном матче.

Красивый финал в огненной группе H готовились устроить Словения и Казахстан. Первые отправили Данию в финальный турнир, проиграв очную встречу. Казахстан лишил Финляндию шансов на борьбу. В разборке за вторую путёвку от секстета не было третьих лиц.

Сборная Чехии в итоге не разочаровала – добыла уверенную победу 3:0 благодаря голам Доудеры, Хоры и Соучека. Как итог – чехи ещё ни разу в своей истории не пропускали континентальное первенство. Под руководством Ярослава Шилгавы они отбираются второй раз подряд. Правда, теперь по Евро придётся продвигаться с другим наставником – специалист подал в отставку после победы.

Украинцев в решающем матче устраивала только победа – и они смогли оказать достойное сопротивление. Венцом поединка стало падение Михаила Мудрика в добавленное ко второму тайму время. Кристанте зацепил ногу вингера, тот потерял равновесие. Тем не менее судья не назначил 11-метровый и не стал смотреть видеоповтор.

В поединке казахов и словенцев был явный фаворит – и хозяева подтверждали это на деле. Они повели в концовке первого тайма, забив с пенальти. И в целом владели территориальным преимуществом за счёт активных перемещений. Подопечные Магомеда Адиева сравняли благодаря активности вингера Оразова – он отдал на фланг в касание, а сам рванул в штрафную замыкать. Ничья гостей не устраивала, они затаились до следующей контратаки. Только в итоге выпад развернули словенцы, а Вербич вывел команду в финальный турнир.

Чехи, итальянцы и словенцы задачу решили – Украине и Казахстану предстоит плей-офф.

Немотивированной Англии нанесли удар

Многих в «трёх львах» мучил вопрос – зачем полностью выкладываться в ничего не значащем последнем туре отбора. К тому же на выезде. Поэтому в Северной Македонии от Англии не ждали искромётной игры. Первую строчку у них и так никто бы не отобрал. Плюс македонцы славятся своей неуступчивостью – раньше от неё страдали итальянцы. Так что предпосылки для сенсации были.

Подопечные Гарета Саутгейта забрали владение и часто били по воротам, отрабатывая предыгровые установки. Но счёт голам в матче открыла Северная Македония – забил Энис Барди. Несмотря на атакующий потенциал «трёх львов», их забитый мяч – автогол Яни Атанасова. Этим и разошлись, а послематчевый комментарий от Харри Кейна напомнил слова Наиля Умярова после позора «Спартака» в Воронеже:

Мы знали, что это будет сложная игра против достойной команды, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле. Мы уступали со счетом 0:1 во время игры при спорном пенальти. Для нас было важно сравнять счет – жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы. Мы играли против команды, над которой от нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира.

Датчане и радость Северной Ирландии, Албания – со снисходительностью фаворита

Были ещё два поединка с участием уже отобравшихся команд. Датчане оказались в пекле группы H, где даже по итогам первого круга у четырёх команд было равное количество очков. Но расслоение было неизбежно – Дания и Словения обладают гораздо более мощным подбором игроков. Так что именно они и оказались на первых двух строчках. В прошлом туре команды разыграли первую строчку в очном матче – сильнее оказались именно датчане. Поэтому словенцы продолжили битву, а вот команде Юлманда предстоял спокойный выезд в Северную Ирландию.

Первый тайм прошёл без потрясений – оба свои гола хозяева припасли на концовку. На 60-й минуте отличился Айзек Прайс, на 81-й забил Дион Чарльз. Турнирной значимости у победы не было – ирландцы остались на 5-м месте. Зато на положительной ноте ушли отдыхать.

Албания завершала турнир с таким же настроем – впервые за долгое время бойня последних туров обошла их стороной. Пока чехи настраивались на поединок с Молдовой, албанцам предстояла ничего не значащая игра с Фарерскими островами. У последних к заключительному туру накопился только 1 балл за ничью с молдаванами на старте квалификации.

Команды решили разойтись вообще без голов – хозяева чаще владели мячом, оба коллектива пробили по воротам по 6 раз. Правда, у Албании 4 из них попали в створ. У гостей – 0.