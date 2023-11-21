Матч со Словенией отправил Казахстан в плей-офф. Шанс на Евро-2024 есть даже после поражения

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вчера, 10:53

Подробности тяжёлого матча в Любляне.

За Казахстан болели и в России

Дело не только в том, что речь о стране постсоветского пространства или братском народе. Многие из сборной Казахстана играют в Российской Премьер-Лиге. Тяжело травмированный лидер команды Бахтиёр Зайнутдинов был на первых планах в ЦСКА , а недавно перебрался в турецкий топ-клуб. Лидер в центре обороны Нуралы Алип – представитель «Зенита», в последнее время постоянно играет в старте российского гегемона, а латераль Марат Быстров – игрок «Ахмата». Это ещё не говоря о тренере с российским гражданством Магомеде Адиеве.

При этом наставнике казахи смогли запрыгнуть реально высоко – они играли в тяжелейшей группе отбора со сборными Дании, Словении и Финляндии (плюс аутсайдеры Северная Ирландия и Сан-Марино). Секстет стал самым ярким в турнире – по итогам первого круга у него вообще не было фаворита, а Казахстан уверенно навязывал конкуренцию.

И перед решающим поединком в заключительном туре только казахи могли побороться за вторую путёвку на Евро-2024 – финны лишились теоретических шансов.

Под важный поединок Адиев попытался подготовиться. Да, не был доступен Зайнутдинов, но остальные были в строю. И, например, Алипа тренер не стал выпускать против Сан-Марино. Соперник не такой сложный, да и центрдефа нужно было поберечь от необязательных жёлтых карточек. Быстров вернулся на родной правый фланг, Вороговский и Куат заняли позиции Досмагамбетова и Оразова (Рамазана тренер поднял на фланг атаки). На острие вместо более опытного Абата Аймбетова сыграл Максим Самородов.

Банда Адиева ходила по краю

Выбора у коллектива не было. У решающего поединка были крайне невыгодные для казахов вводные. О разнице в классе можно и не говорить – это понятно. Плюс к этому встреча проходила в столице Словении Любляне, а стадион «Стожице» по делу получил грозное прозвище «гнездо дракона».

Гостям пришлось сдерживать сильнейший натиск хозяев. Подопечные Матьяжа Кека сразу захватили инициативу и ощутимо чаще владели мячом. На начальной стадии к центральным защитникам опускался опорник Черин – хавбек становился дополнительным адресатом для передачи плюс позволял крайним защитникам Янзе и Карничнику уходить в атаку.

От перемещений латералей зависели и позиции вингеров. Стоянович и Млакар освобождали бровки (ширину задавали именно латерали) и заполняли пустующие зоны. Ян, например, имел широкий функционал. Опускался в опорную к Элснику. Или на позицию Янзы. В атаке всё зависело от её сценария. Профильный форвард Шпорар часто опускался в центр поля, открываясь под передачу – и тогда на острие выходил Млакар. Если словенцы проходили в финальную треть и готовили подачу, вингер насыщал штрафную.

Частые перемещения позволили доминировать на мяче – к 40-й минуте перевес по проценту владения был 72.5 на 27.5. Хозяева 6 раз пробили по воротам Шацкого. Ближе к перерыву моменты стали особенно опасны – на удар словенцы выходили чуть ли не во вратарской.

Казахам оставалось молиться и ждать шанса в контратаках. Для этого у них в арсенале были точные дальние передачи от латералей и хорошо открывающиеся и идущие в борьбу Оразов с Самородовым.

Победу словенцам принёс нестандартный гол

Хозяева нагнетали и были очень близки к первому голу. Несмотря на такой сценарий, забили они с пенальти. Который добыли после быстрой атаки. Диагональ в штрафную была безадресной, Вороговский спокойно мог быть первым на мяче. Произошла заминка – латераль решил, что Шацкий сам заберёт мяч. Стоянович воспользовался недопониманием и вырвался вперёд – защитник попытался выбить мяч, но ударил Петара по ноге.

Подопечные Магомеда Адиева ответили в начале второго тайма – Оразов разогнал атаку пасом на фланг в касание и тут же рванул в штрафную. Когда пошла подача, Рамазана оказалось некому закрыть, тот бил без сопротивления.

Ничейный счёт держался до последних минут. И забили хозяева опять в нестандартной манере. Не так часто Словения организовывала контратаки – доминирование во владении всё объясняет. Здесь же разгоняли её после стандарта Казахстана. Стоянович отправил мяч на противоположный фланг в финальную треть. Его подхватил Вербич. Беньямин зашёл в штрафную и пробил в дальний, а Словения благодаря этому вышла на Евро.

Остаётся шанс, но риски возросли

В группе H все вопросы сняты. Дания забрала путёвку на Евро в прошлом туре победой над Словенией. Сами словенцы отправились следом, обыграв Казахстан. Казахи финишировали на 3-м месте. После игры Адиев отмечал ощутимый прогресс подопечных:

Я в раздевалке их поблагодарил, я ими горжусь. Я считаю, они большой шаг сделали, и те очки, которые они набрали, они не были случайными. Вы видите, есть определенный рост у ребят, они прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть. Поэтому ребята — большие молодцы. Что касается этого поражения, то оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое… Это поражение я полностью беру на себя.

И всё-таки у Казахстана есть шанс попасть на Евро. Всё решится в плей-офф отбора – ещё 3 путёвки разыграют в марте через путь Лиги Наций. Бороться за них будут 12 команд в трёх сетках. Но и риск меньше не становится – в весенних матчах права на ошибку у казахов не будет.