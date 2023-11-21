Лучшие созидатели в АПЛ – у кризисных команд. Фернандеш и Триппьер эффективнее топ-подписания «шпор»

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вчера, 18:18

Разбираем статистику за 12 туров.

В топ-3 игроков по созданным моментам есть небольшая аномалия – клубы двух из лидеров идут за пределами первой пятёрки Премьер-Лиги. Смотрим, кто стал лучшим и пытаемся объяснить.

Мэддисон в топ-3 – подтверждение его влияния на «Тоттенхэм»

Если вспоминать, от какого трансфера минувшего лета сразу был сильнейший выхлоп, среди первых назовут Джеймса Мэддисона. Хавбек 5 лет провёл в «Лестере» и прогрессировал до лидера «лис». Команда по итогам минувшего сезона покинула Премьер-Лигу – и отправляться в Чемпионшип топ-исполнителю было бы несправедливо. Спасением стал «Тоттенхэм». В «шпорах» на Джеймса не было бы огромного давления – лондонцы при новом наставнике начали перестройку.

И поэтому рывок «Тоттенхэма» на старте ошеломил – равно как и быстро вписавшийся Мэддисон. Буквально сразу полузащитник стал главным проводником атак. Роли между Джеймсом, Соном, Кулусевски и Джонсоном/Ришарлисоном распределились идеально. Подтверждение магии Мэддисона-созидателя – его лидерство в команде по ассистам (5) и ключевым передачам за игру (2.8).

Для партнёров по команде 26-летний полузащитник создал 31 момент. Самое интересное – от двух игроков, которые по итогам 12 туров оказались выше, англичанина отделяют миллиметры.

Фернандеш тянет созидание – но не завершение

Самая явная аномалия в рейтинге. Манкунианцы испытывают огромные проблемы в первой части текущего сезона. Годом ранее тоже просели в первых турах, но тен Хаг быстро исправил ситуацию. Сейчас наслаиваются сразу несколько проблем – и они не пускают «красных дьяволов» выше 6-й строчки. Посреди образовавшегося «болота» что-то сделать пытается португальский полузащитник Бруну Фернандеш – он по количеству созданных моментов после 12 туров АПЛ идёт вторым.

И статистика-то у хавбека неплохая – 3 гола и 2 ассиста за эти 12 матчей. При этом несколько раз Бруну приходилось адаптироваться к новым требованиям. На старте тренер пытался уместить португальца на поле с Мэйсоном Маунтом – с «Вулверхэмптоном» МЮ сыграл в «4-1-4-1». Получилось не очень – вернулись к базовым «4-2-3-1». Затем был рискованный ход на игру с «Брайтоном» – Фернандеш должен был играть «десятку» в «4-3-1-2» с ромбом в центре поля. В следующем туре он вышел на правом фланге атаки. Затем опять – на этот раз в дерби с «Манчестер Сити».

Несмотря на постоянные эксперименты, португальский хавбек по-прежнему лидер манкунианцев в созидании – для кризисного «Юнайтед» исполнитель создал 32 момента.

Лучший по созданным моментам – правый защитник «Ньюкасла»

Если большую часть моментов для команды создаёт 33-летний защитник, это либо большой вопрос к самому коллективу, либо особенности тактики. В случае с «Ньюкаслом» – скорее второе. «Сороки» тяжело осваиваются в новой весовой категории – это в прошлом году, без еврокубков, клубу удавалось бороться за топ-3. Теперь подопечные Эдди Хау попали в Лигу чемпионов – и сразу в группу смерти с «Миланом», дортмундской «Боруссией» и «Пари Сен-Жермен».

И возрастной Киран Триппьер пытается помочь новоявленному топ-клубу разобраться с новыми проблемами. Пик правого защитника пришёлся на период карьеры в «Тоттенхэме», затем был «Атлетико» со специфической философией Диего Симеоне – в «Ньюкасле» Эдди Хау открывает 33-летнему латералю второе дыхание. Киран в каждом матче выдаёт огромный объём работы с мячом и чаще всего располагается в крайне высокой позиции, к тому же может ходить и на противоположный фланг. Плюс ко всему, уже сейчас защитник записал себе в актив 6 голевых передач – в прошлом чемпионате за 38 матчей их накопилось 7.

Как следствие, и созданных моментов в активе Триппьера больше, чем у кого-либо, – 33.

У всех есть помехи для реализации

Аномалия в том, что при топ-созидателях в составе все эти команды сейчас не в лучшем состоянии. «Тоттенхэм» можно взять за скобки – в первых турах они действительно были хороши и подтверждали качества Мэддисона своей реализацией и лидерством в таблице. То, что происходит с лондонцами сейчас, ещё раз подтверждает влиятельность хавбека. Со временем на «шпор» начали сыпаться травмы – в лазарете уже оказались Ришарлисон, Соломон, Перишич, Сессеньон, Удоджи и ван де Вен. В перерыве матча против «Челси» из-за повреждения заменили и Джеймса. Тогда это не так ярко бросалось в глаза – «шпоры», оказавшиеся в меньшинстве, сделали упор на компактную оборону и ждали шанса для контратак. В концовке это привело к разгромному поражению. Затем случились 1:2 от «Хэмптона». И большой вопрос, как бы изменилась игра с Мэддисоном в составе.

В случае МЮ проблема – в дефиците вингеров и форме лидеров. Бруну не может и создавать моменты, и завершать, и в обороне отрабатывать – для этого есть другие. Но тот же Маркус Рэшфорд потерял голевое чутьё – и стал прятаться за распасовкой в глубине. Санчо не собирается извиняться и пакует чемоданы, Антони приносит больше вреда, чем пользы. Недавно пришёл и пока не должен был «заразиться» форвард Расмус Хёйлунд – только это молодой исполнитель без опыта в европейском гранде. И в такой токсичной среде ему вряд ли удастся сразу перетянуть одеяло на себя.

У «Ньюкасла» – те же проблемы с кадрами (многие в лазарете). Поэтому и «сороки», и манкунианцы идут за пределами топ-5 – пусть у них и есть элитные исполнители. А «Тоттенхэм» обеспечил себе высокое место топ-стартом – но рискует вывалиться за пределы пятёрки, пока Мэддисон восстанавливается (а вернуться может нескоро).