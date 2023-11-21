Стали известны 20 участников финальной части Евро-2024

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вчера, 08:25

По итогам вчерашних матчей отбора к Евро-2024 в финальную часть чемпионата Европы вышли Италия, Словения и Чехия.

Таким образом, стали известны 20 участников турнира — Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Румыния, Сербия, Нидерланды, Германия (страна-хозяйка чемпионата), Италия, Словения и Чехия.

В финальной части примут участие 24 команды. Оставшиеся места будут разыграны по итогам плей-офф. Их разыграют сборные, которые будут отобраны по результатам групповой стадии Лиги Наций.