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Стали известны 20 участников финальной части Евро-2024

вчера, 08:25

По итогам вчерашних матчей отбора к Евро-2024 в финальную часть чемпионата Европы вышли Италия, Словения и Чехия.

Таким образом, стали известны 20 участников турнира — Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Румыния, Сербия, Нидерланды, Германия (страна-хозяйка чемпионата), Италия, Словения и Чехия.

В финальной части примут участие 24 команды. Оставшиеся места будут разыграны по итогам плей-офф. Их разыграют сборные, которые будут отобраны по результатам групповой стадии Лиги Наций.

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Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 10:59
Почти без интриги прошел отбор.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:35
Де-юре Хорватия выходит, ну и скорее всего Украина с Грецией
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:35
Посмотрим кто составит компанию 20 участникам.
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:30
Румыния и Албания интересны будут. Остальные уже приелись на чемпионатах европы.
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