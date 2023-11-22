Итоги главного отбора года. Хорватия и Италия сыграют на Евро-2024

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вчера, 09:44

Из групп не вышли многие симпатичные сборные.

Победители отборочных групп

Испания, Франция, Англия, Турция, Албания, Бельгия, Венгрия, Дания, Румыния, Португалия

Здесь выделяется лидерство албанцев, венгров и румын, но эти сборные бывали на крупных турнирах. Также Дания набрала поровну очков со Словенией, но выше по личным встречам. Скромная по составу сборная с сильным вратарем Облаком, которого защищают Дркушич из «Сочи» и бывший игрок ЦСКА Бийол, сумела совершить рывок в таблице. Румыны выиграли группу со Швейцарией. Венгрия опередила приличную команду Сербии. А вот победа Албании не удивляет. Набрали поровну пунктов с чехами, воспользовавшись плохим состоянием польской команды, где есть снайпер Левандовски, но нет сильного тренера.

В остальных группах победили заправские фавориты. Разве что турки могли занять второе место, если бы хорваты с Модричем стабильнее выступили и не потеряли очки в трех матчах из восьми. К слову о потерях. Только одна команда прошла отбор с одними победами – сборная Португалии, у которой третье сильное поколение футболистов подряд. Победы Испании, Франции и Англии в своих группах тоже совсем не удивили. С другой стороны, во многих футбольных компаниях были достойные соперники даже для самых сильных сборных Европы. Только в трех группах между первым и вторыми местами разница больше четырех пунктов.

Счастливчики со вторых мест

Шотландия, Нидерланды, Италия, Хорватия, Чехия, Австрия, Сербия, Словения, Швейцария, Словакия

Классная компания с тремя сильными командами – голландцами, итальянцами и хорватами. Впрочем, состав этого пула команд мог быть другим. Люксембург надеялся покусать словаков, но под конец набрали ход, обыграв основных конкурентов в группе. Израиль вплотную подобрался к Швейцарии, но в очном матче не сумел переиграть соперника, который терял очки со сборными Беларуси и Румынии. Жаль Казахстан – ярко стартовали, но опыта не хватило, словенцы и датчане не пустили их на Евро-2024 сразу после группового этапа.

Сербы предсказуемо оказались выше черногорцев. Австрия сильно опередила Швецию – сборная, за которую раньше играл Златан, переживает не лучшие времена. Чехи не оставили шансов полякам, которые теряли очки против Молдовы и набрали за весь отбор всего на один пункт больше, чем скромный соперник. Точно не сыграет на Евро-2024 Холанд, ведь норвежцы проиграли забег Шотландии в группе с явным фаворитом из Испании. А главная борьба за вторые места в последнем туре отбора развернулась в группах с итальянцами и хорватами.

Подопечные Далича дома забили единственный мяч Армении. Турция в параллельном поединке не позволила Уэльсу завоевать победу, команда бывшего хавбека ЦСКА Языджи осталась первой. А вот Италия рисковала перейти на третье место, ведь в концовке игры с украинцами против Мудрика нарушили правила в штрафной площади. Нет объяснений, почему испанский арбитр не пошел смотреть повтор, эпизод требовал разбирательств. В результате команды Спаллетти и Реброва набрали по 14 очков, но по личным встречам Италия оказалась выше.

Лучшие футболисты и неудачники отбора

Лукаку забил 14 мячей в восьми матчах, а еще разок отдал голевую передачу. Тридцатилетний форвард поймал свою волну в отборе Евро-2024. Дальше идет Роналду, у него 10 голов и 2 ассиста в девяти поединках. На третьем месте по голам Мбаппе, у него 9 мячей и 5 ассистов в восьми матчах. Неудивительно, если вспомнить, что в группе был Гибралтар, который вице-чемпионы мира обыграли со счетом 14:0, обновив исторический рекорд для сборной Франции. Также результативно в отборе сыграли Кейн – у Харри 8 голов и 2 ассиста, и датчанин Хёйлунд – у молодого форварда МЮ 7 мячей и 1 ассист.

Отдельно выделим терминатора МакТоминэя, ведь у центрального хавбека тоже 7 голов и 1 ассист, как у напарника по клубу Хёйлунда. Игрокам из Манчестера персонально отбор удался, ведь лучшим ассистентом стал Бруну Фернандеш. У плеймейкера МЮ 7 голевых передач, а ещё шесть голов. По пять ассистов у голландского латераля Думфриса, Мбаппе и ветерана сборной Финляндии, форварда Пукки. Среди футболистов, которые на высоком уровне провели свои матчи, также венгр Собослаи – управляет игрой команды, создал 7 голов по сумме ударов и передач, а затем с горла выпил водку, подсунутую фанатами.

В целом отбор, если говорим о героях, получился довольно предсказуемым. Если Родри и Канселу в новом сезоне в порядке в клубах, то и за сборные Испании и Португалии сыграли на высоком уровне. А вот среди голкиперов нет одного ярко выраженного героя, хотя это особенность года. В мире нет лучшего вратаря, который заметно опережает остальных. Меньян скучал в воротах Франции, от греков дважды пропустил резервный голкипер Самба. Португальская оборона пропустила всего два мяча. Также можно похвалить бельгийского вингера «Манчестер Сити» Доку и датского ветерана Эриксена.