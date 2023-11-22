Полиция избила фанатов, бразильцы устроили охоту за Аргентиной. Побоище на «Маракане» – позор для «селесао»

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вчера, 12:33

У Бразилии три поражения подряд, а Месси теряет тренера.

Увидели избиение во время исполнения гимнов

Южные американцы весёлые парни, если задача стать участником большого карнавала, попробовать вкусные стейки, или снять фильм о бандитах по реальным событиям. В Аргентине и Бразилии много простых и классных людей. Также там есть умные и образованные персоны. Но назвать латиноамериканцев самыми культурными и спокойными парнями планеты не позволяют хотя бы знания о тамошних футболистах и их поведении. Центральный матч отбора к ЧМ -2026 начался с опозданием на 27 минут, ведь во время исполнения гимнов случилась большая драка на трибунах.

У фанатов давние претензии друг к другу, но когда за порядком следят люди, избивающие дубинками аргентинцев на трибуне с женщинами и детьми – «отличились» бразильские полицейские, то видим безумные сцены. Представьте, что творят правоохранители в фавелах Рио-де-Жанейро, если на камеру избивали безоружных людей, из которых многие не проявляли незаконную агрессию. Один полицейский отдал свою длинную палку огромному бразильскому мордовороту, который бросился на безоружных людей. Агрессивный вратарь Мартинес предсказуемо останавливал полицейских.

Голкиперу помешали ограждения, хотя его атака остудила пыл людей в тёмной форме. Месси повздорил с Родриго и приказал своей команде уйти с поля. Позже страсти утихли, матч провели, но нападение полицейских на фанатов из Аргентины нельзя оправдать. Даже если пытались предотвратить стычки между зрителями, или сами аргентинцы вели себя некультурно, то стоило действовать в рамках закона. На всех видео видно превышение полномочий, поскольку испуганные аргентинцы отходили даже от тех полицейских, которые не били их дубинками.

Бразильцы испортили свою невероятную серию

Бразилия теперь шестая в квалификации, ниже Венесуэлы и Эквадора. Аргентина лидирует – 5 побед и 1 поражение от Уругвая Бьелсы. Также ночью прервалась уникальная серия. Бразильцы до этого момента шли без домашних поражений в отборах ЧМ . За четыре года до начала серии будущие «избранные» не проверяли себя, ведь были хозяевами ЧМ -1950. В 1938-м году Аргентина снялась, бразильцы прошли на турнир в Европе автоматически. С первого матча семь десятилетий не знали домашних поражений в отборах, а теперь Аргентина переписала историю благодаря удару защитника Отаменди.

У бразильцев были подходы – Ромеро подстраховал голкипера, а затем сам Эмилиано Мартинес остановил попытку хозяев открыть счёт голам. Но поединок в целом запомнился двумя вещами. Во-первых, невероятной грубостью. У Бразилии 26 фолов (16 в первом тайме), а у Аргентины 16. Игру останавливали постоянно. Во-вторых, можно похвалить обе команды за грамотный плотный персональный прессинг. Зоны перекрывали здорово, но боевитость часто заменяли откровенной грубостью. Причём соперники не пытались сыграть жёстко, они банально били друг друга по ногам. Ужасно, что матч с такой большой вывеской оказался бойней.

Можно смело ругать временного наставника Бразилии Диниса. Молодой тренер, который выиграл Кубок Либертадорес с «Флуминенсе», после поражения от Колумбии не предложил ничего нового. В очередной раз соперник сборной Аргентины подумал, что напротив средняя команда с одной невероятной звездой – Месси. На эту удочку попались Нидерланды, когда до матча ходили обзывать аргентинцев «гномами». А Дешам подумал, что Аргентина не умеет держать мяч, и Францию смяли в дебюте финала ЧМ . Пусть в Рио-де-Жанейро элитные сборные сыграли плохо – всего 6 ударов в створ, Аргентина получила уникальную победу.

Скалони подумывает покинуть сборную Аргентины

Возможно, уже бросил. После матча против Бразилии Лионель собрал тренерский штаб со словами: «Давайте сделаем последнюю фотографию». Скалони не понравился футбол Аргентины в матчах против Уругвая и Бразилии. Молодой тренер переживает, что ему не хватает вдохновения после эпохальной победы на чемпионате мира. А без энергии не получится тренировать бешеную команду с Де Паулем, Ромеро и Отаменди. Многие наставники в критические личные периоды молчат, так что похвалим Скалони за честность. У него в жизни был момент, когда едва не погиб – ехал на велосипеде в Испании, Лионеля сбил автомобиль.

Теперь всё в порядке, но психологический кризис. Если Скалони уходит, а Гальярдо уехал на заработки к шейхам, то интересно, кого Аргентина выберет новым главным тренером. Следующим летом в США пройдёт Кубок Америки, на котором будут как привычные для чемпионов мира соперники, так и сборные соседнего континента, вроде команд США и Мексики. Драка на «Маракане» это не просто ещё один камень в огород футбольным чиновникам из Бразилии, которые не сумели сразу найти постоянного тренера – возможно, Анчелотти их обманет и останется в «Реале», но и переломный момент для команды с Месси.

Какой станет Аргентина без двух Лионелей? Не исключено, что семья попросит лидера «серебряных» уйти из сборной после Кубка Америки. А если останется, то нужна мотивация главного тренера, имя которого пока не знаем. Невероятно грубый поединок оказался многослойным. Заставил Скалони задуматься об уходе, а вот бразильцы пережили унижение. «Селесао» осознали, что стали рядовыми, три аргентинских тренера – Бьелса, Лоренсо и Скалони, их обыграли. Месси попросит тёзку взять паузу и принять решение о будущем после Рождества в кругу семьи. Но если Аргентина теряет тренера, то будущий Кубок Америки будет ещё интереснее.