Головин против ПСЖ, а Клопп против Гвардиолы. Впереди безумный футбольный уикенд

1700733532

вчера, 12:58

Стартуют центральным матчем во Франции.

ПСЖ – «Монако»

Главный поединок пятницы. В прошлом сезоне Бен-Йеддер и Головин обыграли ПСЖ в домашнем матче 3:1, а в Париже была ничья с разменом голами. У «Монако» хорошая статистика против чемпиона Франции. Подопечные тренера Хюттера отстают от команды Мбаппе на три пункта, их устроит только выездная победа. Конечно, в центральном матче сразу после игр национальных команд возможен любой результат, в том числе, откровенно плохой футбол. Но Головин провёл лишь один удачный тайм против Кубы, хавбек будет свежим и заряженным на борьбу. Надеемся, огорчит Доннарумму. Если «Монако» обыграет Луиса Энрике, то это будет серьёзным ударом в чемпионской борьбе в пользу клуба из Монте-Карло. Надо рисковать, осторожность навредит, ведь ПСЖ на дистанции мощнее, но психологически не очень стойкий. Фаворит терял очки в 4 матчах чемпионата из 12, а в сборных травмы получили Маркиньос и Заир-Эмери.

ЦСКА – «Динамо»

Центральный матч тура в РПЛ . «Армейцы» отстают от «Динамо» лишь по дополнительным показателям. Команды Федотова и Лички часто играли вничью в чемпионате, но давненько не проигрывали. У ЦСКА не было поражений в РПЛ с августа, а у Лички одна большая осечка в 14 последних турах в дерби со «Спартаком». Зато пауза позволила наставникам подготовиться к поединку, в котором привычная модель игры ЦСКА столкнётся с желанием соседей раскрыть свой потенциал. Для «Динамо» игра против «армейцев» на выезде это серьёзное испытание. И хотя дерби «братское», как его называют в клубах, серия из трёх подряд неудачных матчей ЦСКА против соседей обязывает их действовать. Не исключаем ничью, но если тренеры не подведут с идеями – будет шоу.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Центральное блюдо выходных. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в таблице разделяет один пункт. Очевидно, что Клопп отправляется к принципиальному сопернику именно за победой, ничья будет в пользу «Арсенала», третьего фаворита сезона АПЛ . «Горожане» потеряли очки в трёх турах из последних шести, как и «Ливерпуль». Но Клопп не проигрывал в пяти матчах чемпионата подряд. Безумная ничья Гвардиолы против «Челси» — сыграли 4:4, оживила чемпионскую интригу. Теперь от Собослаи, МакАллистера, Салаха и Нуньеса зависит, случится ли победа команды Холанда. Матч может получиться изысканным, если Гвардиола и Клопп компенсируют усталость игроков от перелётов и матчей сборных тактическими уловками. А если нет, то будет драка. Пусть победит сильнейший и не будет очередного судейского скандала в АПЛ .

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

Захарян не был вызван в сборную России, получил отдых и возможность подготовиться к новому матчу за клуб. Вот только его основной конкурент Барренетчеа тоже отдыхал. «Реал Сосьедад» боится отстать от первой четвёрки. «Атлетико» уже оторвался на шесть пунктов, имея матч в запасе. Поэтому для басков очень важно переиграть клуб из Андалусии. Тем более, у «Севильи» по-прежнему много проблем. Команда собрала странную серию из пяти ничьих подряд. Серхио Рамос далеко от вершины таблицы, но это шанс для Захаряна. Арсену пора удачно сыграть в Ла Лиге, записав на свой счёт первые результативные действия в составе «Реал Сосьедада». Не важно, ассист или гол, но пора принести пользу.

«Аталанта» — «Наполи»

Встреча Миранчука и Кварацхелии, бывших игроков «Локомотива». Жаль лишь, что у Алексея нет твёрдого места в основе «Аталанты». Если юный Захарян дважды сыграл с первых минут в Ла Лиге, то опытный атакующий хавбек Миранчук подумывает о поисках нового клуба. Гасперини поставил Алексея с первых минут в Серии А лишь один раз. Зато это случилось в последнем поединке перед паузой, которую футболист посвятил работе в Бергамо. «Аталанта» и «Наполи» соседи по таблице, а пикантности борьбе за четвёртое место и путёвку в ЛЧ добавляет смена наставника у южан. Вернулся ветеран Маццарри, ведь после отставки Руди Гарсии владелец «Наполи» не сумел договориться с хорватом Тудором.

«Ньюкасл» — «Челси»

Суббота будет богатой на крутые матчи. «Сороки» в разгар эпидемии травм и после потери лудомана Тонали из-за дисквалификации попробуют отбиться от «Челси». У лондонцев тоже многие в лазарете, но оптимальный состав Почеттино собрать проще. Дикие перестрелки со «шпорами» и «горожанами» точно помогли Палмеру, Джексону и Фернандесу поверить, что у команды из столицы Англии есть будущее. Но «Челси» пора надёжнее сыграть в защите, на этот раз против Исака и Гордона. У «сорок» не все травмированные именно из основы, но когда вне зоны доступа 11 человек, то тяжело играть против такого непредсказуемого клуба, как «Челси». На этот матч прогноз делать сложнее всего. Можно увидеть любой счёт в диапазоне от 0:0 до 4:4.

«Ювентус» — «Интер»

Итальянская классика, украшенная турнирными реалиями. «Ювентус» на втором месте, а «Интер» впереди лишь на два пункта. Расклад в пользу сложного футбола, ведь у одной команды 5 побед и 1 ничья в последних шести турах, и у другой аналогичный шикарный результат. «Интер» намного результативнее, чем «Ювентус», но в обороне обе команды играют эффективно. Означает ли это осторожную игру до первого забитого мяча? Не исключаем подобный сложный шахматный поединок, ведь соперники друг друга прекрасно знают. Также Аллегри и Индзаги помнят, что в апреле «Интер» прошёл «Ювентус» в Кубке Италии, а до этого были две победы туринцев в чемпионате. Дать точный прогноз на подобный поединок может только очень смелый человек. Хотя у «Интера» самая зрелая команда в Серии А, не стоит недооценивать «Ювентус», у них много ценных звёзд с высокими зарплатами. Подопечные Аллегри свежее без еврокубков, им снова хочется стать чемпионами.