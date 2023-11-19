Саутгейт и усталость против Беллингема и Кейна. Англия – странный фаворит Евро-2024

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вчера, 21:54

Оцениваем шансы британцев на триумф.

Франция самый скучный и мощный фаворит чемпионата Европы. Дешам проиграл два больших финала из четырех, но хочет совершить рывок в Германии, подарить Мбаппе первую европейскую корону и реальные шансы на «Золотой мяч» 2024 года. Французы играют роскошно, смогли накидать 14 голов в официальном матче. «Трехцветные» не без греха, но все в мире футбола видят, что у них минимум минусов.

А немцы — это фаворит по месту проведения турнира и статусу. У «Бундестим» поломалась старая система игры на результат, но молодые Вирц и Мусиала подлатают сборную Германии. А тренер Нагельсманн добавит огонька, делая из Хаверца левого защитника. Испанцы — это привычная энергия контроля мяча, хотя опыта молодым футболистам заметно не хватает. По накатанной схеме играют здорово, пока не нарвутся на новую Японию. Лишь Англия выделяется. Но поскольку британцы без иронии верят в победу на Евро-2024, то полезно оценить аргументы.

Против триумфа. Тренер Саутгейт

Охотно верим, что на месяц Гарет может стать любимчиком публики благодаря результатам на Евро, но вероятность этого события не самая высокая. Саутгейт прекрасный наставник на дистанции, но плохой тренер в критический момент. Англия, напомним, слила путевку в финал ЧМ -2018 сборной Хорватии, затем проиграла в домашнем финале Евро-2020 неидеальным итальянцам, которые позже не попали в Катар. На зимнем ЧМ -2022 Кейн не забил пенальти Франции. Мбаппе рассмеялся, а британцы отправились домой без кубка. Тренер Саутгейт недостаточно высокого класса, чтобы работать без глупых сбоев, коих у него много. Процент побед шикарный, отборы проходят четко, даже из группы с Италией и Украиной вышли чистенько. Но британцы не доверяют классу Саутгейта.

За чемпионство. Форма лидеров

Беллингем — лучший молодой футболист мира, а на старте сезона просто лучший игрок планеты. Кейн — лучший центральный нападающий. Холанда не будет на Евро-2024, как и Бензема, так что Харри будет королем в центре атаки на турнире. У Англии на выбор много классных исполнителей, значительная часть которых может провести ударный сезон. Сака великолепный вингер, Грилиш оказался намного мудрее, чем был в юности. Гвардиола отмечает, насколько Джек важен для здоровой атмосферы в «Манчестер Сити», но и в сборной весельчак поможет. Фоден, Райс и Уокер тоже футболисты мирового уровня. Им бы ещё центральных защитников класса Терри и Фердинанда – могли бы получить идеальный стартовый состав.

Против триумфа. Изнуряющий сезон

Зимний чемпионат мира в Катаре смазал подготовку главных клубов мира, многие из которых базируются в АПЛ . Затем придумали добавлять половину тайма к матчам, получат физические проблемы. Даже хорошо, что Беллингем и Кейн играют за рубежом, их поберегут от нагрузок в АПЛ для сборной Англии. Изнуряющим сезон станет также из-за европейских кубков. Англичане выиграли два из трех трофеев весной, в новом плей-офф снова будут фаворитами. Игроков сборной Саутгейта хорошо погоняют, что может сказаться не только на заявке на турнир, которую «гении» из УЕФА урезали до 23-х человек, но и на форме в решающий момент в плей-офф Евро. Некоторые немцы, испанцы и французы могут оказаться свежее.

За чемпионство. Опыт поражений

Как ни странно, что опыт проигранных финалов и просто решающих матчей Англии, вроде полуфинала Лиги Наций против Нидерландов в 2019 году, теперь может помочь Англии избежать традиционных ошибок. Конечно, если у вас основным центральным защитником является знаменитый Магуайр, то можете вылететь от многих команд. Но даже Харри понимает ценность будущего турнира для целого поколения английских футболистов и многих поколений фанатов. Вся их жизнь вела к подобной попытке. Важно сосредоточиться и напомнить себе, что все поражения были немного глупыми. Как можно было выбрать на серию пенальти с Италией молодых ребят? Как потеряли игру против Франции, когда удалось заработать два пенальти, а мяч чаще был в ногах у британцев? Опыт поражений впредь поможет, ведь знают себя. А еще хватило времени, чтобы изучить всех соперников.

Против триумфа. Дикая невезучесть

Если верить режиссеру Финчеру, то удачи не существует. А если верить своим глазам, то случайности влияют на жизнь человека. Англия — это главные неудачники в мире сборных на всей планете. Даже Нидерланды не могут с ними сравниться, поскольку это крошечная страна, для которой даже проигранные финалы чемпионата мира это достижения. В конце концов, современный футбол придумали тренер Михелс и хавбек Кройф, а не Гринвуд и Киган. Также ван Бастен забил Дасаеву, у Нидерландов есть трофей конца восьмидесятых годов прошлого века. Голландцы великой игре отдали достаточно, чтобы их вместе с несчастными венграми – великую сборную Пушкаша уничтожили коммунисты, не считали главными неудачниками. А вот Англия давно остается лидером списка. «Три льва» не попадали на чемпионаты мира, часто меняли тренеров, порой назначая настоящих бездарей. За почти шесть десятилетий не сумели добраться до ещё одного кубка после домашней победы на ЧМ -1966 с помощью сэра Альфа Рэмзи. Британцы и теперь могут сыграть в лучший футбол на Евро, но уступить.

Мнение читателей. Оцените шансы Англии

Финал Франции и Англии точно не станет разочарованием будущего турнира, но помним о влиянии жребия. Британцы могут нарваться на Мбаппе чуть раньше в плей-офф. Кто заслужил кубок сильнее? Видно, что у Сайтгейта в заявке полно неплохих парней. Пусть не смущают традиционные «интеллектуальные» британские длинные лица. Тот же Харри Кейн очень толковый и воспитанный мужик, умеет анализировать и понимать футбол. Беллингем и Александер-Арнольд более дерзкие, но такие люди тоже нужны на поле в чемпионском составе. Чутье подсказывает сильнее доверять энергии Франции. Но давайте не забывать, что лишь сборная Испания в 2012 году выиграла Евро, будучи фаворитом. Чаще побеждали звезды второго эшелона. Так что Дешаму никто в немецком аэропорту в первый день кубок не выдаст, а у Саутгейта намного больше желания взять большой трофей, ведь он будет первым в его карьере.