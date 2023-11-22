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Румменигге раскритиковал стратегию «Боруссии» Дортмунд

вчера, 22:36

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о финансовой стратегии «Боруссии» Дортмунд.

В немецком футболе было помешательство на молодых игроках, оформляли слишком много трансферов для создания бизнес-модели, в которой футболистов позднее продавали ради получения прибыли. В том числе и в «Боруссии».

А после этого Санчо переходит в «Манчестер Юнайтед», Холанд – в «Манчестер Сити», Беллингем – в «Реал». Но это потери не только для «Дортмунда», привлекательность всей Бундеслиги становится меньше.

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Все комментарии
Гуль 15
Гуль 15
сегодня в 09:42
Надо было вам продать?!
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 09:25
Старый немецкий пи...ас забыл при этом как они бесплатно забирают из Дортмунда. Ту же Левандовскую ша..ву утащили. Этим летом Геррейро забрали. Что этот пи.. про это молчит?
Видимо, Баварию обидело то, что Биллингэма с Холландом не смогли забрать.
112910415
112910415
сегодня в 08:30
хотелось бы , чтобы он сфокусировался на стратегии футбольного клуба Бавария !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:30
Этот шизоид заревновал, что трансферы из Боруссии утекают не в Баварию, а в другие клубы. Бавария привыкла ощипывать клубы Бундеслиги, а тут все, лавочка закрылась.
a359czdmnamr
a359czdmnamr
сегодня в 05:15
Старикам лишь бы поворчать на молодняк
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:20
Бавария сама использовала Боруссию.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:26
А при чем тут Руммениге?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
Да ладно тебе лезть туда куда тебя не просят.
Capral
Capral
вчера в 23:48
Он лучше бы вспомнил, как О.Кан сплавил Левандовски, хотя до последнего дня обещал фанатам- оставить его в клубе...
протон
протон
вчера в 23:45
камон, ну за такие деньги)) тем более если получается взращивать юнцов или помогать прогрессировать до уровня звёзд перспективным игрокам. а так всегда будут классные игроки типа того же Робена, которого в Реала списали, а он не потерялся и легендой Баварии стал.
Гость
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