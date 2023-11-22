Румменигге раскритиковал стратегию «Боруссии» Дортмунд

Член наблюдательного совета «Баварии» высказался о финансовой стратегии «Боруссии» Дортмунд.

В немецком футболе было помешательство на молодых игроках, оформляли слишком много трансферов для создания бизнес-модели, в которой футболистов позднее продавали ради получения прибыли. В том числе и в «Боруссии».

А после этого Санчо переходит в «Манчестер Юнайтед», Холанд – в «Манчестер Сити», Беллингем – в «Реал». Но это потери не только для «Дортмунда», привлекательность всей Бундеслиги становится меньше.