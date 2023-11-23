У «Факела» самый маленький бюджет среди клубов РПЛ

Генеральный директор «Факела» заявил, что у клуба из Воронежа самый маленький бюджет в РПЛ .

Мы не впервые ломаем какие‑либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ , и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер‑Лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки.