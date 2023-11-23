У «Факела» самый маленький бюджет среди клубов РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что у клуба из Воронежа самый маленький бюджет в РПЛ.
Мы не впервые ломаем какие‑либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер‑Лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки.
Сегодняшний бюджет «Факела» тоже на 16‑м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат ещё не закончен, так что давайте оценивать не его первый или второй круг, а в целом его итоги. Плотность таблицы РПЛ такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится.
«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.