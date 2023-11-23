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У «Факела» самый маленький бюджет среди клубов РПЛ

вчера, 13:27

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что у клуба из Воронежа самый маленький бюджет в РПЛ.

Мы не впервые ломаем какие‑либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер‑Лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки.

Сегодняшний бюджет «Факела» тоже на 16‑м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат ещё не закончен, так что давайте оценивать не его первый или второй круг, а в целом его итоги. Плотность таблицы РПЛ такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится.

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:27
за счёт высокого КПД удаётся выкручиваться
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:52
Говорить и рассуждать о месте клуба будем в конце чемпионата...
shlomo
shlomo
вчера в 13:39
Нужно искать спонсоров... а то на следующий сезон может не хватить денежек.
Гость
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