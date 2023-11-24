Преемники Кейна. В Англии подошло новое поколение топ-форвардов, один – уже фаворит «Золотого мяча»

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вчера, 19:19

Конкуренцию могут составить и другие.

Не Кейном единым жило дело топ-форвардов в чемпионате Англии. Были Серхио Агуэро, Криштиану Роналду, Джейми Варди, многие другие. Сейчас в лиге растёт и крепнет новое поколение элитных страйкеров. Называем замену недавним героям.

Эрлинг Холанд

Об идеальном симбиозе реалий лиги и качеств норвежца говорили уже много раз – и габаритный бомбардир подтвердил оценки триумфальным предыдущим сезоном. Повторение рекорда результативности за один чемпионат АПЛ , звание лучшего бомбардира – это только личные заслуги. С «Сити» Эрлинг стал чемпионом Англии, взял Кубок и завоевал победу в Лиге чемпионов.

Уже сейчас форвард собрал комплект трофеев, которого достаточно на всю оставшуюся карьеру. И неспроста бомбардир стал вторым в голосовании на нового обладателя «Золотого мяча» — хотя вполне мог и забрать награду.

Сейчас Холанд закрепляется в статусе главного страйкера лиги. Он вписался в структуру Гвардиолы, этап притираний позади – и нападающий по-прежнему демонстрирует топ-результативность (13 мячей в 12 матчах). По всему, сейчас это лицо АПЛ .

Дарвин Нуньес

Уругваец пришёл в Премьер-Лигу одновременно с Холандом – только последний с двух ног влетел в топ бомбардиров. Вдобавок «Сити» на покупке норвежца сильно сэкономил благодаря его истекающему контракту с дортмундской «Боруссией» – а «Ливерпуль» за Нуньеса заплатил крупную сумму как за перспективного юнца. Поэтому на него и легла большая ответственность – не повторить судьбу Феликса в «Атлетико».

Адаптация давалась тяжело, нападающий даже схлопотал дисквалификацию во втором же матче за «красных». Со временем ситуация устаканилась – но 9 мячей по итогам минувшего чемпионата по-прежнему вызывали серьёзную критику.

Но то был сложный сезон и для всей команды – слабая результативность новичка шла вкупе с постаревшей центральной осью. Теперь же уругвайский форвард становится лидером обновлённого «Ливерпуля». 4 гола в 11 матчах нового розыгрыша АПЛ всё равно не смотрятся солидно. Но, во-первых, у Клоппа свой взгляд на амплуа центрфорварда – и функционал у них специфический. А во-вторых, Нуньес прибавляет к этим мячам 4 голевые передачи. Такие показатели уже убедительнее.

Сон Хын-Мин

Конечно, если включать в этот список корейца из «Тоттенхэма», то должен быть и египтянин из «Ливерпуля». Мохамеда в списке не будет – но потому, что он играет на фланге, а мы говорим о центрфорвардах. И Сон в этом амплуа появился впервые за долгое время – можно сказать, это «новый» нападающий для лиги.

Просто раньше он был на этой позиции нерегулярно – перемещения Сона шли в связке с действиями Харри Кейна. Англичанин ушёл, сильно обогатив лондонский клуб. А корейский футболист окончательно передвинулся на острие.

В сезоне-2021/22 Сон Хын-Мин уже становился лучшим бомбардиром чемпионата. Сейчас он неизбежно действует в тени норвежского викинга – но вновь набрал уверенный ход. Анге Постекоглу доверяет исполнителю – и тот отметился уже 8 голами в 12 матчах. А «шпоры» до последних поединков держались на 1-й строчке. Сейчас будет тяжелее из-за череды травм лидеров. Лондонцы уже начали терять высоту и пропустили вперёд «Сити» и «Ливерпуль» с «Арсеналом».

Зато для корейского бомбардира это возможность повести клуб за собой – забивать пачками и приносить «Тоттенхэму» победы. Как когда-то это делал Кейн.

В перспективе – Расмус Хёйлунд и Александер Исак

Первый – в начале пути становления, второй закрепился в старте «Ньюкасла», но для попадания в элиту не хватает рывка.

Хёйлунд до недавних пор был «алмазом», которого все хотят себе. На это наслоилась потребность «Манчестер Юнайтед» в форварде на долгие годы вперёд. Датчанин согласился – но это алмаз, а не бриллиант. Для завершения «превращения» нужна помощь одноклубников, благоприятные условия в команде. Сейчас МЮ не может предоставить ни того, ни другого. Проблемы с флангами оставляют в игре значительные проблемы, так что этот год придётся списать на адаптацию. Расмус, конечно, попробует тащить новый коллектив (так уже делает в ЛЧ ) – но эффект из-за «палок в колёсах» будет не такой яркий.

У шведа из «Ньюкасла» период адаптации уже прошёл – сейчас это важный элемент системы Хау. Плюс за 8 матчей в новом чемпионате Александер отметился уже 6 голами. Только впечатления портит травма – сроки восстановления неизвестны, пропущенных матчей может не хватить для громкого сезона. А не хватает футболисту именно его – пора выходить на новый уровень.

Жезусу не хватает голов, к Джексону вопросы на дистанции

Есть и другие форварды – пользы приносят много, но этого не хватает, чтобы встать в авангарде. Габриэл Жезус, например, один из лидеров «Арсенала». Но это не узкопрофильный завершитель, который доминирует в чужой штрафной. Габриэл – универсал, который чаще опускается к центру поля для помощи в продвижении. Поэтому даже в прошлом сезоне он забил только 11 мячей в 26 матчах. А сейчас – вообще 1 в 7 играх.