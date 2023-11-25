«Атлетико» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Мальорка», который состоится 25 ноября 2023 года
«Атлетико» Мадрид
Мадридская команда на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находится на четвёртой строчке. Предлагаем рассмотреть недавние футбольные поединки с участием «Атлетико», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мальоркой». С разницей в один мяч «матрасники» проиграли в гостях «Лас-Пальмасу» в рамках матча позапрошлого тура испанской Ла Лиги (1:2). В 4-ом турке группового раунда Лиги чемпионов «индейцы» выиграли у шотландского «Селтика» со счётом 6:0.
Со счётом 3:1 в прошлом туре Примеры «Атлетико» выиграло у «жёлтой подлодки» из Вильярреала.
«Мальорка»
«Островитяне» на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги занимают семнадцатое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Мальорки» за последнее время. В сухую, забив четыре гола, «Мальорка» одержала уверенную победу над командой «Бойро» в 1/64 Кубка Испании. «Бетис» в прошлом туре чемпионата Испании обыграл дома «красно-чёрных». Гости пропустили пару мячей от «зелёно-белых».
16 ноября в товарищеской встрече со счётом 4:1 «Мальорка» взяла верх над «Боавиштой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» Мадрид – 1.35
- Ничья – 5.20
- Победит «Мальорка» – 9.60
- Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 2.02
- Обе забьют — нет – 1.58
- Обе забьют — да – 2.34
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних
- Три победы одержали «матрасники» в пяти последних встречах
- За аналогичный период в двух встречах «киноварные» взяли верх над своими соперниками.
Прогноз
В крайней встрече команд в апреле месяце текущего года «матрасники» со счётом 3:1 выиграли у «островитян». Скорее всего, в предстоящем футбольном поединке с разницей в пару мячей «индейцы» снова обыграют «красно-чёрных». Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 мяча за игру с коэффициентом 2.02.