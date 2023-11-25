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«Атлетико» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:14
«Атлетико» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Мальорка», который состоится 25 ноября 2023 года

«Атлетико» Мадрид

Мадридская команда на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находится на четвёртой строчке. Предлагаем рассмотреть недавние футбольные поединки с участием «Атлетико», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мальоркой». С разницей в один мяч «матрасники» проиграли в гостях «Лас-Пальмасу» в рамках матча позапрошлого тура испанской Ла Лиги (1:2). В 4-ом турке группового раунда Лиги чемпионов «индейцы» выиграли у шотландского «Селтика» со счётом 6:0.

Со счётом 3:1 в прошлом туре Примеры «Атлетико» выиграло у «жёлтой подлодки» из Вильярреала.

«Мальорка»

«Островитяне» на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги занимают семнадцатое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Мальорки» за последнее время. В сухую, забив четыре гола, «Мальорка» одержала уверенную победу над командой «Бойро» в 1/64 Кубка Испании. «Бетис» в прошлом туре чемпионата Испании обыграл дома «красно-чёрных». Гости пропустили пару мячей от «зелёно-белых».

16 ноября в товарищеской встрече со счётом 4:1 «Мальорка» взяла верх над «Боавиштой».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико» Мадрид – 1.35
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Мальорка» – 9.60
  • Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 2.02
  • Обе забьют — нет – 1.58
  • Обе забьют — да – 2.34
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних
  • Три победы одержали «матрасники» в пяти последних встречах
  • За аналогичный период в двух встречах «киноварные» взяли верх над своими соперниками.

Прогноз

В крайней встрече команд в апреле месяце текущего года «матрасники» со счётом 3:1 выиграли у «островитян». Скорее всего, в предстоящем футбольном поединке с разницей в пару мячей «индейцы» снова обыграют «красно-чёрных». Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 мяча за игру с коэффициентом 2.02.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
В общем, Мальорка как была, так и до сих пор остается фактически чисто домашним клубом. Которому вдали от своих родных островов уже традиционно трудно даются любые матчи, тем более с грандами. Так что, по всей видимости, и в предстоящем столкновении с сильным Атлетико островитянам не светит ничего хорошего. Тем более и под вывеской прошлой Примеры мальоркцы уступили "матрасникам" в Мадриде с полу хоккейным счетом 1:3. В связи с чем жду и здесь очевидную викторию фаворита, вкупе с забитыми голами, за хороший коэффициент.
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