Чили на ЧМ-50: самый результативный матч в истории команды на мундиалях и масса загадок и неясностей в связи с этим

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вчера, 22:01

На ЧМ -50 сборная Чили сыграла только на первом групповом этапе. В группе 2 их соперниками были сборные Англии, Испании и США .

Чилийцы проиграли первым двум командам с одинаковым счётом 0:2.

В третьем туре встречались Чили и США . Американцы после сенсационной победы во втором туре над Англией вполне могли при определённых раскладах претендовать на выход в финальную четвёрку. Но все расклады нужно реализовывать на конкретном футбольном поле.

Вот и оказался итоговый результат матча Чили — США достаточно неожиданным. Наверное, сами чилийцы так не думали.

Семь голов было забито обеими командами в том матче — до того дня таких результативных матчей не было на турнире в Бразилии.

Для того, чтобы предметно разобрать все эпизоды с голами того матча, нужно подготовиться, повторить, так сказать матчасть.

Самое время освежить в памяти схему расстановки игроков, принятую в то время. Заодно и определить номера на футболках, ведь их (номера) раздавали на каждый матч согласно занимаемой позиции на поле. С ЧМ -54 были уже закреплённые за каждым игроком номера с 1 по 22. А на мундиале в Бразилии в 1950 г. все игроки на поле впервые в истории ЧМ были с номером, с 1 по 11 согласно позиции. Была, правда, одна команда, которая это ограничение не соблюдала. Но об этом позже.

В то время самой популярной была схема игры 2-3-5. Были и её разновидности. Но, например, в официальном отчёте о турнире от CBD (Конфедерация спорта Бразилии) для всех команд приводятся составы в каждом матче именно с такой расстановкой.

А номера игрокам согласно этой схемы игры присваивались так:

Правда, современные справочники утверждают, что схема всё-таки была 3-2-5. Но как показывают видеозаписи, номера игрокам присваивались именно по общепринятой схеме 2-3-5. А на поле футболисты могли располагаться и по схеме 3-2-5.

Так издание журнала Don Balón. Especial. Historia de La Selección Chilena 1910 — 1998 и современный неофициальный сайт сборной Чили partidosdelaroja.com придерживаются версии 3-2-5.

В столичной чилийской газете La Nacion 3 июля 1950 г. состав команд приведён по общепринятой тогда схеме 2-3-5, с разделением линий точкой запятой. Примерно вот так:

А много позже (но не ранее 1998 года) в Don Balon это подавалось уже несколько иначе:

Но нас в большей степени будут интересовать номера игроков. Вот как в официальном отчёте CBD выглядел состав сборной Чили с расстановкой:

Сразу оговорюсь — я привожу имена игроков не так, как написано в официальном отчёте CBD, а так, как их писали в газетах или пишут сейчас на национальных сайтах.

Правый защитник Мачука играл с №2, а Альварес с №3. Номинальные игроки середины поля имели номера: Бускетс №4, Фариас №5 и Рохас №6. Аналогично слева направо (по рисунку схемы) нумеровались форварды.

Шесть игроков сборной Чили сыграли в итоге во всех трёх матчах на ЧМ -50.

Третий матч на турнире играли вратарь Серхио Ливингстон №1, правый защитник Мануэль Альварес №3, центральный защитник (номинально игрок середины поля) Артуро Фариас №5, правый полузащитник Мигель Бускетс №4, нападающие Атилио Кремаски №8 и Хорхе Робледо №9.

Защитник Мачука, левый полузащитник Карлос Рохас, и два фланговых форварда Фернандо Риера и Карлос Ибаньес дебютировали на турнире. Причём для Ибаньеса это был вообще первый матч за сборную. Он же остался и единственным у него.

А вот Мачука (19), Бускетс (18) и Риера (17) сыграли свой последний матч в футболке национальной команды (итоговое количество матчей указано для каждого в скобках).

Что касается номеров игроков сборной США , то это была единственная команда на турнире, у которой футболисты имели номера больше 11. Это тема отдельного исследования.

Расстановку у сборной США была такой:

Сразу бросается в глаза, что в официальном отчёте есть ошибка — дата матча была 2-7-1950, а не 2-6-1950. Количество зрителей не указано, указан финансовый сбор. А зрителей было на матче 8501, в том числе у 4858 чел. были билеты на стоячие места.

С номерами, особенно в линии нападения разобрались. Самое сложное — впереди.

Чилийцы забили 5 голов, два из них в первом тайме.

В то время порядок забития всех 5 голов тем или иным чилийцем отличался от того, как это преподносят современные источники. Причину этой чехарды я не знаю.

Описаний каждого гола хватает в разных источниках, но и эти описания то подходят под сохранившуюся видеозапись момента, а то и вовсе ни туда и ни сюда.

Некоторые и весьма солидные источники до сих пор утверждают, что Атилио Кремаски оформил хет-трик в том матче. Например, Крис Фредди в своей Complete Book of the World Cup пишет о хет-трике Кремаски, но поясняет, что он соглашается с чилийской газетой El Mercurio. Но другие чилийские издания говорят о дубле.

Что касается фото и видеоматериалов о матче, то в них частенько что-нибудь не соответствует действительности.

Мало прочитать о каждом голе в том матче, нужно ещё это увидеть в записи. Не все 7 голов, по моему мнению, запечатлены в кадрах кинохроники.

Есть видеоотчёт об этом матче, с разными вариантами вспомогательных кадров. Но голевые моменты во всех видео одни и те же, других записей нет.

Вот один из вариантов в ютубе от известного пользователя с аккаунтом joefa:

https://youtu.be/SmUay9vzYjQ?list=PLZYb6pasitb_eI4EuJbnN9Be00xjIEohR

Так вот во всех этих видео есть две грубейшие неточности, а, вернее сказать, — чудовищные ошибки.

Вместо первого гола сборной Чили показывают второй, со схемами и титрами, относящимися к первому голу. Правда и схемы эти тоже не соответствуют фактам.

Чтобы докопаться до истины в каждом голевом эпизоде, нужно сложить все источники и вынести окончательный вердикт. Причём очень нам помогут номера на футболках игроков, которые забивали голы. Три чилийских гола на видео можно идентифицировать по номеру забившего игрока.

Попробуем.

На 16-й мин матча 24-летний центрфорвард Хорхе Робледо совершил индивидуальный проход по центру и, не входя в штрафную, с левой ноги неотразимо пробил в левый от вратаря угол — 1:0.

Вот фото автора первого гола сборной Чили на ЧМ -50 в чилийском спортивном журнале Estadio:

В подписи к фото написано, что Робледо забил с 20 метров. Не будем придираться, удар был с 17 метров, так как линия штрафной находится в 16,5 м от линии ворот. Про удар в левый угол написано в отчёте CBD. А то, что удар был неотразимым — посмотрите на видео сами. Кстати, это единственный чилийский гол, который забит в левый угол. Так что ошибки быть не должно.

Этот удар на указанном видео идёт с отметки времени 2:54. Посмотрите и повтор, а потом момент поздравления от партнёров, это до отметки 3:20. Вы увидите, что забивший гол футболист был с номером 9 на спине — это Робледо. Хотя нам навязчиво втолковывают в титрах и на схеме, что это гол Кремаски. Нет и ещё раз нет — это удар на 16-й мин от Хорхе Робледо.

Вот первая загадка уже и не загадка. Осталось только об этом поведать миру.

Робледо был единственным тогда игроком в сборной Чили, который жил и играл не на территории Чили. Отец его был чилиец, а мать англичанка. С 1932 г. семья переехала в Англию (Хорхе было 5 лет). Робледо имел английское подданство. Он вообще не говорил по-испански до ЧМ -50 (по крайней мере, так пишут некоторые источники). Звали его на английский манер — Джордж, George. На ЧМ -50 он приехал из клуба Ньюкасл Юнайтед. И матчи на турнире стали для него дебютными в форме сборной Чили. И надо же — первый гол на турнире для Чили.

Его и не считают первым чилийцем, игравшим в Европе. Таковым признают Фернандо Риеру, после ЧМ -50 игравшего за французский Реймс.

Вернёмся к видео. С момента 2:18 до 2:54 (т.е. раньше, чем первый чилийский гол на турнире!) идёт запись второго гола, забитого чилийцами в первом тайме. Пальмы и низкая трибуна, на фоне которой развиваются оба эпизода — это доказательство того, что это на самом деле фрагменты первого тайма.

С автором этого гола тоже не всё просто. В чилийских и бразильских газетах того времени автором гола признавали Фернандо Риеру. Мало того, в газете La Nacion написано, что Ибаньес прошёл по правому краю и навесил, а Риера головой замкнул прекрасную передачу.

Обратите внимание, что Риера играл с №7 и был крайним правым нападающим, а Ибаньес был с №11 и играл крайним слева. Но иногда они ведь могли меняться флангами? В газетах было упоминание о манёвре «Х», т.е. о смене позиций игроками.

Смущает одно — в Википедии про Риеру написано, что он был или центрфорвардом или левым вингером. Левым! Но в сборной его отрядили на правый край.

В бразильских газетах автором паса называли Кремаски. В других источниках пас отдал Риера на Кремаски. То, что гол был забит головой не вызывает сомнения. И пусть вас не смущает фото из видеоотчета на отметке 2:43. Скорее всего, на фото не Робледо, а Кремаски (по причёске), и это не момент гола.

Сегодня и сайт ФИФА , и чилийские источники говорят о том, что этот гол головой забил Атилио Кремаски. Этот игрок был довольно низкорослый. На видео видно, что навес шёл низко, игрок набегал, вверх не прыгал. И поднял победно две руки, пробегая вдоль лицевой, — этот жест позже повторится.

Только вот даже чилийские источники с одним и тем же фото не разобрались.

Вот это фото в журнале Estadio от 15 июля 1950 (время разобраться было):

Написано: это третий гол чилийцев, забитый Кремаски (которого нет на фото, убежал уже вправо). На переднем плане вратарь американцев Борхи, облетевший штангу, его вынесло к сетке ворот снаружи, на видео хорошо это видно. То, что это пальмы первого тайма — вы и сами видите. Каким образом это может быть третий чилийский гол, который состоялся во втором тайме?

А вот газета La Nacion от 6 июля 1950 давала совершенно другую подпись:

Написано: Это второй гол Чили. Кремаски и Риера поменялись местами (манёвр «Х») и Риера головой забил.

На видео утверждают, что это гол Робледо, самый первый чилийский гол и в матче, и на турнире. Журнал Estadio уверен, что это третий гол в ворота США . Газета La Nacion права, это второй гол. Но вот манёвр «Х» явно сбил всех с толку — то ли Кремаски навесил, а Риера забил, то ли наоборот. Прямых доказательств что гол забил Кремаски нет — кроме небольшого роста убегающего из кадра автора гола и двух его поднятых рук на радостях. Лица автора гола головой на видео по-настоящему не разобрать. Хотя у убегающего из кадра игрока не замечена характерно развивающаяся прядь волос сзади. Смотрите, например, стоп-кадр из видео на отметке 4:53. Кремаски играл с №8, пышность волос сзади у него была.

На фото, взятом в качестве обложки данной статьи, запечатлены Андрес Прието, Атилио Кремаски и Хорхе (Джордж) Робледо (слева направо). Хорошо видно, что Кремаски был на полголовы ниже своих партнёров, у которых рост был 1,75-1,76 м. Может смутить довольно гладкая причёска у Кремаски. Но волосы у него длинные, зачёсаны назад, и при беге как раз могли создавать пышный объем сзади или выпирающую прядь.

По мне, так головой забил не Кремаски, а, как и писали газеты — это был Риера. Но и чилийские источники сегодня приняли вариант ФИФА — это был Кремаски.

Американцы после начала второго тайма очень быстро сравняли счёт. И у них авторов гола выясняли десятилетия. Хотя на фото довольно легко узнаваем Фрэнк Уоллес, головой забивший через 30 секунд после начала второго тайма (согласно бразильским газетам). Да и с автором реализованного пенальти уже через 1-2 минуты после гола головой от Уоллеса тоже не сразу определились. Сегодня тот гол на счету Джо Мака.

А все остальные голы игроков сборной Чили также расходятся на видео с текстовыми описаниями. Порядок в текстовых докуметах был такой: Кремаски делает счёт 3:2. Прието доводит до 4:2. И Кремаски ещё раз забивает — 5:2.

Но на видео голы смонтированы в том порядке, как это сейчас подаётся на сайте ФИФА . Поэтому и у нас будет порядок тот же.

Третий гол сборной Чили забил Андрес Прието №10. Это по версии сайта ФИФА и сайта чилийской сборной. В газетах и в официальном отчёте другое имя. Но пусть будет так, как и на видео. Прието обошёл упавшего соперника, вошёл в штрафную и с 11 метров левой ногой забил. Прието светловолосый, его ни с кем не перепутаешь из чилийцев.

Но в официальном отчёте CBD гол левой забил Кремаски, обыграв Коломбо №4.

Это как раз следующий эпизод на видео — гол Кремаски №8, также ворвавшегося в штрафную и практически с того же места забил, но правой ногой. И побежал вдоль лицевой, подняв две руки в восторге.

Есть в видеоотчёте ещё один гол. Титры утверждают, что это третий гол Кремаски. Но тут вообще желаемое выдают за действительное.

Этот последний голевой момент в видеоотчёте есть не что иное, как вариант чилийского гола Прието №10, только снятого из-за ворот. Пятый гол, который сегодня отдают Фернандо Риера, ни на каком видео нет.

Ну, либо в эпизоде с пятым голом на видео соперник падал ровно в том же самом месте перед штрафной, чилиец врывался в штрафную, делал те же 3-4 шага и с 11 метров той же левой ногой бил ровно в тот же угол, ровно на той же высоте…ну и так далее. Такое дежавю вряд ли возможно. Скорее всего — это вариант из-за ворот гола, забитого Прието №10.

Вот такой запутанный клубок практически со всеми 7 голами в матче. Чилийские коллеги пока не ответили на мой вопрос о причине изменения авторства чилийских голов по сравнению с газетными вариантами того времени.

Про американцев более ясно — по воспоминаниям живших игроков уточнили пенальтиста. Хотя на чилийском сайте автором пенальти до сих пор считается Джон Соуза. А на сайте rsssf и вовсе оба автора гола у американцев не те, что надо. Хотя, может, кому-то так и надо…

На тщательно просмотренном нами видео есть и ещё неточности. Перед матчем команды фотографируются. На видео даны целых три варианта фото чилийской команды. Но на всех трёх один из игроков в нижнем ряду прячет своё лицо.

Автор видеомонтажа даёт в титрах имена чилийских игроков с ошибками. Обычно стоят вратарь и защитная линия (два защитника и 3 полузащитника). А в титрах в ряды оборонцев вдруг попал нападающий, 19-летний Карлос Ибаньес.

На самом деле Ибаньес сидит крайним справа. А вот по правую руку от вратаря стоит не Ибаньес, а защитник Мануэль Альварес.

Прятал лицо как раз Фернандо Риера, а не Альварес.

Вот так должно быть:

А что же с фото Риеры?

Сколько угодно. Ведь это единственный в истории чилийского футбола игрок, который сыграл на мундиале (и забил гол), а позже стал тренером сборной Чили на другом мундиале.

В 1962 г. на домашнем чемпионате мира Фернандо Риера был у руля самой успешной сборной Чили в истории мундиалей. Команда завоевала третье место.

Фернандо Риера руководил сборной Чили в 34 матчах с 7 марта 1959 по 16 июня 1962, т.е. победный матч на ЧМ -62 против Югославии в игре за 3-е место был его последним матчем в качестве тренера сборной. Но в 1970 г. Фернандо Риера на один матч вновь оказался тренером своей сборной, в матче против Бразилии 4 октября.

Фото из La Nacion 3 июля 1950 г.:

Официальное фото на въезд в Бразилию в 1950 г.:

А вот так он выглядел в 1942, когда и сыграл первый матч за сборную Чили:

Кстати говоря, раньше Фернандо Риеры в сборной дебютировал только вратарь Ливингстон (в 1941 году). Понятно, что речь только о тех 22 чилийских игроках, кто входил в заявку на ЧМ -50.