«Милан» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Милан» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 28 ноября 2023 года
«Милан»
«Красно-чёрные» в турнирной таблице группы F находятся на сегодняшний день на третьей строчке. Команда продолжает борьбу за выход из группы. С разницей в один мяч «дьяволы» выиграли дома у ПСЖ в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми голами за миланский клуб отметились Леау и Жиру. В позапрошлом туре чемпионата Италии «Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» (2:2).
25 ноября с минимальным счётом «дьяволы» дома взяли верх над «Фиорентиной».
«Боруссия» Дортмунд
Первое место занимают «дортмундцы» в турнирной таблице своей группы за два тура до окончания группового этапа квалификации. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В сухую, забив пару голов, дортмундский клуб выиграл дома у «сорок» из Ньюкасла в 4-ом туре группового раунда квалификации. В один гол «Штутгарт» на своём поле одержал победу над «чёрно-жёлтыми» в позапрошлом туре Бундеслиги (2:1).
На прошлых выходных в Дортмунде местная «Боруссия» принимала «жеребят» из Мёнхенгладбаха. Со счётом 4:2 «чёрно-жёлтые» взяли верх над гостями.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 2.07
- Ничья – 3.70
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 3.65
- Победит «Милан» с форой -1.5 – 3.80
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.01
Статистика
- Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних
- Только в одной встрече из пяти последних «дьяволы» уступили
- За тот же период «Боруссия» проиграла в двух футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за игру с коэффициентом 2.01. Данный исход наиболее вероятен, если обратить внимание на статистику очных встреч команд. Очки нужны, как «дортмундцам», так и миланским «дьяволам», поэтому соперники сыграют в осторожный футбол от обороны.