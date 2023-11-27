«Милан» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Милан» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 28 ноября 2023 года

«Милан»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице группы F находятся на сегодняшний день на третьей строчке. Команда продолжает борьбу за выход из группы. С разницей в один мяч «дьяволы» выиграли дома у ПСЖ в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми голами за миланский клуб отметились Леау и Жиру. В позапрошлом туре чемпионата Италии «Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

25 ноября с минимальным счётом «дьяволы» дома взяли верх над «Фиорентиной».

«Боруссия» Дортмунд

Первое место занимают «дортмундцы» в турнирной таблице своей группы за два тура до окончания группового этапа квалификации. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В сухую, забив пару голов, дортмундский клуб выиграл дома у «сорок» из Ньюкасла в 4-ом туре группового раунда квалификации. В один гол «Штутгарт» на своём поле одержал победу над «чёрно-жёлтыми» в позапрошлом туре Бундеслиги (2:1).

На прошлых выходных в Дортмунде местная «Боруссия» принимала «жеребят» из Мёнхенгладбаха. Со счётом 4:2 «чёрно-жёлтые» взяли верх над гостями.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.07

Ничья – 3.70

Победит «Боруссия» Дортмунд – 3.65

Победит «Милан» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 2.01

Статистика

Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Только в одной встрече из пяти последних «дьяволы» уступили

За тот же период «Боруссия» проиграла в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за игру с коэффициентом 2.01. Данный исход наиболее вероятен, если обратить внимание на статистику очных встреч команд. Очки нужны, как «дортмундцам», так и миланским «дьяволам», поэтому соперники сыграют в осторожный футбол от обороны.