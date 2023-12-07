«Фейеноорд» – «Волендам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» – «Волендам», который состоится 7 декабря 2023 года

«Фейеноорд»

Второе место занимает «Гордость Юга» в турнирной таблице Эредивизи. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фейеноорда» за последнее время. С разницей в пару мячей «красно-бело-чёрные» взяли верх над «Эксельсиором» в рамках матча 13-го тура Высшей лиги (4:2). Хет-трик на свой счёт в матче записал мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «красно-бело-чёрные» дома проиграли мадридскому «Атлетико» (1:3).

Со счётом 2:1 ПСВ выиграл у «Фейеноорда» в гостях на прошлых выходных.

«Волендам»

«Другие оранжевые» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Волендама». Больше месяца команда не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом в 1/32 Кубка Нидерландов «Эксельсиор Масслёйс» одержал победу над «оранжево-чёрными». В сухую, пропустив три гола, «Волендам» на выезде потерпел поражение от команды « АЗ Алкмар».

На прошлых выходных со счётом 5:0 «Зволле» выиграл в гостях у «других оранжевых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.06

Ничья – 14.00

Победит «Волендам» – 29.00

Победит «Фейеноорд» с форой -2.5 – 1.50

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 3.5 – 1.38

Тотал голов меньше 3.5 – 2.89

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 мячей за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

В семи матчах из десяти крайних «Волендам» проиграл

Четыре поражения потерпел «Фейеноорд» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Фейеноорда» с форой -2.5 гола за игру с коэффициентом 1.50. Если «Зволле» сумел разгромить «оранжево-чёрных», то и «Гордость Юга» справится с «Волендамом».