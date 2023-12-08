«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.12.2023)

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вчера, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», который состоится 9 декабря 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает на данный момент двенадцатое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлтых». На своём поле с разницей в один гол «Вильярреал» одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы (3:2). На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная встреча с «севильцами» (1:1).

Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» в 3-ем туре Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы.

«Реал Сосьедад»

«Королевский» в турнирной таблице Примеры находится на шестой строчке. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. «Нулёвку» раскатали «бело-голубые» с «красными быками» из Зальцбурга в 5-ом туре Лиги чемпионов. В матче прошлого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

С минимальным счётом «Королевский» одержал победу над командой «Андрач» в 1/32 Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 3.45

Ничья – 3.55

Победит «Реал Сосьедад» – 2.15

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из десяти крайних «жёлтая подлодка» проиграла своим соперникам

За такой же период «Королевский» уступил в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 2.15 на победу команды «Реал Сосьедад». Три очка из Вильярреала «бело-голубые» увезут в будущей встрече.