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«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.12.2023)

вчера, 22:33
«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», который состоится 9 декабря 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает на данный момент двенадцатое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлтых». На своём поле с разницей в один гол «Вильярреал» одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы (3:2). На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная встреча с «севильцами» (1:1).

Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» в 3-ем туре Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы.

«Реал Сосьедад»

«Королевский» в турнирной таблице Примеры находится на шестой строчке. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. «Нулёвку» раскатали «бело-голубые» с «красными быками» из Зальцбурга в 5-ом туре Лиги чемпионов. В матче прошлого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

С минимальным счётом «Королевский» одержал победу над командой «Андрач» в 1/32 Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 3.45
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Реал Сосьедад» – 2.15
  • Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 3.80
  • Обе забьют — нет – 2.11
  • Обе забьют — да – 1.74
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из десяти крайних «жёлтая подлодка» проиграла своим соперникам
  • За такой же период «Королевский» уступил в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 2.15 на победу команды «Реал Сосьедад». Три очка из Вильярреала «бело-голубые» увезут в будущей встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
Предположу , что в этом матче команды по крайней мере обменяются голами - ОЗ.
Гость
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