Чемпионат мира 1950: в сборных Уругвая и Чили игроки возраста U-19 установили рекорды мундиалей

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вчера, 14:40

Все молодые футболисты, о которых пойдёт сегодня речь, родились в год проведения первого мундиаля, в 1930 году.

Все эти молодые игроки сыграли на ЧМ -50, причём — совпало так — все они играли на левом краю, большинство в нападении, один в защите.

Сегодня принято относить не взрослые команды к категориям, обозначающимися латинской буквой U и верхней границей возраста. Но с верхней границей есть один нюанс. Возраст заявленного игрока на конкретный турнир определяется на дату начала цикла данного турнира. А начало цикла в большинстве случаев есть дата старта отборочных матчей. Поэтому в финальном матче, скажем, какого-то турнира U-19 вполне могут принимать участие игроки возрастом 21-22 года. Всё зависит от длительности отборочного турнира и дат.

Сразу определимся, что в данной статье рассматриваем возраст футболистов на день открытия конкретного финального турнира Кубка мира, безо всяких отборочных матчей.

Применительно к ЧМ -50 днём открытия было 24 июня. В поле зрения попадают все игроки, кому не исполнилось на эту дату полных 20 лет. Так что наш критерий U-19 будет немного отличаться от общепринятого.

Первый в истории обладатель Кубка мира, которому не было и 20 лет.

Он умер в нищете и забвении, не дожив и до 50 лет

Речь, понятно, будет идти об игроке сборной Уругвая.

Рубен Моран (Rubén Morán, чтобы не путаться в ударении) — так звали молодого худощавого парня, который и в сборной-то появился волею случая.

Рубен родился в Уругвае 6 августа 1930 года в семье иммигрантов из испанского Хихона.

В апреле 1950 сборная Уругвая сыграла два товарищеских матча против Чили на выезде. В первой игре 7 апреля левый крайний сборной Уругвая дебютировал в футболке цвета «селесте». Отыграл весь матч и даже забил последний гол на 89-й минуте, установив окончательный счёт 5:1 в пользу Уругвая.

9 апреля во втором матче тренер вновь доверил молодому игроку левый фланг атаки. В товарищеских матчах замены тогда были по договорённости. Уругвай во втором тайме второй игры произвёл 9 замен, причём 2 игрока сначала ушли, а позже вернулись в игру. На 65-й мин был заменён и Рубен Моран. Тот матч Уругвай проиграл 1:2, троих игроков арбитр удалил с поля, из них двоих у гостей. К этому матчу мы позже вернёмся, есть повод.

Затем сборная Уругвая провела ещё 6 матчей до начала ЧМ -50. У них сменился тренер. Сначала Уругвай и Бразилия с 6 по 18 мая сыграли 3 матча в рамках Кубка Рио Бранко, все матчи в Бразилии. Трофей достался Бразилии.

Затем 28 мая и 4 июня в Монтевидео два матча были сыграны между сборной Уругвая и бразильским клубом Флуминенсе. Оба матча завершились вничью (1:1 и 3:3). В обоих матчах вновь сыграл Рубен Моран, во второй игре он вновь забил последний гол в матче, установив счёт 3:3. Это был неофициальный матч, не входящий в список матчей за «селесте». Но это был первый матч, в котором сборной руководил новый тренер, Хуан Лопес.

Новый тренер в своей сборной хотел видеть в качестве резервного нападающего Хулио Сезара Аббади. Он был ровно на месяц моложе Рубена Марона. Игроком основы на левом краю был 28-летний Эрнесто Видаль из клуба Пеньяроль. Но молодой Аббади не захотел быть на вторых ролях и отказался от приглашения в сборную на ЧМ -50.

Тренеру пришлось вспомнить о Мароне, и тот появился в заявке на турнир.

Единственный матч в группе на первом этапе против Боливии (8:0) и два первых матча в финальной пульке с Испанией (2:2) и Швецией (3:2) на левом краю, вполне очевидно, сыграл Эрнесто Видаль.

Но он получил серьёзную травму с Испанией и в решающем матче на Маракане против Бразилии играть не мог. Вот тут и пригодился 19-летний Рубен Моран, нападающий клуба Серра.

Первый официальный матч за сборную (не товарищеский, не против клубов) — и сразу решающий матч Кубка мира, по турнирной ситуации — практически финал.

Фото или видеоматериалов с участием Рубена Морана в том матче совсем мало. Но кое-что есть.

По устоявшейся тогда методологии левый крайний нападающий получал №11. С этим номером и сыграл свой единственный матч на мундиале Рубен Моран.

Ближе к получасу игры, на 27-й минуте, Хуан Скьяффино отпасовал на Морана, перед которым были практически пустые ворота — но молодой человек не справился с нервами и момент запорол. А ведь тот момент мог круто изменить его судьбу. Увы…

Далее партнёры редко его нагружали, атаки в основном шли по правому флангу и через центр.

Вот фото очередной атаки уругвайцев в первом тайме, их четверо в штрафной площади, ближе к нам №11 — это и есть Рубен Моран.

Во втором тайме Моран попадал в кадр в моменты обоих голов сборной Уругвая.

Сначала когда Гиджа (он же Хиггия, Гиггия, т.е. Alcides Ghiggia) прострелил с правого фланга, а Скьяффино опередил защитника и вогнал первый мяч в ворота Бразилии с правого угла вратарской. На видео сквозь сетку ворот мы видим, что уругвайский игрок на левом фланге (Моран) вскидывает руки и бежит вдоль ворот, в 5-7 метрах от линии ворот — нет, не к Скьяффино, а к отдавшему пас Гидже.

После второго, победного, гола вновь сквозь сетку ворот с мячом в них мы видим уже пробежавшего вдоль ворот Гиджу №7, а затем повисшего на нём Морана №11.

Есть, конечно, более чёткие фото, на которых и наш юный герой. В качестве заглавного фото статьи вы видите сборную Уругвая с тренерами и массажистами, а Рубен Марон выделен в небесно-голубой футболке.

Назовём всех, кто присутствует на этом фото:

Прозвище у Морана было El Tiza (мелОк). В сети, кстати, гуляет по разным источникам фото некоего футболиста с парой бутс, висящих у него на шее. И в один голос утверждают, что это Моран. Ну, совершенно другой человек.

Вот несколько его реальных фото.

На самом турнире в Бразилии была интересная история. Одна супружеская пара из Уругвая, в которой жена была итальянкой, а муж был уругвайцем, дантистом, — они путешествовали по Бразилии и посетили несколько матчей ЧМ . Дантисты — люди обеспеченные, у супругов был фотоаппарат. Остались прекрасные снимки вместе с футболистами сборной Уругвая.

Вот Моран и Эктор Вильчес вместе с дантистом. Кстати, оба были с ним знакомы и являлись его пациентами:

Вильчес — один из 8 уругвайских футболистов, которым так и не довелось сыграть на ЧМ -50. Но титул чемпионов у них есть.

А вот в более широкой компании партнёров:

На этом фото резервный вратарь Анибал Пас (со скрещенными руками), всё то же Вильчес (слева, в спортивной форме) и Моран (руки сзади). Оставшегося неназванным игрока в форме я не определил. Но это кто-то из тех, кто был в Бразилии.

Недолго длилась карьера футболиста у Морана. Он закончил с этим делом в 23 года. Оказался невостребованным в столичных клубах. Потом разуверился в своих силах.

Пару раз он сыграл за сборную в марте 1953 на Копа Америки. Несколько раз партнёры-чемпионы брали его по выставочным турне — и всё, фанфары отгремели, а дальше — тишина…

В самом начале января 1978 года он скончался. Жил в крайней нужде, всеми забытый.

Родился в год первого мундиаля. Умер тоже в год очередного мундиаля. Ему было 47.

Рубен Моран остался в истории Кубка мира как первый обладатель трофея, которому не было 20 лет.

Последователи были, да ещё какие. О них тоже поговорим при случае.

Сборная Чили — первая команда в истории Кубка мира, в которой на одном турнире сыграли сразу трое футболистов, не достигших возраста 20 лет

Нелишне будет напомнить, что замен в матчах мундиалей с 1930 по 1966 включительно не предусматривалось. И участие в матче 17-18-19-летних парней было делом рискованным. Но смельчаки-тренеры находились.

На ЧМ -30 в сборной Югославии в заявке было всего 2 игрока в возрасте U-19. Александр Тирнанич «Тирке» своё 20-летие отметил уже в ходе турнира. А в первом матче против Бразилии он забил первый гол своей команды в истории мундиалей, будучи ещё 19-летним. На следующий день, 15 июля ему и стукнуло ровно 20.

Вместе с ним против Бразилии играл и Момчило Джокич, которому 19 лет исполнилось в феврале того года. Оба югославских (сербских) игрока сыграли во всех 3 матчах на турнире.

В заявке сборной Парагвая в 1930 было даже 3 игрока моложе 20 лет. Но играл во всех 2 матчах только 19-летний Дельфин Бенитес Касерес. У Бразилии сыграл на турнире 18-летний Карлос де Карвальо Лейте. У Румынии — также 18-летний Николае Ковач, забил 1 гол. Была молодежь у Боливии, Бельгии и Перу.

На ЧМ -34 и ЧМ -38 система розыгрыша была кубковая, проиграл — выбыл, хоть в день открытия турнира. Поэтому возить на турнир юнцов было обременительно. Но случаи были.

В заявке сборной Египта было два 19-летних игрока (сыграл один из них, вратарь). У остальных команд — по одному. Не все и сыграли, понятное дело. Но некоторые сыграли получше некоторых заматерелых футболистов.

Особенно отличился 19-летний немец Эдмунд Конен. Он сыграл во всех 4 матчах сборной Германии на турнире. В первой игре оформил хет-трик в ворота Бельгии, все голы забил во втором тайме. Плюс один гол он забил в матче за 3-е место против Австрии. Германия была в призах. А Конен оказался в списке лучших бомбардиров, уступив Нейедлы (5 голов) и был вровень с чемпионом мира Скьявио (по 4 гола).

На ЧМ -38 в заявке сборной Нидерландов было 3 молодых игрока до 20 лет. Только двое из них сыграли на турнире. Это 18-летний Бертус де Хардер и 19-летний Франц ван дер Веен, оба нападающие. Оба сыграли во всех матчах сборной на турнире — но всех матчей был один, против Чехословакии. Был овертайм, в самом начале которого ван дер Веен был травмирован, ему пришлось покинуть поле. Чехословакия после этого забила 3 гола и прошла дальше.

Вот, кстати, у сборной Чехословакии на переигровку с Бразилией в четвертьфинале был вызван с родины 19-летний Карел Сенецки. Он был в заявке, но оставался дома на телефоне (на телеграфе).

И вот на ЧМ -50 в сборной Чили впервые в истории мундиалей все трое молодых игрока сыграли на турнире.

В первых двух матчах против Англии и Испании на левом фланге обороны играл 19-летний Фернандо Рольдан. По сути, у него должен был быть номер 3. А в атаке слева в тех же двух матчах играл 19-летний Гильермо Диас №11.

Диас дебютировал во взрослой сборной Чили в том же 1950 году. В феврале-марте Чили и Боливия сыграли дома и в гостях по матчу. Каждый раз хозяева выиграли с сухим счётом. Во втором матче, в столице Чили, счёт был крупным — 5:0. Гильермо Диас оформил дубль, забив первый и третий голы, оба в первом тайме.

Забил Диас и в четвёртом своём матче за сборную. Это было 9 апреля, матч против Уругвая. Да, тот матч мы откладывали в памяти — за Уругвай играл до 65-минуты Рубен Моран. А в первой игре 7 апреля, как мы помним, забил как раз Моран, Диас отыграл тот матч полностью.

Оба 19-летних игрока сыграют через пару месяцев на мундиале.

У Фернандо Рольдана дебют за сборную произошёл на ЧМ -50 в игре против Англии. Потом он сыграл и против Испании.

А вот на третий матч, не имевший для чилийцев турнирного значения, тренер сборной Чили убрал с левого фланга двух 19-летних и поставил — одного 19-летнего нападающего, но другого. А оборону перетряхнул и перестроил.

В атаке слева оказался Карлос Ибаньес. Голов он не забил. Но атаку поддерживал постоянно. К сожалению, этот матч против сборной США у Карлоса оказался единственным в карьере.

Вот как выглядел Карлос Ибаньес на фото в официальном документе, и вот так повеселее:

Родинка у него над верхней губой на этих фото и слева, и справа. Думается, что в журнале фото перевернули.

Гильермо Диас Самбрано (а то Диасов у них было несколько, чтобы не перепутать) выглядел помужественней:

Гильермо Диас Самбрано играл в сборной до октября 1957, забил гол Боливии в отборе к ЧМ -58. Всего у него 19 матчей за Ла Роха, 7 забитых голов.

Фернандо Рольдан попадал и на обложку журнала Estadio:

Рольдан сыграл в 17 матчах за сборную, играл в двух матчах отбора к ЧМ -54. Голов не забивал.

Кстати, в сообщении о смерти Фернандо Рольдано в 2019 г. в чилийском источнике ошибочно написали, что он умер в возрасте 97 лет. Явный перебор. Ошиблись практически на десятилетие. Рольдан родился в 1930 г., как и все молодые герои этого рассказа, участники ЧМ -50.

Тренером сборной Чили на мундиале 1950 г. был специалист, чьё имя и фамилию ФИФА исковеркала и поправлять не собирается.

Полное имя тренера — Alberto Amadeo Francisco Buccicardi Ferrari, кратко Alberto Buccicardi, Альберто Буччикарди.

А вот как его окрестили на сайте ФИФА — Arturo Bucciardi, Артуро Буччиарди. Да, тут разницы-то на копейку, и так сойдёт.

И это неверное написание имени тренера кочует с сайта ФИФА по другим источникам, в том числе и по некоторым чилийским.

Вот его документ на въезд в Бразилию в 1950

Альберто Буччикарди стал первым чилийским тренером на мундиалях. На ЧМ -30 сборной Чили руководил венгр Дьёрдь Орт.

Между прочим, на ЧМ -50 средний возраст игроков сборной Чили в каждом матче был наименьшим среди всех команд. В первых двух матчах этот показатель у Чили не превышал 25 лет (24 г. 239 дней и 24 г. 113 дней соответственно). В матче против США немного всё-таки превысил (25 лет и 22 дня).

После сборной Чили долгое время ни в одной из сборных не было случая на ЧМ , чтобы трое игроков до 20 лет в одной команде сыграли на турнире Кубка мира. Подобное случилось лишь в 1962 году в сборной Болгарии.

Там с этими 19-летними болгарскими парнями довольно загадочная история. Обязательно о ней расскажем. Но трое молодых болгар тогда сыграли только в двух матчах из трёх.

Больше случаев с трио сыгравших игроков из категории U-19 в одной команде на ЧМ в эпоху до замен (до 1970 г.) не зафиксировано. А потом наступила эпоха замен, а это уже совсем другая нагрузка и другая ответственность.

Я вам больше скажу — только на чемпионате мира 1994 г. впервые в истории мундиалей на футбольном поле в одном матче было сразу 3 игрока возраста U-19. Все они играли в одной команде, были в основном составе, одному и вовсе было 17 лет.

На ЧМ -98 в одном из матчей после очередной замены в составе одной из команд стало 3 молодых игрока. И на ЧМ -94, и на турнире 1998 г. случаи эти зафиксированы у африканских команд. В паспорт ФИФА , конечно, заглядывала, но мы-то знаем, какие чудеса бывают в Африке…

А вот случай, когда на поле находились сразу 3 молодых (U-19) из 22 игроков двух команд — ну, это совсем редчайший. Но он был, и был не так давно, на последнем мундиале. Причём в одном и том же матче таких случаев зафиксировано аж два. Но это совсем другая история…

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