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У Роналду 50 голов за год. Криштиану не хватает в ЛЧ, но в Европе он был бы несчастлив

вчера, 19:20
Роналду

Футболист получает удовольствие, избивая саудовцев.

Португалец забил 468 голов за восемь лет

За восемь лучших лет, ведь в целом идет к девятисотому голу в карьере. У Роналду восьмой год, когда собрал 50 мячей и 14 ассистов за клуб и сборную против 16 голов и 4 пасов год назад. В 2011 году Криштиану впервые забил 60 мячей, через два года поставил личный рекорд – 69 голов. После тридцатилетия у нападающего была впечатляющая серия, когда забивал три года подряд от 53 мячей и выше. Теперь добрался до отметки в полсотни, и это первый подобный подвиг за шесть лет.

Вот здесь и приходит понимание, что в европейском футболе, особенно в кризисных клубах, как «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», Криштиану не мог забраться настолько высоко по голам. Одновременно правы и критики поведения Роналду в Италии и Англии. Форвард злился на молодых напарников, что нет синхронности элитного «Реала», и злился на себя, ведь у форварда стало больше пауз в игре, заметно снизилась резкость на поле.

Элитные защитники с ним справлялись. Даже в четвертьфинале чемпионата мира год назад против Марокко, хотя у Роналду было больше получаса игры после выхода на замену, не смог за счет свежести переломить ход матча и провести Португалию в полуфинал. А вот в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», или в отборе Евро-2024 против средних соперников его статистика впечатляет. С технической точки зрения Роналду безупречная машина, удары, открывания и выбор позиции вне всяких похвал даже сейчас.

Тренеры в Европе не хотят возиться в CR7

Один из самых известных людей планеты мог стать частью победной машины «Манчестер Сити». Видим, что Доку заменил Грилиша в основе «горожан». Роналду мог играть с Холандом в атаке, но отказался от приглашения Гвардиолы, ведь ему позвонили легенды «Манчестер Юнайтед». Путь Дениса Лоу не повторил, зато нажил врага в лице тен Хага. Последующие действия тренера показывают, что в конфликте с Роналду спорили два упрямых человека. С Криштиану благодаря его голам в Лиге чемпионов МЮ выходил из группы. Но помним, чем закончилось – сначала вылетели в плей-офф от «Атлетико». И позже не попали в топ-4 в АПЛ.

Роналду не может показать в АПЛ и Серии А результаты уровня лиги Саудовской Аравии, видна разница в нагрузках и опеке. В стране шейхов он часто наносит красивые дальние удары, которые в Европе отразят голкиперы. Если посмотреть нарезку 50 голов за год, то значительная часть это удары в полуметре от корпуса голкипера, который неправильно сгруппировался. К самому Криштиану никаких вопросов, выбирает максимально безопасный способ забить мяч, не старается целиться по углам, рискуя промазать. И красивые голы тоже случаются, ведь это один из величайших игроков в истории. Но слабую игру голкиперов видим чаще, чем шедевры.

В Европе тренеры «Челси» и «Баварии» не спешили приглашать Роналду, боясь конфликтов, какие были у него в Турине и Манчестере. Наверное, правильно сделали. Всегда обидно наблюдать, как великие игроки глотают пыль в борьбе с физически развитыми молодыми атлетами. В Саудовской Аравии Роналду на своем месте. Никто не смотрит полные матчи, а статистика у Криштиану шикарная. В лиге шейхов португалец самый классный игрок вместе с Бензема. Их выступления напоминают игру Луиса Суареса за «Гремио» в Бразилии. Великие форварды развлекались на низком для себя уровне в почтенном футбольном возрасте.

Роналду мог забивать в Лиге чемпионов

Карьерой Криштиану управлял бывший ди-джей Мендеш, который сколотил состояние на чужом таланте. Также игроку помогает друг Рики Регуф, ещё один нахлебник. Маркетолог не нашел для Криштиану команду из Лиги чемпионов, хотя атлет такого уровня мог ходить пешком в матчах коллектива с поставленной игрой и забивать десятки мячей, в том числе, в Лиге чемпионов. В сборной Португалии, где собралось талантливое поколение, у Роналду неплохо получилось в отборе Евро. Хотя даже без него команда сильная. «Аль-Наср» намного слабее, Криштиану для них важнее. Эта зависимость нравится Роналду. Игрок сожалеет, что не попал в Саудовскую Аравию раньше.

В песчаной стране португалец словно член королевской семьи. Хотя не всё идёт гладко. Есть конфликты с фанатами других клубов, они скандируют имя Месси. Роналду бесят слабые арбитры, иногда принимают сомнительные решения в центральных матчах, как недавно в день поражения от команды Малкома со счетом 3:0. Но параллельно с критикой и издевательствами Роналду получает поддержку и любовь саудовских фанатов «Аль-Насра» и персональных поклонников со всего мира. Ему ещё в «Реале» начали свистеть на «Сантьяго Бернабеу», когда перестал забивать по 50 мячей за год, как приучил. Но странно требовать доказательства класса от почти 39-летнего игрока.

Разумеется, в АПЛ и любой другой серьезной лиге у Роналду было бы меньше удачных матчей и голов. Криштиану попал туда, где подкормят его нарциссизм, что плохо, зато сможет спокойно готовиться к Евро-2024, окруженный заботой и комплиментами, от которых всегда таял. Может, потом всё надоест и будет злиться, но пока доволен. Денежный фактор не отправил его в США к Месси, зато в следующем году «Интер Майами» сыграет против «Аль-Насра». Вероятно, это последний матч Лионеля против Криштиану на профессиональном уровне. Но даже знания о том, насколько слабые команды представляют легенды футбола, не мешает наслаждаться их решениями на поле. Они без оговорок великие футболисты.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
ПЕРСОНАльная опека
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ПЕРСОНАльная опека
Аль-Наср  Криштиану Роналду
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер Криштиану Роналду
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:01
Что имеется в виду, когда его называешь дырявым?
Нет доказательств его нетрадиционной ориентации. Есть семья, куча детей.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 04:31
"Не знаю даже с чем сравнить такой бред... Например с этим: - Да нафиг хлеб в пекарне сдался?
Или с этим: - Да нафиг в этой аптеке продают лекарства?"

Вот смотрите, а зачем в той же пекарни чёрствый хлеб или в той же аптеке просроченные лекарства?

Правильный ответ будет одним: "Нахрен они там не нужны", так же как и старая дырявая колоша, от которой отказались все большие клубы Европы.

Пора уже признать правду.

Не знаю зачем ты пример с Месси привёл...
Ну ладно нравятся тебе когда он испытывает душевную боль, а возможно и физическую, это ваше дело, я лично просто не хочу видеть дырявого вообще, для меня он мерзкий тип, при этом я не желаю ему никаких страдании.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:19
Нет у Месси никаких фобий.. Пеналь отдать - спокойно, пообещать Неймару помочь выиграть ЗМ - пожалуйста, не зацикливаться на игровом номере - без вопросов, лечь под стенку - легко, порадоваться за других - с радостью, не носить капитанскую повязку - да ради бога.. В нем нет эгоизма и зацикленности на рекордах.. Замкнутый??.. А-ха-ха-ха.. У него куча друзей в футболе и не только, в отличии от Авейру, у которого их просто нет.. И хватит вспоминать Баварию.. Иначе, я сейчас вспомню "топов" в лице Аякса, Порту, Лиона, Атлетико... Или матчи в АПЛ, к примеру на Олд-Траффорд с Ливерпулем с хет-триком Салаха и 0:5.. И где там был "великий" мотиватор?.. Хе.. Месси никогда слёзы не лил после поражений, в отличии от "подтрибунного" чела.. Это видел весь мир.. Так же как все видели, как Месси мотивировал Аргентину на победу в Катаре.. Не надо мне ничего доказывать и переубеждать меня.. Я взрослый дядька и верю только своим глазам и чувствам.. А не чужим комментам, которые хотят того, чего нет.. Месси - Чемпион мира, выигравший всё.. Авейру - нет.. Обратное доказывать мне не надо.. Потому как бесполезно.. Я люблю креатив, и не только в футболе.. У кого его нет - я не виноват.. Чао..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 00:53
У карлитоса фобий не меньше. Более замкнутый, более неуверенный в себе человек. Никнгда не забуду разгром от Баварии и Месси в перерыве враздевалке сидит в ауте с краю. И это капитан, который должен был мотивировать игроков, чтоб не опустились руки... А он поплакал в углу в одиночку, потом они вышли и еще пропустили кучу голов)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:50
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 22:08
    ДЛЯ БАРМАЛЕЙ 7 : Мужики не врут на весь свет, не обижают детей, не метают капитанские повязки, не насилуют девушек, не дают гнусных интервью журналистам с задачей поливать грязью бывших тренеров, не пропускают предсезонки перед главным стартом четырехлетия, внаглую не ищут новый клуб за год до окончания контракта, не вырывают из рук индивидуальные награды, предназначенные другим, поздравляют с получением ЗМ бывших партнёров по команде, не переписывают на себя чужие голы, внаглую не уходят со стадионов до окончания матча, уважают своих партнёров, в особенности молодых футболистов, не называют себя лучше всех .. Доказать мне обратное может только сам Душ Сантуш и никто более.. Молодец, что прочитал.. Хе.. 😀👆
    Бармалей 7
    Бармалей 7 ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Несмотря на свою ориентацию, Рон больше мужик, нежели тряпка-гном.
    KTS_16_
    KTS_16_
    вчера в 20:24
    50 голов верблюдам
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 19:48
    Автор самое главное не написал... Авейру так и не избавился от зависимости того, что сделал Месси.. На что Месси никогда не обращал внимания или по крайней мере не показывал этого.. В этом и беда нарцисса.. И от неё он уже не избавится.. Никогда.. Авейру - зависимый от своих фобий чел.. Поэтому в Европе никому и не нужен оказался..
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:26
    Да нахрен этот дырявый сдался в ЛЧ, пусть верблюдам хвосты крутит.
    Гость
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