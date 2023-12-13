У Роналду 50 голов за год. Криштиану не хватает в ЛЧ, но в Европе он был бы несчастлив

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вчера, 19:20

Футболист получает удовольствие, избивая саудовцев.

Португалец забил 468 голов за восемь лет

За восемь лучших лет, ведь в целом идет к девятисотому голу в карьере. У Роналду восьмой год, когда собрал 50 мячей и 14 ассистов за клуб и сборную против 16 голов и 4 пасов год назад. В 2011 году Криштиану впервые забил 60 мячей, через два года поставил личный рекорд – 69 голов. После тридцатилетия у нападающего была впечатляющая серия, когда забивал три года подряд от 53 мячей и выше. Теперь добрался до отметки в полсотни, и это первый подобный подвиг за шесть лет.

Вот здесь и приходит понимание, что в европейском футболе, особенно в кризисных клубах, как «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», Криштиану не мог забраться настолько высоко по голам. Одновременно правы и критики поведения Роналду в Италии и Англии. Форвард злился на молодых напарников, что нет синхронности элитного «Реала», и злился на себя, ведь у форварда стало больше пауз в игре, заметно снизилась резкость на поле.

Элитные защитники с ним справлялись. Даже в четвертьфинале чемпионата мира год назад против Марокко, хотя у Роналду было больше получаса игры после выхода на замену, не смог за счет свежести переломить ход матча и провести Португалию в полуфинал. А вот в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», или в отборе Евро-2024 против средних соперников его статистика впечатляет. С технической точки зрения Роналду безупречная машина, удары, открывания и выбор позиции вне всяких похвал даже сейчас.

Тренеры в Европе не хотят возиться в CR7

Один из самых известных людей планеты мог стать частью победной машины «Манчестер Сити». Видим, что Доку заменил Грилиша в основе «горожан». Роналду мог играть с Холандом в атаке, но отказался от приглашения Гвардиолы, ведь ему позвонили легенды «Манчестер Юнайтед». Путь Дениса Лоу не повторил, зато нажил врага в лице тен Хага. Последующие действия тренера показывают, что в конфликте с Роналду спорили два упрямых человека. С Криштиану благодаря его голам в Лиге чемпионов МЮ выходил из группы. Но помним, чем закончилось – сначала вылетели в плей-офф от «Атлетико». И позже не попали в топ-4 в АПЛ .

Роналду не может показать в АПЛ и Серии А результаты уровня лиги Саудовской Аравии, видна разница в нагрузках и опеке. В стране шейхов он часто наносит красивые дальние удары, которые в Европе отразят голкиперы. Если посмотреть нарезку 50 голов за год, то значительная часть это удары в полуметре от корпуса голкипера, который неправильно сгруппировался. К самому Криштиану никаких вопросов, выбирает максимально безопасный способ забить мяч, не старается целиться по углам, рискуя промазать. И красивые голы тоже случаются, ведь это один из величайших игроков в истории. Но слабую игру голкиперов видим чаще, чем шедевры.

В Европе тренеры «Челси» и «Баварии» не спешили приглашать Роналду, боясь конфликтов, какие были у него в Турине и Манчестере. Наверное, правильно сделали. Всегда обидно наблюдать, как великие игроки глотают пыль в борьбе с физически развитыми молодыми атлетами. В Саудовской Аравии Роналду на своем месте. Никто не смотрит полные матчи, а статистика у Криштиану шикарная. В лиге шейхов португалец самый классный игрок вместе с Бензема. Их выступления напоминают игру Луиса Суареса за «Гремио» в Бразилии. Великие форварды развлекались на низком для себя уровне в почтенном футбольном возрасте.

Роналду мог забивать в Лиге чемпионов

Карьерой Криштиану управлял бывший ди-джей Мендеш, который сколотил состояние на чужом таланте. Также игроку помогает друг Рики Регуф, ещё один нахлебник. Маркетолог не нашел для Криштиану команду из Лиги чемпионов, хотя атлет такого уровня мог ходить пешком в матчах коллектива с поставленной игрой и забивать десятки мячей, в том числе, в Лиге чемпионов. В сборной Португалии, где собралось талантливое поколение, у Роналду неплохо получилось в отборе Евро. Хотя даже без него команда сильная. «Аль-Наср» намного слабее, Криштиану для них важнее. Эта зависимость нравится Роналду. Игрок сожалеет, что не попал в Саудовскую Аравию раньше.

В песчаной стране португалец словно член королевской семьи. Хотя не всё идёт гладко. Есть конфликты с фанатами других клубов, они скандируют имя Месси. Роналду бесят слабые арбитры, иногда принимают сомнительные решения в центральных матчах, как недавно в день поражения от команды Малкома со счетом 3:0. Но параллельно с критикой и издевательствами Роналду получает поддержку и любовь саудовских фанатов «Аль-Насра» и персональных поклонников со всего мира. Ему ещё в «Реале» начали свистеть на «Сантьяго Бернабеу», когда перестал забивать по 50 мячей за год, как приучил. Но странно требовать доказательства класса от почти 39-летнего игрока.