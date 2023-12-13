МЮ последний в группе ЛЧ, а Захарян – первый. Кварацхелия тоже вышел в плей-офф

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вчера, 11:00

Удачный день для бывших футболистов РПЛ .

«Копенгаген» с Классоном в плей-офф ЛЧ

В Копенгагене раздали каждому фанату по стакану пива и бутылке воды на выходе, датчане отпраздновали победу над «Галатасараем». У турецкой команды звёздный состав, но допустили ошибку, не обыграв «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле. В последнем туре дальше шёл победитель поединка в Копенгагене, независимо от результатов матча в Манчестере. Получили обмен атаками, но с плотной работой линий обороны. Долго не выходили на ударную позицию без опеки оппонентов, пока датчане не разыграли классическую атаку левым флангом с участием Классона, знакомого по выступлениям за «Краснодар». Турки заигрались в атаке – хозяева забили решающий мяч. «Галатасарай» мог ответить, но гости промахнулись. Теперь Классон, который в «Копенгагене» стал ложным форвардом, сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Многие фавориты мечтают попасть на «Копенгаген» весной? Да, но команда упрямая. На «Олд Траффорд» датчане проиграли с разницей в один мяч, а дома обыграли МЮ 4:3. У англичан антирекорд, а датчане празднуют, заслужили.

Захарян обошёл «Интер» в группе

Выездные голы больше не имеют значения, обмен ничьими 1:1 и 0:0 не помешал «Реал Сосьедаду» исполнить главную мечту тренера и команды до старта долгожданного группового этапа Лиги чемпионов. Коллектив с Захаряном финишировал в квартете на первом месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах. «Интер» пробовал в Милане огорчить испанцев, но гости классно контролировали мяч и таким образом защищались от опасных итальянских атак. Тренер «Реал Сосьедада» продолжает наслаждаться универсальностью Захаряна после травмы основного конкурента Арсена. Хавбек сыграл не слева, где работал ветеран команды Ойарсабаль, а в треугольнике в центре, развёрнутом двумя углами к воротам Зоммера. Хотя швейцарский голкипер не пропустил, «Реал Сосьедад» доволен. Захарян получил жёлтую карточку, почти не терял мяч, менял фланги и выполнял установку тренера. Чалханоглу и Мхитярану не позволили разогнать атаку с решающим ударом Тюрама и Санчеса.

Кварацхелия и Осимхен прошли «Брагу»

Пока «Реал» развлекался против берлинского «Униона», ведь Модрич не забил пенальти, а Хоселу не дал бывшему игроку «Спартака» Кралу насладиться голом в ворота «Реала», «Наполи» дома должен был набрать три очка против «Браги». Матч имел значение, победа позволяла португальскому клубу верить в успех по сумме показателей, ведь дома проиграли итальянцам со счётом 1:2. Гости нагнетали и нанесли больше ударов в сторону чужих ворот, но неаполитанцы прекрасно понимали задачу. Плотно отработали в защите. Вес ошибки был большим, и её совершили игроки «Браги». Мяч нелепо отлетел от пятки защитника в перекладину, голкипер не успел вынести мяч с линии ворот. Быстрый мяч помог «Наполи», а дальше слово взял Кварацхелия. Гостям не хватило концентрации, хотя итальянцы тоже не реализовали несколько моментов. Зато Хвича неплохо разгонял атаки, одна из них завершилась прострелом левого латераля Натана на лучшего игрока Африки.

«Севилья» точно не выиграет Лигу Европы

Прогноз, который обычно не стоит давать, ведь у испанцев много раз получалось взять в руки любимый Кубок УЕФА . Но теперь можно спокойно констатировать – Серхио Рамос не поднимет над головой еврокубок, ведь «Ланс» обыграл «Севилью», невзирая на гол испанского защитника с пенальти. Рамос забил 17-й мяч в Лиге чемпионов. Судья заставил перебить удар с «точки», но Серхио не подвели нервы. Теперь испанец стал самым результативным защитником в истории турнира. Немного жаль, что «Ланс» прошёл дальше благодаря нарисованному пенальти, но «Севилья» сама виновата. Кроме французов, в Лигу Европы также отправится «Бенфика». Ди Мария играл в гостях против «Ред Булл Зальцбург». Австрийцы верили в себе, но чемпион мира Анхель забил прямым ударом с угла поля в первом тайме. Затем голкипер «Бенфики» Трубин поддержал ветерана Ди Марию сейвами, «орлы» подсластили неудачный сезон путёвкой в Лигу Европы, выиграли 3:1. К слову, в составе «Бенфики» тоже есть бывший игрок РПЛ . Экс-лидер «Локомотива» Жоау Мариу в основе португальского клуба, хотя и ходят слухи, что зимой уедет в Саудовскую Аравию.

Тен Хаг завёл МЮ на последнюю строчку