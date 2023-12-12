Феномен «Боруссии» — провал в Бундеслиге, но сенсация в ЛЧ. Терзич сотворил чудо в группе смерти

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вчера, 18:40

Досрочно вышли в плей-офф.

Из года в год есть клубы, которые проводят крайне противоречивый сезон. На этот раз провалы в чемпионате успехами в еврокубках компенсирует дортмундская «Боруссия» — «чёрно-жёлтые» уже сделали заявку на то, чтобы стать открытием кампании ЛЧ . Смотрим, что творится в Дортмунде.

Проходят мимо чемпионских разборок

Дортмундцев нет среди главных действующих лиц Бундеслиги – а ведь именно сейчас мюнхенская машина даёт сбой. В лидеры выбился «Байер» Хаби Алонсо. «Бавария» отпустила наглого конкурента аж на 4 очка (всему виной – пара осечек на старте и позорное поражение от «Айнтрахта»). В топ-3 – «Штутгарт», который прошлый чемпионат завершил на 16-м месте. У всех этих команд уже больше 30 очков! Ниже идёт «Лейпциг» — и лишь затем «Боруссия». «Шмели» сильно отстали от группы лидеров (6 очков и более).

Притом начинали дортмундцы не так плохо – после просадки на стартовом отрезке выдали 4-матчевую победную серию, но положение коллектива определили ключевые матчи. В начале ноября был шанс зацепиться за гонку с мюнхенцами и «Байером» — но потерпели разгромное поражение (0:4). Сразу после позволили «Штутгарту» нарастить отрыв (1:2). В последних 6 турах дортмундцы одержали лишь одну победу! И пусть ещё отобрали очки у лидера чемпионата, позднее с «Лейпцигом» опять остались без очков.

Терзич после последнего матча отмечал:

До удаления [Хуммельса] мы играли лучше. Также мы превосходили соперника во втором тайме, хотя мы были в меньшинстве, у нас плотный график и много травмированных. Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку. Но было видно, что команда играла очень энергично, верила до конца и, несмотря ни на что, старалась добиться приемлемого результата.

Только де-факто из-за таких обстоятельств «Боруссия» вынуждена временно отказаться от борьбы за титул.

В ЛЧ – успех в «группе смерти»

В то же время «шмели» уже показывали чудеса перевоплощения, когда стартовали с 6-й строчки в январе 2023-го – и к концу февраля добирались до 2-го места. Терзич давал результат – то же самое может произойти этой зимой. Но то будет позже – а прямо сейчас немецкий гранд становится открытием Лиги чемпионов.

Дортмундцам досталась «группа смерти», в которой они были очевидным аутсайдером. С расстановкой сил не поспоришь. За ПСЖ говорит звёздный состав в группе атаки, у «Милана» — недавний опыт полуфинала турнира. «Ньюкасл» – наглые новички, закалённые календарём АПЛ и при грамотном менеджменте. На бумаге в этих разборках «Боруссии» не хватало массы. И стартовали они с ожидаемых 0:2 от парижан.

Но немцы поспорили – и после ничьей с «Миланом» переиграли «Ньюкасл». Причём как дома, так и в гостях. На «Сан-Сиро» была досрочно добыта путёвка в плей-офф – наставник «шмелей» высоко оценил успехи на выезде:

Мы очень довольны, что удалось досрочно выйти в плей-офф из «группы смерти». Отрадно и то, что мы выиграли два матча в гостях. У нас были проблемы с некоторыми игроками. Врач заранее сказал нам, кто сможет сыграть 30 минут, кто – 45, а кто – 60.

Отчасти «Боруссии» повезло – тот же «Ньюкасл» выбила из колеи череда травм, сейчас в лазарете лежит почти вся стартовая обойма коллектива. «Милан» тоже стагнирует под прессом травм – но тут ещё и системные проблемы, не сыгравшие трансферы. Есть проблемы и в ПСЖ , но французы с ними справились быстрее, а потому сохраняют 2-ю строчку. Хотя вряд ли стоит говорить о везении, когда речь – о скромном клубе в компании европейских грандов. Теперь команде Терзича остаётся лишь удержать лидерство в очной встрече с парижанами.

Терзич может подняться по клубной вертикали

Терзич успел заработать себе репутацию в «Боруссии» и продолжает укреплять имидж. Прошлой весной он был как никогда близок к тому, чтобы отобрать чемпионство у «Баварии» – в заключительном туре подвела неопытность. Вдобавок и в еврокубках взяли неплохую планку – в 1/8 финала заставили попотеть «Челси».

На этом фоне 5-е место в Бундеслиге сейчас смотрится провалом. Но, во-первых, стагнация – общие реалии для всех топов: «Бавария» по своим меркам просела сильно, «Лейпциг» выпал за пределы тройки. Да и отставание в 6 очков можно нагнать – вопрос стабильности конкурентов. Во-вторых, есть объективные препятствия. Летом «шмели» остались без системообразующего хавбека Джуда Беллингема, плюс отпустили Рафаэла Геррейру в «Баварию», ещё и свободным агентом. Перспективная молодёжь – Дюранвилль, Мукоко и Нмеча – лежит с травмами. Там же – опытные Риерсон, Вольф и Забитцер. Почти все – игроки стартовой обоймы. В-третьих, при таких потерях параллельно ложится нагрузка от ЛЧ – в тяжелейшей группе она больше, чем раньше. И с ней «Боруссия» отлично справляется.

Поэтому Эдина Терзича вряд ли отправят в отставку – результат лучше при текущих вводных никто не покажет. Плюс по последним данным, немецкий специалист может пойти дальше по клубной вертикали – летом его хотят назначить спортивным директором. Сейчас этот пост занимает Себастьян Кель – но сейчас функционер и тренер не могут найти общий язык. Таким шагом генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке хочет пойти на компромисс – с одной стороны, сохранить популярного среди болельщиков Терзича в клубе, с другой, придать команде импульс через приглашение нового наставника.