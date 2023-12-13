Стали известны 14 команд, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 12 декабря, состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По их итогам стали известны участники плей-офф ЛЧ. В 1/8 финала турнира вышли «Копенгаген» и «Наполи».
Ранее место в плей-офф обеспечили себе «Арсенал», ПСВ, «Атлетико», «Барселона», «Лацио», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», «Реал» Мадрид и «Лейпциг».
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Да, дела у Шахтера идут так себе(как и у всех клубов Украины), но чем черт не шутит, Барселону же обыграли, вдруг и тут удастся добиться нужного результата! Вместе поддержим горняков!🫡
Да, дела у Шахтера идут так себе(как и у всех клубов Украины), но чем черт не шутит, Барселону же обыграли, вдруг и тут удастся добиться нужного результата! Вместе поддержим горняков!🫡
Я тоже сегодня за Шахту!!! Но думаю, серьезной битвы не получится- Шахта уступает в классе. В команде всего несколько человек, имеющих европейский опыт, остальные молодые игроки. Порту значительно сильней, опытней. Интересно другое, в чемпионате Украины, горняки выступают неуверенно, теряют очки с соперниками ниже классом, и похоже, в этом сезоне борьбы за чемпионство не получится. Зато в ЛЧ- Шахта играет достаточно неплохо, победа над Барсой- тому подтверждение. Люблю Шахтер, еще со времен незабываемого В.Старухина!!! Самая Светлая Ему Память!!! Вобщем- Удачи Шахтеру!!!!!!!
Я тоже сегодня за Шахту!!! Но думаю, серьезной битвы не получится- Шахта уступает в классе. В команде всего несколько человек, имеющих европейский опыт, остальные молодые игроки. Порту значительно сильней, опытней. Интересно другое, в чемпионате Украины, горняки выступают неуверенно, теряют очки с соперниками ниже классом, и похоже, в этом сезоне борьбы за чемпионство не получится. Зато в ЛЧ- Шахта играет достаточно неплохо, победа над Барсой- тому подтверждение. Люблю Шахтер, еще со времен незабываемого В.Старухина!!! Самая Светлая Ему Память!!! Вобщем- Удачи Шахтеру!!!!!!!
Еще за одну путевку поборятся,ПСЖ и Ньюкасл. Если парижан устроит ничья в матче с Боруссией, то Ньюкаслу нужно побеждать Милан, и надеяться на то, что Дортмунд обыграет ПСЖ....
Еще за одну путевку поборятся,ПСЖ и Ньюкасл. Если парижан устроит ничья в матче с Боруссией, то Ньюкаслу нужно побеждать Милан, и надеяться на то, что Дортмунд обыграет ПСЖ....
Реал-МС
Мбаппе против Холанда...
Думаю будет интересно...
Реал-МС
Мбаппе против Холанда...
Думаю будет интересно...