Стали известны 14 команд, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

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вчера, 08:38

Во вторник, 12 декабря, состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По их итогам стали известны участники плей-офф ЛЧ . В 1/8 финала турнира вышли «Копенгаген» и «Наполи».