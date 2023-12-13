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Стали известны 14 команд, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 08:38

Во вторник, 12 декабря, состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По их итогам стали известны участники плей-офф ЛЧ. В 1/8 финала турнира вышли «Копенгаген» и «Наполи».

Ранее место в плей-офф обеспечили себе «Арсенал», ПСВ, «Атлетико», «Барселона», «Лацио», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», «Реал» Мадрид и «Лейпциг».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:26
Поддержим, Дружище, обязательно поддержим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:22
Здравствуйде, Виктор!
Да, дела у Шахтера идут так себе(как и у всех клубов Украины), но чем черт не шутит, Барселону же обыграли, вдруг и тут удастся добиться нужного результата! Вместе поддержим горняков!🫡
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:14
Датчане молодцы!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:35
Приветствую, Саркис!!!
Я тоже сегодня за Шахту!!! Но думаю, серьезной битвы не получится- Шахта уступает в классе. В команде всего несколько человек, имеющих европейский опыт, остальные молодые игроки. Порту значительно сильней, опытней. Интересно другое, в чемпионате Украины, горняки выступают неуверенно, теряют очки с соперниками ниже классом, и похоже, в этом сезоне борьбы за чемпионство не получится. Зато в ЛЧ- Шахта играет достаточно неплохо, победа над Барсой- тому подтверждение. Люблю Шахтер, еще со времен незабываемого В.Старухина!!! Самая Светлая Ему Память!!! Вобщем- Удачи Шахтеру!!!!!!!
634tzt6j79dw
634tzt6j79dw
вчера в 15:01
Жаль в этих командах стало много Африканских кочегаров ,вот что-то в биатлоне их нет?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:27
Сегодня будет знатная заруба между Порту и Шахтером, надеюсь горняки добьются победы, хотя сделать это на Драгау будет сложно, но притопим за Шахтер!!!
Еще за одну путевку поборятся,ПСЖ и Ньюкасл. Если парижан устроит ничья в матче с Боруссией, то Ньюкаслу нужно побеждать Милан, и надеяться на то, что Дортмунд обыграет ПСЖ....
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:22
Получается сегодня узнаем последних двух и "адью" до весны...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:39
1 июня 2024 года Лондон
Реал-МС
Мбаппе против Холанда...
Думаю будет интересно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
Чаще всего слабаки достаются Реалу...
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:23
А мне кажется МС и Интер. Уж очень любят прошлогодних финалистов сводить на стадиях в 1/8 или 1/4.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:00
Вангую, "случайный" жребий сведёт МС и "Копенгаген".))
idres
idres
вчера в 09:35
Ну что снова МС главный претендент на ушастого...
drug01
drug01
вчера в 09:35
Много предстоит отличных игр увидеть. Будет большой футбол!
112910415
112910415
вчера в 09:35
нормальные коллективы подобрались
Вещий
Вещий
вчера в 09:32
Хорошая компания подобралась... заруба будет не детская...
ОПС
ОПС
вчера в 09:30
Уже сейчас намечаются интересные пары. Ждем, что будет.
Colchoneros
Colchoneros ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:17
Особенно Ман Сити!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:13
Добавится ПСЖ, который обыграет немотивированного соперника из Дортмунда + Порту с Шахтером разберутся кто из них больше достоин пройти дальше.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:09
Копенгаген будут желать все.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Колян 85, alexa123 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 58. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 08:45
Не плохой коллектив!
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