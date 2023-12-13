В «Сочи» подвели итоги первой части сезона

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.
Результат «Сочи» по итогам первой части сезона неудовлетворительный. Надо прикладывать максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ. Что касается усиления, то оно планируется в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Сочи» может возглавить бывший наставник сборной Испании.
Сначала вы отпустили топ-тренера по меркам РПЛ Федотова, продали лучшего форварда, затем зачем-то взяли (на пять игр) Бердыева, всё это чередовал
ось тремя сроками откровенного физрука Точилина и его собрата по физручеству Хохлова.
То есть вообще хотя бы какой-то мысли, куда идёт клуб, у руководства нет, я подозреваю, что именно поэтому после пяти игр Бердыев из клуба и свалил, потому что понял, что нет смысл работать на какое-то будущее, которого с таким руководством просто не будет.
Даже сейчас в принципе приличных игроков в клубе ещё достаточно, чтобы хотя бы не вылететь (но на большее рассчитывать нечего), хотя куча и сброда типа Мелкадзе.
Поэтому нужно для начала взять тренера, который умеет работать с игроками здесь и сейчас. Но опять же, какой тренер пойдёт в команду с таким мутным руководством и непонятными целями.
Сначала вы отпустили топ-тренера по меркам РПЛ Федотова, продали лучшего форварда, затем зачем-то взяли (на пять игр) Бердыева, всё это чередовал
ось тремя сроками откровенного физрука Точилина и его собрата по физручеству Хохлова.
То есть вообще хотя бы какой-то мысли, куда идёт клуб, у руководства нет, я подозреваю, что именно поэтому после пяти игр Бердыев из клуба и свалил, потому что понял, что нет смысл работать на какое-то будущее, которого с таким руководством просто не будет.
Даже сейчас в принципе приличных игроков в клубе ещё достаточно, чтобы хотя бы не вылететь (но на большее рассчитывать нечего), хотя куча и сброда типа Мелкадзе.
Поэтому нужно для начала взять тренера, который умеет работать с игроками здесь и сейчас. Но опять же, какой тренер пойдёт в команду с таким мутным руководством и непонятными целями.