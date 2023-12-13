В «Сочи» подвели итоги первой части сезона

Генеральный директор «Сочи» оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ .

Результат «Сочи» по итогам первой части сезона неудовлетворительный. Надо прикладывать максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ . Что касается усиления, то оно планируется в зимнее трансферное окно.