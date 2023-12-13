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В «Сочи» подвели итоги первой части сезона

вчера, 12:37

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.

Результат «Сочи» по итогам первой части сезона неудовлетворительный. Надо прикладывать максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ. Что касается усиления, то оно планируется в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Сочи» может возглавить бывший наставник сборной Испании.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:43, ред.
Климат спасет их. Но это добавит много хлопот руководству и не только).
Глупость-самая большая ошибка в жизни. И ее совершают, обычно, с умным выражением лица.
(Барон Мюнхаузен)
112910415
112910415
вчера в 13:38
то есть деньги будут вкладываться ?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:20
Павел- Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:18
Первая же игра после перерыва с Балтикой подведет итоги зимней подготовки и даст ответ есть шансы остаться в Премьер-Лиге (в случае победы) или нет (в случае поражения).
adekvat
adekvat
вчера в 13:16
Устроим аукцыон, кто больше даст, того и тапочки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:04
Тут не итог первого круга нужно подводить, а решить, что вообще вам от жизни надо, потому что это никому не понятно.

Сначала вы отпустили топ-тренера по меркам РПЛ Федотова, продали лучшего форварда, затем зачем-то взяли (на пять игр) Бердыева, всё это чередовал
ось тремя сроками откровенного физрука Точилина и его собрата по физручеству Хохлова.

То есть вообще хотя бы какой-то мысли, куда идёт клуб, у руководства нет, я подозреваю, что именно поэтому после пяти игр Бердыев из клуба и свалил, потому что понял, что нет смысл работать на какое-то будущее, которого с таким руководством просто не будет.

Даже сейчас в принципе приличных игроков в клубе ещё достаточно, чтобы хотя бы не вылететь (но на большее рассчитывать нечего), хотя куча и сброда типа Мелкадзе.

Поэтому нужно для начала взять тренера, который умеет работать с игроками здесь и сейчас. Но опять же, какой тренер пойдёт в команду с таким мутным руководством и непонятными целями.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:00
невозможные усилия надо приложить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:44
Что то там подводить,плохой сезон у Сочи - это точно.
Гость
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