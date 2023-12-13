«Реал», «Барселона» и «Атлетико» ставят на ЛЧ. Успех в Европе нужен испанцам, чтобы выжить

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вчера, 14:10

Мечтают привлечь инвесторов и элитных футболистов.

Испании нужна победа в Лиге чемпионов

Только «Севилья» не прошла дальше, «Реал Сосьедад» и три кита будут сражаться за трофей весной. Девятнадцать раз команды Ла Лиги выигрывали Лигу чемпионов, а ещё одиннадцать клубов уступали в финалах. У Италии 12 побед, а у Англии 15. Трижды в финале Лиги чемпионов проигрывал «Реал», но у них рекорд всех времён – 14 успехов. У «Барселоны» 5 кубков после 8 попыток. А вот «Валенсия» и «Атлетико» уступали в своих финалах.

Причём «матрасники» проиграли трижды, один раз уступили «Баварии», а дважды соседям из «Реала». Если на «Уэмбли» кубок достанется испанскому клубу, то это будет двадцатый юбилейный трофей и примерка европейской короны. И если «Атлетико» и «Барселону» не назвать главными фаворитами, то «Реал» с шестью победами на групповом этапе входит в пул команд, которые всерьёз рассчитывают на попадание в финал и успех в Лондоне.

Хотя Анчелотти последний кубок дался с боями – Куртуа отразил много атак «Ливерпуля», успехи Карло позволяют верить в его счастливую звезду. «Реал» по-прежнему ведёт испанскую делегацию вперёд, а разгром от «Манчестер Сити» стал хорошим уроком. Пока команда Гвардиолы столкнулась с проблемами после требла, «сливочные» нашли голодных молодых футболистов и поэтому видим новые серии побед привычно мощного «Реала».

Клубы Ла Лиги отличает собственный стиль

Гюндоган мог остаться в «Манчестер Сити», но выбрал «Барселону», чтобы играть для души. У каталонцев, хотя тренеру Хави не всегда хватает опыта, есть собственный стиль, что видно по интеграции Канселу и Феликса в состав. Два португальца, игравшие у Гвардиолы и Симеоне, получают удовольствие от выступлений. И Левандовски не пожалел, что оказался в Испании после многолетней успешной карьеры в «Баварии». Конечно, у каталонцев есть проблемы, что показала магическая «Жирона».

Но у испанских клубов общая черта – они стильные, даже если играют по-разному. И они не сдаются. Как вчера «Реал» в матче против «Униона» из Берлина. Можно сыграть спустя рукава, но это не в стиле клуба из Мадрида. Появление Беллингема перезапускает старые идеи ещё тренера Зидана с «ромбом» в центре, а передача опыта от Модрича и Крооса к молодым проходит за планом Анчелотти. Жаль, что Куртуа не поможет обороне, но «Реал» остался верен своей доктрине игры на результат.

«Атлетико» тоже хорош, ведь успешно вернулся Гризманн. Год назад на ЧМ в Катаре Антуан опробовал роль диспетчера без границ. И хотя у Симеоне другой подход к управлению футболистами, «Атлетико» через год после позора – последнего места в группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером», снова в плей-офф Лиги чемпионов, где не будет подарком для соперников. Даже с Витселем в центре обороны готовы гнуть свою линию. У «Реал Сосьедада» тоже узнаваемый стиль, прекрасный рисунок игры.

Огромные долги заставляют искать спонсоров

У них есть опыт, стиль, но также видна мотивация. Испанцы в Лиге чемпионов нуждаются в успехах, ведь для начала это деньги. В прошлом году посчитали, что вылет «Барселоны» из группы ЛЧ обошёлся в сумму, которую нельзя отбить даже победой в Лиге Европы. Простое участие в плей-офф ЛЧ , как у «Реал Сосьедада», это уже огромные деньги. Даже такому монстру, как «Манчестер Юнайтед», пришлось в недавнем прошлом сокращать расходы из-за невыхода в Лигу чемпионов.

«Барселона» радуется, что впервые за три сезона в плей-офф ЛЧ , причём финишировали на первой строчке, разминутся с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в первом раунде. «Реал» тоже разминётся, но в плей-офф сыграет на обновленном «Сантьяго Бернабеу», арену откроют 23 декабря перед Рождеством. Все знают уроки «Депортиво», где закончились деньги, или «Валенсии» – там не угадали с владельцем, оказались в заложниках у семейки Лимов. Но все ищут сильных спонсоров.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас делает вредные для футбола вещи, в Испании бардак с арбитрами, которые получают непонятные доходы в наличных. Но Хавьер не враг самому себе. Ему нужен успех испанских клубов, понимает, что надо подписать Мбаппе и охотиться за Холандом. Прошлое трансферное окно, когда деньги были только у «Реала», показало – просчитались. Без внешней подпитки, как в АПЛ , испанский футбол на грани финансового коллапса. «Барселону» завели к паперти, набрали кредитов.

Теперь «Атлетико» выставили на продажу. Президент клуба Сересо и генеральный директор Хиль Марин владеют 65 % акций, планируют продать свою долю американцу Стивену Россу, владельцу клуба НФЛ «Майами Долфинс». Команда, где гоняются за овальным мячом, в этом сезоне успешная и сильная, а 83-летний дед с десятью миллиардами долларов за душой очень щедрый. «Дельфины» получают серьёзное финансирование. Проверенным инвесторам нравится предсказуемость «Атлетико».