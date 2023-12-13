«Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ливерпуль», который состоится 14 декабря 2023 года

«Юнион Сент-Жиллуаз»

В турнирной таблице группы E «Юнион» занимает третье место. У команды есть шанс, как подняться выше, так и опуститься ниже. Вспомним недавние матчи с участием «жёлто-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «красными» из Ливерпуля. С разницей в один мяч «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл у команды «Серкль Брюгге» в 16-ом туре Лиги Жюпиле (2:1). В сухую, забив два гола, «жёлто-синие» в гостях взяли верх над «Бевереном» в 1/8 Кубка Бельгии.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Юнион» одержал победу над командой «Шарлеруа».

«Ливерпуль»

«Красные» в турнирной таблице своей группы находятся на первой строчке. Ливерпульская команда обеспечила себе выход в 1/8 плей-офф Лиги Европы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «скаузеров» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Ливерпуль» выиграл своих оппонентов. Забив пару мячей, в сухую «красные» одержали победу над «клинками» из Шеффилда.

9 декабря со счётом 2:1 «Ливерпуль» обыграл в гостях «стекольщиков» из Кройдона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 2.19

Ничья – 3.80

Победит «Ливерпуль» – 3.10

Победит «Ливерпуль» с форой 0 – 2.27

Обе забьют — нет – 2.54

Обе забьют — да – 1.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 – 2.41

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «Юнион» выиграл своих соперников

За аналогичный период «красные» одержали победу над своими оппонентами в четырёх встречах

Три матча с участием «жёлто-синих» из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.80 на ничью. Скорее всего, победителя в будущей встрече мы не увидим. На своём поле «красные» обыграли «Юнион», а в гостях раскатают ничью.