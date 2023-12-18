«Гранада» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Гранада» – «Севилья», который состоится 19 декабря 2023 года

«Гранада»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании занимают на сегодняшний день «насриды». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Граны». Пропустив пару мячей, в сухую «Гранада» проиграла мадридскому «Реалу» в 15-ом туре Примеры. Ничейным исходом завершилась домашняя игра «насридов» со «львами» из Бильбао (1:1).

16 декабря «Гранада» проиграла в гостях «Сельте» в рамках матча 17-го тура Ла Лиги.

«Севилья»

«Севильцы» в турнирной таблице Примеры находятся на семнадцатом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. В трёх крайних матчах «нервионцы» проиграли своим соперникам. «Мальорка» на своём поле с минимальным счётом обыграла «Севилью» в позапрошлом туре чемпионата Испании. С разницей в один мяч «красно-белые» проиграли «Лансу» в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов (1:2).

Со счётом 0:3 «севильцы» потерпели поражение дома от «Хетафе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 2.85

Ничья – 3.55

Победит «Севилья» – 2.45

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 – 2.00

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В трёх матчах из пяти последних «Гранада» проиграла

За аналогичный период «Севилья» уступила также в трёх встречах.

Прогноз

В будущей игре компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 3.55 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные команды. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим.