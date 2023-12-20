«Фейеноорд» – «Утрехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Нидерландов «Фейеноорд» – «Утрехт», который состоится 20 декабря 2023 года

«Фейеноорд»

На данный момент «Фейеноорд» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-бело-чёрных» за последнее время. С разницей в пару мячей «Гордость Юга» обыграла дома команду «Волендам» в позапрошлом туре Эредивизи (3:1). Со счётом 2:1 «Селтик» на своём поле взял верх над «Фейеноордом» в 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На прошлых выходных в сухую, забив четыре гола, «красно-бело-чёрные» в гостях одержали победу над «Хераклесом».

«Утрехт»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы занимают «бело-красные» на сегодняшний день. Больше двух месяцев команда не проигрывает. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 14-го тура с АЗом (1:1). На выезде со счётом 2:0 «Утрехт» выиграл в гостях у команды «Гоу Эхед Иглс» в игре следующего тура. Забитыми голами отметились Йенсен и Рамселар.

16 декабря со счётом 1:1 вничью сыграли «бело-красные» с «Валвейком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.26

Ничья – 6.40

Победит «Утрехт» – 10.00

Победит «Фейеноорд» с форой -1.5 – 1.70

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 3.5 – 2.16

Тотал голов меньше 3.5 – 1.67

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержал «Фейеноорд» в пяти последних встречах

За такой же период «Утрехт» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.70 на победу «Фейеноорда» с форой -1.5 гола. Впервые за длительный период «Утрехт» потерпит поражение.