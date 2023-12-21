Тренируют Де Брюйне и Салаха, сидят без работы. Где сейчас бывшие наставники «Спартака»

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вчера, 15:33

Двое станут участниками Евро-2024.

Олег Романцев

Легендарный наставник «Спартака», восьмикратный чемпион России завершил тренерскую карьеру в 51 год. Гвардиола сейчас старше. Романцев два десятилетия на пенсии. После паузы Романцев стал советником в «Пари НН», будет делиться опытом с Юраном и другими менеджерами клуба.

Андрей Чернышов

После неудачи в «Спартаке» колесит по миру. Был в Грузии, Беларуси, Казахстане, Саудовской Аравии и Кувейте. Жил в Греции, Литве, Северной Македонии и даже в Индии. Пытался закрепиться в сербском клубе «Раднички», но ушёл. Крутым наставником не стал, зато к 55 годам бывший игрок «Динамо» и «Спартака» увидел мир.

Невио Скала

Наставник легендарной «Пармы» завершил тренерскую карьеру в «Спартаке» в 2004-м. Спустя годы помогал «Парме» подниматься со дна после краха, но ушёл с поста управляющего, когда уволили главного тренера. Сейчас Скала винодел, вместе с сыном и внучкой выращивают органические продукты. Скала доволен жизнью фермера.

Александр Старков

За границей работал только со «Спартаком» и «Баку». Старков не раз возглавлял сборную Латвии, работал с местными клубами. Но в последний раз выигрывал в 2004 году. С 2019 года на пенсии, Старков лишь на год моложе, чем Романцев. Следующий наставник «Спартака» — Владимир Федотов, умер в 2009 году, а остальным желаем долголетия.

Станислав Черчесов

После увольнения из «Ференцвароша», бесславно вылетели от клуба из Фарерских островов в ЛЧ , Черчесов подумывал о возвращении в РПЛ . Но в Польше и Венгрии у него получалось лучше, чем в «Спартаке», «Ахмате» и «Динамо». В РПЛ не работал более восьми лет. Поднял тренерский статус на ЧМ -2018, но семья Черчесова живёт в Австрии.

Микаэль Лаудруп

Работал в Испании и Англии после «Спартака», но тренерская карьера у легендарного датчанина не сложилась. Бывший игрок «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала» зарабатывал в Катаре, но и там после одного чемпионства не выигрывал значимые трофеи. Сейчас Лаудруп отдыхает, судя по всему, пять лет не работал тренером.

Валерий Карпин

Где же Карпин? Пока не в Эстонии, где планирует растить детей, тренирует сборную России, с которой не продлил контракт, завершающийся следующим летом. И в «Ростове», который может бросить, если сменит место жительства. В подвешенном состоянии, ведь его команды в 2023 году не впечатлили. Тренер Карпин не прогрессирует, хотя набрался опыта.

Унаи Эмери

Рекордсмен «Астон Виллы» по числу домашних побед. Эмери один из героев года среди тренеров. Успешно зашёл в клуб из Бирмингема, триумфально вернулся в Англию. В грандах первой линии не сложилось, но в крепких середняках, вроде «Севильи» и «Вильярреала», Унаи выигрывал еврокубки – Лигу Европы.

Мурат Якин

Наставник сборной Швейцарии, участник будущего Евро-2024. «Спартак» был его единственной попыткой поработать за пределами страны, которую он представлял с братом как футболист. Этнический турок не работал в клубах из Стамбула, только швейцарские команды, а теперь сборная.

Дмитрий Аленичев

Работа Аленичева отвечает на вопросы, почему в «Спартаке» не доверяют бывшим футболистам в новой роли. Потому что они плохие тренеры. После «Спартака» Аленичев работал только с «Енисеем», но ушёл. Насколько был хорошим игроком – победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов с «Порту» Моуриньо, настолько средний наставник.

Массимо Каррера

Каррера тоже выигрывал ЛЧ с «Ювентусом», хотя и не забивал в финале как Аленичев. Неплохо смотрелся как помощник Конте, с которым дружат семьями. Принёс «Спартаку» чемпионство, но на родине Массимо не ценят. В греческом АЕКе и «Бари» не задержался, два с половиной года без работы. Отдыхает, в сентябре был на матче памяти Цымбаларя.

Олег Кононов

В отличие от Карреры, не был любимцем фанатов «Спартака». Кононову не хватило характера, чтобы справиться с турбулентным клубом. После работы в Москве скатился как тренер. Не закрепился в Риге, не справился в Туле, не задержался в команде «Леон Сатурн» в низшей лиге, уступил место Роману Широкову.

Доменико Тедеско

Возглавил Бельгию, вышел на Евро-2024, но случился конфликт с Куртуа. Тибо обиделся, что Доменико не выдал капитанскую повязку и шантажировал публикацией личных разговоров – версия вратаря «Реала». Основной голкипер Бельгии не сыграет на Евро после травмы «крестов». Но у Тедеско есть Де Брюйне и Лукаку, повоюют.

Руй Витория

Тренер сборной Египта, тренирует Салаха. И португалец хорош – 11 побед, 1 ничья, 1 поражение в товарищеском матче. Египет не фаворит январского Кубка Африки, сильнее верят в сенегальцев, алжирцев, ивуарийцев и марокканцев. Но когда у вас Салах, то надо сражаться. В 2021 году Египет проиграл Сенегалу в финале, 14 лет без «золота».

Паоло Ваноли

Тоже работал с Конте, тоже выигрывал для «Спартака» трофей, как Каррера, но Кубок России. Жена приказала вернуться домой. Ваноли с прошлого года возглавляет «Венецию», где мучается с новыми травмами хавбек Денис Черышев. Паоло успешно начал сезон, второй в Серии В, уступает только «Парме». Есть шанс подняться в элитный дивизион.