Тренируют Де Брюйне и Салаха, сидят без работы. Где сейчас бывшие наставники «Спартака»

Двое станут участниками Евро-2024.
Олег Романцев
Легендарный наставник «Спартака», восьмикратный чемпион России завершил тренерскую карьеру в 51 год. Гвардиола сейчас старше. Романцев два десятилетия на пенсии. После паузы Романцев стал советником в «Пари НН», будет делиться опытом с Юраном и другими менеджерами клуба.
Андрей Чернышов
После неудачи в «Спартаке» колесит по миру. Был в Грузии, Беларуси, Казахстане, Саудовской Аравии и Кувейте. Жил в Греции, Литве, Северной Македонии и даже в Индии. Пытался закрепиться в сербском клубе «Раднички», но ушёл. Крутым наставником не стал, зато к 55 годам бывший игрок «Динамо» и «Спартака» увидел мир.
Невио Скала
Наставник легендарной «Пармы» завершил тренерскую карьеру в «Спартаке» в 2004-м. Спустя годы помогал «Парме» подниматься со дна после краха, но ушёл с поста управляющего, когда уволили главного тренера. Сейчас Скала винодел, вместе с сыном и внучкой выращивают органические продукты. Скала доволен жизнью фермера.
Александр Старков
За границей работал только со «Спартаком» и «Баку». Старков не раз возглавлял сборную Латвии, работал с местными клубами. Но в последний раз выигрывал в 2004 году. С 2019 года на пенсии, Старков лишь на год моложе, чем Романцев. Следующий наставник «Спартака» — Владимир Федотов, умер в 2009 году, а остальным желаем долголетия.
Станислав Черчесов
После увольнения из «Ференцвароша», бесславно вылетели от клуба из Фарерских островов в ЛЧ, Черчесов подумывал о возвращении в РПЛ. Но в Польше и Венгрии у него получалось лучше, чем в «Спартаке», «Ахмате» и «Динамо». В РПЛ не работал более восьми лет. Поднял тренерский статус на ЧМ-2018, но семья Черчесова живёт в Австрии.
Микаэль Лаудруп
Работал в Испании и Англии после «Спартака», но тренерская карьера у легендарного датчанина не сложилась. Бывший игрок «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала» зарабатывал в Катаре, но и там после одного чемпионства не выигрывал значимые трофеи. Сейчас Лаудруп отдыхает, судя по всему, пять лет не работал тренером.
Валерий Карпин
Где же Карпин? Пока не в Эстонии, где планирует растить детей, тренирует сборную России, с которой не продлил контракт, завершающийся следующим летом. И в «Ростове», который может бросить, если сменит место жительства. В подвешенном состоянии, ведь его команды в 2023 году не впечатлили. Тренер Карпин не прогрессирует, хотя набрался опыта.
Унаи Эмери
Рекордсмен «Астон Виллы» по числу домашних побед. Эмери один из героев года среди тренеров. Успешно зашёл в клуб из Бирмингема, триумфально вернулся в Англию. В грандах первой линии не сложилось, но в крепких середняках, вроде «Севильи» и «Вильярреала», Унаи выигрывал еврокубки – Лигу Европы.
Мурат Якин
Наставник сборной Швейцарии, участник будущего Евро-2024. «Спартак» был его единственной попыткой поработать за пределами страны, которую он представлял с братом как футболист. Этнический турок не работал в клубах из Стамбула, только швейцарские команды, а теперь сборная.
Дмитрий Аленичев
Работа Аленичева отвечает на вопросы, почему в «Спартаке» не доверяют бывшим футболистам в новой роли. Потому что они плохие тренеры. После «Спартака» Аленичев работал только с «Енисеем», но ушёл. Насколько был хорошим игроком – победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов с «Порту» Моуриньо, настолько средний наставник.
Массимо Каррера
Каррера тоже выигрывал ЛЧ с «Ювентусом», хотя и не забивал в финале как Аленичев. Неплохо смотрелся как помощник Конте, с которым дружат семьями. Принёс «Спартаку» чемпионство, но на родине Массимо не ценят. В греческом АЕКе и «Бари» не задержался, два с половиной года без работы. Отдыхает, в сентябре был на матче памяти Цымбаларя.
Олег Кононов
В отличие от Карреры, не был любимцем фанатов «Спартака». Кононову не хватило характера, чтобы справиться с турбулентным клубом. После работы в Москве скатился как тренер. Не закрепился в Риге, не справился в Туле, не задержался в команде «Леон Сатурн» в низшей лиге, уступил место Роману Широкову.
Доменико Тедеско
Возглавил Бельгию, вышел на Евро-2024, но случился конфликт с Куртуа. Тибо обиделся, что Доменико не выдал капитанскую повязку и шантажировал публикацией личных разговоров – версия вратаря «Реала». Основной голкипер Бельгии не сыграет на Евро после травмы «крестов». Но у Тедеско есть Де Брюйне и Лукаку, повоюют.
Руй Витория
Тренер сборной Египта, тренирует Салаха. И португалец хорош – 11 побед, 1 ничья, 1 поражение в товарищеском матче. Египет не фаворит январского Кубка Африки, сильнее верят в сенегальцев, алжирцев, ивуарийцев и марокканцев. Но когда у вас Салах, то надо сражаться. В 2021 году Египет проиграл Сенегалу в финале, 14 лет без «золота».
Паоло Ваноли
Тоже работал с Конте, тоже выигрывал для «Спартака» трофей, как Каррера, но Кубок России. Жена приказала вернуться домой. Ваноли с прошлого года возглавляет «Венецию», где мучается с новыми травмами хавбек Денис Черышев. Паоло успешно начал сезон, второй в Серии В, уступает только «Парме». Есть шанс подняться в элитный дивизион.
Длина списка – в нём 15 человек за два десятилетия, показывает, что в «Спартаке» не умели доверять тренерам. Иногда отставки были по делу, иногда нет. И всегда не находили нового Романцева, Абаскаль тоже уедет. Шестеро из списка без работы, двое на пенсии. Четверо возглавляют сборные, а Эмери в АПЛ. Без «Спартака» многие не пропали, только Каррере не повезло найти свою команду.