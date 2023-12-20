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Холанд признан спортсменом года по версии BBC

сегодня, 12:11

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан спортсменом 2023 года по версии BBC. Второе место занял капитан выигравшей Кубок мира по регби сборной ЮАР Сия Колиси, а третье — трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Отмечается, что Холанд забил 52 мяча во всех соревнованиях сезона 2022/2023, он стал лучшим бомбардиром АПЛ, установив рекорд (36 голов в 38 матчах), а также выиграл Кубок и чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Холанд признан спортсменом года по версии BBC

Ранее портал FourFourTwo признал Холанда лучшим футболистом 2023 года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:36
Да как он вообще посмел? А как Меська?
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:08, ред.
Почему не смогли? А если бы вместо Родри и Де Брюйне были бы Беллингем, Бруну Фернандеш, Джеймс Мэдисон, Кулушевски? Тем более Де Брюйне на финал влияния никакого не оказал, так как был заменён на 36 минуте.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:01
Думаю, это уже в прошлом. Низкорослые старички уступают место молодым. Поставлю на Беллингема как следующего обладателя "Оскара".

Привет, дружище. 🎩
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 16:03
Более "достойных" награждают ЗМ за небольшой рост и капризный характер :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 14:52
Я давно говорил, что им нужен ЦН нормальный для победы, другое дело, что они и без Родри с КДБ бы не смогли)
Viduka
Viduka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:30
Но ведь без Холанда не могли выиграть ЛЧ, хотя и Де Брёйне, и Родри были в команде:)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:24
Надоели уже, если каждый журнал также признает своего любимого спортсмена. Их будет сотни, а может и тысячи
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:15
Если бы Эрлинг смог выйти в финальную часть ЧМ, то с Аргентиной там или с Мбаппе конечно справился бы, а вот в финальном поединке против Месси у него не было бы шансов.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 12:57, ред.
Ладно, когда обычный человек в интернете или в общении с друзьями говорит кто лучше, а кто хуже, исходя из личных симпатий и антипатий, но странно, когда специалисты называют лучшим спортсменом пусть и хорошего, но всего лишь обыкновенного завершителя атак.

Для бомбардиров есть приз, называется он Золотая бутса. Ничего сверхъестественного норвежец на поле не сделал, более того, во всех важных матчах он, собственно, был не виден. Странный выбор, есть куда более достойные.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:41
В век хайпа можно и форварда, который ни одного гола в важных матчах плей-офф ЛЧ не забил, признать спортсменом года, в то время, как КДБ пусть опять лапу сосёт, ведь он не постит постоянно модные луки, как норвежец, поэтому не такой популярный)

Конечно, Холанн много забивает, но МС забивал и без него не меньше, а вот тот, благодаря которому МС столько забивает, видимо, ничего уже не получит))
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:37
Месси получил в прошлом году
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:30, ред.
Холанд признан спортсменом года по версии BBC .
112910415
112910415
сегодня в 12:26
процесс пошёл, как говорится !
Elliada
Elliada
сегодня в 12:17
Опять КДБ обделили. Надеюсь, хоть теперь хейтеры Месси довольны.
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