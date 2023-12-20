Холанд признан спортсменом года по версии BBC .

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан спортсменом 2023 года по версии BBC. Второе место занял капитан выигравшей Кубок мира по регби сборной ЮАР Сия Колиси, а третье — трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен.
Отмечается, что Холанд забил 52 мяча во всех соревнованиях сезона 2022/2023, он стал лучшим бомбардиром АПЛ, установив рекорд (36 голов в 38 матчах), а также выиграл Кубок и чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
Ранее портал FourFourTwo признал Холанда лучшим футболистом 2023 года.
Конечно, Холанн много забивает, но МС забивал и без него не меньше, а вот тот, благодаря которому МС столько забивает, видимо, ничего уже не получит))
Конечно, Холанн много забивает, но МС забивал и без него не меньше, а вот тот, благодаря которому МС столько забивает, видимо, ничего уже не получит))
Для бомбардиров есть приз, называется он Золотая бутса. Ничего сверхъестественного норвежец на поле не сделал, более того, во всех важных матчах он, собственно, был не виден. Странный выбор, есть куда более достойные.
Для бомбардиров есть приз, называется он Золотая бутса. Ничего сверхъестественного норвежец на поле не сделал, более того, во всех важных матчах он, собственно, был не виден. Странный выбор, есть куда более достойные.