Холанд признан спортсменом года по версии BBC .

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сегодня, 12:11

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии был признан спортсменом 2023 года по версии BBC. Второе место занял капитан выигравшей Кубок мира по регби сборной ЮАР Сия Колиси, а третье — трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Отмечается, что Холанд забил 52 мяча во всех соревнованиях сезона 2022/2023, он стал лучшим бомбардиром АПЛ , установив рекорд (36 голов в 38 матчах), а также выиграл Кубок и чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Ранее портал FourFourTwo признал Холанда лучшим футболистом 2023 года.