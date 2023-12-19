На вершине Ла Лиги андердог из Сегунды. «Жирона» взлетела выше «Реала», «Барсы» и «Атлетико»

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вчера, 19:02

Команда быстро набирает вес.

Главное открытие сезона в Ла Лиге – «Жирона», которая за короткий срок проделала путь от андердога до конкурента «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико». Рассказываем о стихийном феномене испанского футбола, который даже над «блауграной» успел одержать победу.

2 года назад пылила в Сегунде

«Бело-красные» стремительно ворвались в первую пятёрку – особенно если смотреть на дистанцию в несколько сезонов. По итогам чемпионата-2021/22 каталонцы только вернулись из Сегунды, куда провалились в 2019 году.

И то повышение в классе завоевали «на тоненького». На протяжении 12 стартовых туров «Жирона» болталась в зоне вылета – на этом отрезке одержали лишь 3 победы. Несмотря на это, Мичелу Санчесу доверились и не стали идти на смену тренера – к началу декабря «бело-красные» рванули в первую десятку, а Новый год встречали в качестве шестой команды чемпионата. С тех пор клуб лишь раз выпадал за пределы зоны плей-офф – и быстро вернулся. При этом на финишной прямой сохранил 6-ю строчку в жесточайшей конкуренции – «Реал Овьедо», как и каталонский коллектив, набрал 68 очков. В плей-офф удалось выбить «Эйбар» и «Тенерифе».

Борьба за сохранение места в Ла Лиге давалась несложно – «Жирона» быстро прописалась в зоне 10-12 строчек чемпионата, периодически наказывала грандов. На финишной прямой даже рванула в зону еврокубков – только потом откатилась на 10-е место.

И сейчас – лидерство в Ла Лиге, победа в каталонском дерби над «Барсой» (4:2) и единственное поражение в 17 турах (0:3 от «Реала»).

Мичел целиком выстроил коллектив под себя

Главное достоинство – в том, что со своим нынешним главным тренером «Жирона» прошла путь от Сегунды. Повод поменять наставника был лишь на старте последнего во втором дивизионе сезона-21/22, но тогда каталонцы выправили положение. Затем клуб быстро закрепился на высшем уровне.

За эти два года Мичел узнал возможности своих подопечных от начала и до конца. И главное – костяк команды сохранился ещё с тех времён, когда о Ла Лиге могли только мечтать. Кристиан Стуани становился лучшим бомбардиром клуба и всего чемпионата-21/22 (24 гола в 41 матче) – он и теперь остаётся важной частью основной обоймы.

Помимо уругвайца остались и другие элементы костяка – Эспиноса, Хуанпе, Борха Гарсия потихоньку отходят на второй план, зато лидером становится тот же Арнау Мартинес, который в 2021 году был только подающим надежды воспитанником.

Эталонная трансферная кампания с маленьким бюджетом

Конечно, важно не привозить новичков пачками – тогда становится только хуже из-за утерянной сыгранности. Но «бело-красные» и не начинали этот путь.

Каталонцы находили точечное усиление – как летом 2022 года, так и в минувшее межсезонье. Для смены поколений на острие взяли Артема Довбика – теперь украинец стал основной функцией в атаке и главным бомбардиром клуба, а уругвайский старожил страхует на случай травмы и передаёт свой опыт.

После аренды из «Ман Сити» выкупили хавбека Янхеля Эрреру (он в команде с прошлого сезона). То же самое – с Иваном Мартином, которого выкупили у «Вильярреала». Так каталонцы обновили центральную ось после ухода Ориоля Ромеу. На перспективу подписали 19-летнего Джона Солиса.

Ещё свободными агентами подписали Дейли Блинда и Пауло Газзанигу (оба – игроки старта). На правах аренды у «Барсы» подобрали 20-летнего полузащитника Пабло Торре и 22-летнего центрбека Эрика Гарсию – они тоже получают регулярную игровую практику. А Савио, арендованный у «Труа», вообще стал одним из лидеров атаки.

Сложно вспомнить, был ли хоть у кого-то такой высокий КПД от трансферов.

Универсальность – главный козырь

У «Жироны» в определённой степени даже есть преимущество перед испанскими грандами, с которыми приходится конкурировать. У «Барсы», «Реала», даже у «Атлетико» как у топ-клубов есть внутреннее обязательство сохранять собственную философию, в каждой игре показывать узнаваемый стиль. Отойти от него – сродни преступлению.

На «бело-красных» с самого начала никто не ставил – это андердог. Поэтому и такой необходимости нет – есть возможность готовиться к играм, отталкиваясь от соперника. Так каталонцы и поступают.

Универсальность подобранных исполнителей позволяет менять схемы без ущерба качеству игры. Так, в первых турах подопечные Мичела Санчеса играли в расстановке «4-1-4-1». Чтобы связать сильную центральную ось «Реала», вышли «4-5-1» в линию (не получилось – 0:3), также действовали против «Кадиса».

Затем вообще перешли на тройку центральных защитников – так играли с «Альмерией», «Сельтой», «Осасуной», «Барсой» и «Алавесом».

Основная угроза – стандартная для ярко вспыхнувших команд

Опасно быть такой командой. Они стремительно врываются в топ – но настолько же быстро его покидают. «Хетафе», «Фулхэм» – примеров достаточно. Уже сейчас гранды Ла Лиги открывают охоту за лидерами каталонцев – и чтобы сохранить их, нужен серьёзный ресурс, которого у «Жироны» нет.

Но игрокам ещё возможно найти замену – сделать то же с главным тренером на порядок сложнее. Мичел Санчес – амбициозный специалист, который за пару лет сколотил на базе команды из Сегунды клуб, способный конкурировать с лучшими в Испании. Но в «Жироне» ему быстро может стать тесно. Всё по тем же причинам. Никому не понравится, если из года в год топ-клубы будут обворовывать его состав.