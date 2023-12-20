В РПЛ объявили претендентов на гол месяца

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сегодня, 13:37

РПЛ объявила претендентов на награду за лучший гол по итогам ноября и декабря. В этот список вошли: защитник «Ахмата» , нападающий «Факела» , форвард «Зенита» , нападающий ЦСКА , полузащитник «Крыльев Советов» , хавбек «Крыльев Советов» , защитник «Локомотива» и полузащитник «Краснодара» .

В голосовании участвуют эксперты РПЛ , эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян. МАТЧ ПРЕМЬЕР представляют комментаторы Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.

https://www.youtube.com/watch?v=UWSKk7MupcI