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В РПЛ объявили претендентов на гол месяца

сегодня, 13:37

РПЛ объявила претендентов на награду за лучший гол по итогам ноября и декабря. В этот список вошли: защитник «Ахмата» Дарко Тодорович, нападающий «Факела» Евгений Марков, форвард «Зенита» Иван Сергеев, нападающий ЦСКА Виктор Давила, полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца, хавбек «Крыльев Советов» Роман Ежов, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян. МАТЧ ПРЕМЬЕР представляют комментаторы Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.

https://www.youtube.com/watch?v=UWSKk7MupcI

Ранее в РПЛ объявили лучшего игрока по итогам ноября и декабря.

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Все комментарии
vchqu3uh9g7g
vchqu3uh9g7g
сегодня в 19:55
С огромным нетерпением будем ожидать результатов голосования!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:44
Я проголосовал за него.
Будь здрав.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:05
Гол армейца Давилы самый трудовой и по красоте не уступает другим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:05
Как я понял из списка претендентов -- по одному от популярных клубов.
Посмотрим на итоги выбора.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:48
И что красивого в голе Кривцова?? Остальные голы очень даже неплохие получились, есть из чего выбирать
Гость
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