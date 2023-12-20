В РПЛ объявили претендентов на гол месяца

РПЛ объявила претендентов на награду за лучший гол по итогам ноября и декабря. В этот список вошли: защитник «Ахмата» Дарко Тодорович, нападающий «Факела» Евгений Марков, форвард «Зенита» Иван Сергеев, нападающий ЦСКА Виктор Давила, полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца, хавбек «Крыльев Советов» Роман Ежов, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.
В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян. МАТЧ ПРЕМЬЕР представляют комментаторы Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.
https://www.youtube.com/watch?v=UWSKk7MupcI
Ранее в РПЛ объявили лучшего игрока по итогам ноября и декабря.
Будь здрав.
Будь здрав.
Посмотрим на итоги выбора.
Посмотрим на итоги выбора.