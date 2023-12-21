ЦСКА подписал форварда и ведёт тяжёлые переговоры с Чаловым. Атака подвела «армейцев»

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вчера, 12:55

Порадовали только два футболиста.

Лидер атаки не спешит продлевать контракт

Даже когда самолет с Чаловым на борту поднимется в воздух, направляясь в новый клуб, пресс-служба «армейцев» продолжит отрицать факт переговоров. В московской команде спрятались за кислую, но популярную формулировку «не получали официальных предложений». Это правда, в современном трансферном мире сначала ведут переговоры агент и клубы, хотя это формально против правил ФИФА . Затем говорят тренер и футболист. Потом клубы и агент утрясают детали сделки, и лишь после этого присылают документы.

В ЦСКА не соврали, европейские клубы не присылали официальные бумаги. Но Чалова ведут скауты. У него сто результативных действий в РПЛ , Федору всего 25 лет. Сумел то, на что не рассчитывал – успешно сменил амплуа. Если раньше это был центральный нападающий, то теперь спокойно располагается на позиции инсайда. Поэтому тренер Федотов и раздал двух нестабильных вингеров в «Динамо» – Карраскаля, и в «Спартак» – Медину. Также хотели заработать, денежные дела ЦСКА не идут так хорошо, как у соседей.

А Чалов это козырь, каким были Влашич и Головин. «Армейцы» спасались через дорогие продажи. Федора так высоко, как Головина, не ценят – рыночная стоимость в районе 12 млн евро, но причина в длительности контракта. И вот здесь отдаем должное «армейцам». В клубе не врут, что Чалов легко продлит контракт, чтобы увеличить собственную трансферную стоимость. Следующим летом, за полгода до конца соглашения, сможет вести переговоры с новым клубом напрямую, не спрашивая разрешения у «армейцев».

Идут сложные переговоры, в клубе нет более ценного для рынка футболиста. Нет сомнений, что может подскочить в цене юный вингер Файзуллаев, если продолжит удачные выступления, но даже молодой защитник Дивеев из-за травм не рванул вверх на трансферном поле. Есть только Чалов, к которому прикованы взгляды скаутов в разных концах Европы. У турецких клубов хватит денег на подобную сделку, но самому Федору точно интереснее приличный французский вариант, или чемпионаты Испании с Италией.

Федотов подписал молодого центрфорварда

Легко сделать комплимент Тамерлану Мусаеву, новичку ЦСКА и бывшему форварду «Балтики». У него звучное имя, Тамерлан. На этом плюсы пока заканчиваются, поскольку центральный нападающий забил два мяча в РПЛ и отметился только неплохими открываниями в штрафной площади. Трансферная стоимость иллюстрирует сделку – команде тренера Игнашевича выдадут 300 тысяч евро.

Напоминает переход защитника Агапова, который в «Пари НН» был на своем месте, но прошлой зимой его выдернули в Москву. ЦСКА вывалил 1.3 млн евро, предложив будущему запасному игроку 300 тысяч евро в год зарплаты. Неплохо устроился, но даже при дефиците в центре обороны – там играли хавбеки Зделар и Мухин, появлялся юный Лукин и мучили ветерана Набабкина, молодой Агапов не закрепился в старте после травмы Дивеева.

У самого Агапова были проблемы со здоровьем в августе, а затем небольшое повреждение в октябре, но остальное время находился в заявке, а Федотов ему не доверяет. Поэтому фанаты ЦСКА скептично встретили трансфер запасного игрока «Балтики», которая забила 12 мячей, меньше всех в РПЛ . Мусаев не проходил в основу аутсайдера, но на него сделана ставка в Москве, выдали престижный номер. Снова мечтают угадать, как с Файзуллаевым?

У ЦСКА девятое место по качеству моментов

У Чалова 8 голов и 3 ассиста, а Файзуллаев отличился 2 раза и создал 4 мяча напарником. Больше в атаке похвалить некого, Обляков сделал 5 ассистов, но это отражение ставки на дальние удары, по качеству шансов Иван не выделился. Если смотреть на xG ЦСКА без учета пенальти, то клуб на девятом месте, причем могут уступить «Оренбургу», одному из борцов за выживание. По забитым мячам ЦСКА в тройке, но этому есть объяснение – везучая команда. «Крылья Советов» и «Зенит», которые тоже отличились более тридцати раз, забили больше, чем заслужили по качеству шансов.

В РПЛ тенденция «все в атаку», ведь есть слабости в защите многих команд. Акинфеев подтвердит, ведь ЦСКА делит 9-11 места по пропущенным мячам со «Спартаком» и «Балтикой». И нападение не выручило, пока защита страдала. Ставили в атаку опорного хавбека Мухина. Обляков и Давила не впечатлили в роли основных инсайдов правее, когда Чалов играл с креном на левый фланг. У основного центрального форварда ЦСКА целых шесть голов, но у Заболотного есть секрет. Антон ждал эти моменты, не участвуя в командной игре, как это часто делал его напарник Чалов.

Основного трио в атаке у ЦСКА нет, зимой нужно наигрывать тройку самых сильных номинально. Если Обляков нужен в полузащите, где Мендес и Зделар не оставили приятного впечатления осенью, то рядом с Чаловым и Файзуллаевым должен играть Давила. В бывшем клубе чилийский нападающий выступал не только в роли оттянутого форварда, Виктор может и должен приносить пользу, заходя в чужую штрафную площадь. Давила тоже везучий парень, ведь провел на поле почти в четыре раза меньше времени, чем Заболотный, а собрал 4 балла по «гол плюс пас» в новом чемпионате.