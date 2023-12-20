От провального перезапуска до борьбы за чемпионство. Главный итог года в «Динамо» — преображение

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вчера, 11:26

Огромный путь за 12 месяцев.

Развитие «Динамо» – американские горки, а не путь по нарастающей. Но к Новому году у болельщиков «бело-голубых» немало поводов для радости. Вспоминаем уходящий год для москвичей – как в отрицательных, так и положительных моментах.

Смирились с неудачной попыткой перезапуска

Результаты при Йокановиче заставляли «бело-голубых» тосковать по принёсшему бронзу Шварцу. Изначально было ясно, что Славиша не подходит коллективу, основу которому заложил эмоциональный немец. Сербский менеджер заменил близость с командой холодной европейской манерой. Это и помешало при переходе к другой философии найти свой футбол.

К маю в клубе решили прекратить страдания – и закончить союз, который ни команде, ни тренеру не приносил никакого удовольствия. От Йокановича остались вылет из Кубка от «Акрона», феерический матч с «Зенитом», яркий финиш первой части сезона и бессистемность на финише.

Сделали ставку на самобытного тренера

Поиски нового тренера давались тяжело – нужен был такой, который заложил бы вектор развития на долгие годы. А из иностранцев заманить мало кого получалось. Сразу несколько ответили «бело-голубым» отказом – даже Марко Николич, на которого клуб и делал ставку.

И тогда обратились к «Оренбургу». Марцел Личка цеплял своей смелой атакующей манерой – это компенсировалось провалами в обороне. Но менеджеру удавалось делать так, чтобы от первого был куда больший эффект. Выбор в пользу чеха вселял надежду на светлое будущее, хотя все понимали, что на старте будет тяжело.

Мучались на старте сезона

Команда была не сбалансирована, не хватало усиления, что для неопытного на топ-уровне наставника было серьёзным препятствием. В первом туре «Динамо» против «Краснодара» было просто «плюшевым». Никакой агрессии в опорной зоне, проигранные единоборства – и 1:3. Первой победы пришлось ждать 4 матча.

Прямо по ходу сезона селекционеры привозили новичков (Бителло, Чавес, Карраскаль) – а Личка так же на ходу дополнял базовые настройки коллектива. Веры в то, что Марцел на базе кризисного гранда построит перспективный проект, было мало.

Отпустили Захаряна в европейский футбол

У всей футбольной общественности душа болела за Арсена Захаряна. Один из главных талантов России кис в РПЛ без возможности выйти на новый уровень. И как же тяжело продвигались переговоры! После «Челси» — «Страсбур», «Лацио», «Фейеноорд», «Галатасарай». Везде что-то не срасталось – и даже переход в «Реал Сосьедад» несколько раз оказывался под угрозой. Огромным трудом сделку удалось оформить.

Конечно, «Динамо» могло получить за свой главный актив сумму куда больше (по версии Transfermarkt, отступные – 13 миллионов евро). Но тот факт, что перспективного юнца удалось снарядить в Европу, имиджу клуба может принести куда большую пользу. Что уж говорить о пользе для самого воспитанника, болельщиков и всего российского футбола.

Сохранили Тюкавина

Тюкавин – ещё один талант «Динамо», за которым следили параллельно с Захаряном. Только если Арсену искали топ-клуб в Европе, то Константина хотели сохранить от конкурентов в РПЛ . Были инсайды об интересе «Зенита» и других команд – да и сам форвард не торопился продлевать контракт. Он истекал предстоящим летом.

Был риск потерять исполнителя, поскольку при Йокановиче он так и не пробился в стартовый состав – заслуживал, но конкурировал с Фёдором Смоловым. Личка нашёл место на поле для обоих. И у нападающего просто не стало необходимости что-то менять – в декабре стороны договорились-таки о подписании нового контракта! Тюкавин получил ясность относительно ближайшего будущего и становится наконец лидером. А клуб сохранил ещё один свой ценный актив.

Часто обыгрывали «Зенит»

Мало, кто может похвастаться хотя бы одной-двумя победами над «Зенитом» — а у «Динамо» их даже больше! Подумать только – 4 раза в последних шести матчах москвичи не проигрывали российскому гегемону.

Но говорим мы только о текущем годе – а на этом отрезке у «бело-голубых» 3 победы (!) над «Зенитом». Эмоции от прошлого розыгрыша Кубка кипели недолго из-за вылета от «Акрона». Зато сама победа была яркой. В Санкт-Петербурге, после крайне спорного решения арбитра не ставить пенальти «Зениту» во втором тайме.

Начало нынешнего сезона – ещё одна сенсация на берегах Невы: дубль Тюкавина и очередная победа.

Наконец, очередная встреча – на этот раз в Кубке. Теперь соперники ограничились одним голом – и автором его на 74-й минуте стал Фёдор Смолов.

Чемпионы страны становятся любимым клиентом «Динамо». Ещё вопрос, наносил ли кто-то поражения «сине-бело-голубым» ещё чаще.

Вернулись в топ-3

Победы над гегемоном прекрасны сами по себе, но необходимо дополнять их и системными успехами. Для москвичей главное – что им удалось вернуться в топ-5 и даже запрыгнуть в топ-3.

Начиная с 13-го тура, подопечные Марцела Лички лишь в двух из шести встреч не одержали победу. При этом 3 очка забирали не только со стагнирующими «Уралом» и «Оренбургом» — но и с заигравшим «Рубином», конкурентом- ЦСКА .

«Бело-голубые» дождались, когда начнут буксовать «Крылья Советов». У «Локомотива» и «Спартака» достаточно проблем, у «Рубина» и тех же самарцев нет необходимых ресурсов. Поэтому сейчас кажется, что «Динамо» на 3-м месте – это надолго.