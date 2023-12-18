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Приговор Промеса, дилемма Абаскаля и вылет от «Акрона». Сложный год скандального «Спартака»

вчера, 21:34
Гильермо Абаскаль

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Январь 2023. Подписали Дуарте

Так себе начало года. Парагваец, за которого «Спартак» отдал 4 млн евро, оказался самым дорогим новичком зимы в РПЛ. Кроме центрального защитника Дуарте, Абаскаль также одобрил сделку со старым знакомым. Томаш Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» за 2 миллиона евро. Бывший крайний защитник «Базеля» позже получит сложную травму, вернется в феврале следующего года. За москвичей Тавареш сыграл 18 матчей, а Дуарте примерно столько раз грубо ошибся в обороне всего за год. В конце года снова ищут новичков, состав не до конца сформирован.

Апрель 2023. Вылет от «Акрона»

«Спартак» не представлял весной силу, способную снести Малкома с первого места в РПЛ, но Абаскаль рассчитывал на финал Кубка, где до него сыграл Ваноли. Итальянец обыграл «Динамо», а вот испанец вылетел от скромного «Акрона». «Красно-белые» прекрасно знали, что это опасный соперник, способный связать фаворита по рукам и ногам. Но Абаскаль наплевал на подготовку под оппонента, его команда играла скверно. Коллектив Виталия Калешина прошел фаворита, а победный гол забил Никита Салтыков – открытие нового сезона в РПЛ в составе «Крыльев Советов». Так «Спартак» потерял шанс на два кубка – обычный и Суперкубок, а ещё на финал против ЦСКА.

Май 2023. Потеряли «серебро»

На зимний перерыв «Спартак» ушел на втором месте, но подарил «Зениту» отрыв в шесть пунктов. Надежда на рывок была, но не оправдалась. «Красно-белые» после зимних сборов не обыграли дома «Урал» и проиграли «Оренбургу». Также собрали много глупых ничьих. Зато сыграли немало эмоциональных матчей, вроде голевых перестрелок с «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом». Но в таком стиле не становятся чемпионами, поэтому после всего одной победы в решающих шести турах Абаскаль отдал второе место ЦСКА. Повезло ещё, что «Ростов» Карпина тоже заметно сбавил, в противном случае «Спартак» стал бы четвертым. «Зенит» Семака опередил москвичей на 16 очков – пропасть.

Июнь 2023. Приговор Промеса

Криминальный суд в Нидерландах приговорил Квинси к 1,5 годам тюремного заключения за ударом ножом кузена. Поскольку в гражданском суде родственник выиграл денежную компенсацию, то в криминальном процессе осталось назвать срок. Промеса не пожалели, поскольку есть записи, на которых угрожает кузену расправой. Голландец прошлой зимой пропустил сборы, но теперь стал резидентом ОАЭ, чтобы его не выдали в Нидерланды в январе. Апелляция в процессе, но над Квинси грязной тенью висит другой суд, по торговле наркотиками в особо крупных размерах. «Спартак» при этом не дорожит клубной репутацией, человека с судимостью оставили в команде. Промес неплох, рекордсмен по созданным моментам в РПЛ, но запятнал себя за полем.

Август 2023. Не стали первыми

К этому времени решения в клубе принимал новый генеральный директор, Олег Малышев сменил Евгения Мележикова. Позже будут другие назначения, но пока спортивной составляющей заправляет менее талантливый из братьев Эшуортов – спортивный директор «Спартака», то не видим выдающихся сделок и результатов. Старт сезона воодушевил, но после трех выигрышей подряд «Спартак» выдал четыре тура без побед и с тремя поражениями. В августе команда показала, что Абаскаль не будет досконально готовиться к соперникам, вроде «Урала» и «Ахмата». Зато у Гильермо весь сезон необъяснимые эксперименты во вред команде.

Сентябрь 2023. Раздали миллионы

Летнее трансферное окно закрылось 14 сентября, к этому времени «Спартак» был девятым в таблице. Для спасения ситуации потратили большие деньги – 24 млн евро. Трансфер вингера Бонгонды обошелся «Спартаку» в 7 млн евро, переход «армейца» Медины в 6 млн евро. Аналогичную сумму заплатили «Олимпиакосу» за левого летареля Рябчука. Последним подписали Бабича, сербского защитника из «Альмерии». Через несколько месяцев только игрок обороны в основе, Бонгонда и Медина нестабильные, а Рябчук откровенно разочаровал. Трансферы за 2,4 миллиарда рублей без учета зарплат новичков себя пока не оправдали.

Декабрь 2023. Оставили Абаскаля

Стоит ли менять тренера? Проект ведь дорогой, а побед мало. В «Спартаке» любят намекать на сокращение финансирования. Вот только и официальный финансовый отчет РФС, и трансферные расходы, и данные о зарплатах игроков, и инсайдеры с источниками внутри клуба фиксируют, что москвичи за год потратили не менее 10 миллиардов рублей. За эти средства получили победу в неплохой группе Кубка России с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». Но последовало поражение от «Оренбурга» в первом матче плей-офф, надо отыграться в новом году. Есть неплохие футболисты, бывали удачные поединки, но нет стабильного прогресса. А самое главное – игроки и тренер любят поскандалить. Форвард Соболев влезал в конфликты. Тренер Абаскаль толкнул провокатора Беришу из «Ахмата».

У москвичей нет идеальной работы без мяча, нет сыгранной полузащиты, вечное тасование кадров. Есть слепое доверие тренера к отдельным игрокам, не готовым делать разницу. И нет доверия к наставнику со стороны руководства. Гильермо оставили, ведь были победы в конце года в РПЛ, три успеха и поражение от «Ахмата». Но чемпионской игры нет, в таблице «Спартак» пятый с отставанием от «Краснодара» на восемь очков. Найти мотивацию для бессмысленной борьбы за третье место непросто, как и заманить ценных новичков, начиная со знаменитого спортивного директора. Рибалта сомневается, что ему стоит идти в «Спартак». Итог 2023 года: Федун ушел, но дело его живет.

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112910415
112910415
сегодня в 06:42
дело Федуна хочет жить вечно ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:52
Главное из статьи , что дело Федуна живет...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:19
Пожалуй, все правильно. Жаль, что Спартак не дорожит репутацией. А если Промес получит 5 лет по второму приговору, да 1,5 по перовому, т.е. в сумме 6,5, то это не становит Луккойл при продлении контракта? Не знаю. Легионера купить можно но репутацию не купишь. Он игрок конечно классный, но уголовное дело это не шутка. Пусть думают.
Гость
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