Приговор Промеса, дилемма Абаскаля и вылет от «Акрона». Сложный год скандального «Спартака»

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вчера, 21:34

Проживите 2023-й вместе с популярным клубом.

Январь 2023. Подписали Дуарте

Так себе начало года. Парагваец, за которого «Спартак» отдал 4 млн евро, оказался самым дорогим новичком зимы в РПЛ . Кроме центрального защитника Дуарте, Абаскаль также одобрил сделку со старым знакомым. Томаш Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» за 2 миллиона евро. Бывший крайний защитник «Базеля» позже получит сложную травму, вернется в феврале следующего года. За москвичей Тавареш сыграл 18 матчей, а Дуарте примерно столько раз грубо ошибся в обороне всего за год. В конце года снова ищут новичков, состав не до конца сформирован.

Апрель 2023. Вылет от «Акрона»

«Спартак» не представлял весной силу, способную снести Малкома с первого места в РПЛ , но Абаскаль рассчитывал на финал Кубка, где до него сыграл Ваноли. Итальянец обыграл «Динамо», а вот испанец вылетел от скромного «Акрона». «Красно-белые» прекрасно знали, что это опасный соперник, способный связать фаворита по рукам и ногам. Но Абаскаль наплевал на подготовку под оппонента, его команда играла скверно. Коллектив Виталия Калешина прошел фаворита, а победный гол забил Никита Салтыков – открытие нового сезона в РПЛ в составе «Крыльев Советов». Так «Спартак» потерял шанс на два кубка – обычный и Суперкубок, а ещё на финал против ЦСКА .

Май 2023. Потеряли «серебро»

На зимний перерыв «Спартак» ушел на втором месте, но подарил «Зениту» отрыв в шесть пунктов. Надежда на рывок была, но не оправдалась. «Красно-белые» после зимних сборов не обыграли дома «Урал» и проиграли «Оренбургу». Также собрали много глупых ничьих. Зато сыграли немало эмоциональных матчей, вроде голевых перестрелок с «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом». Но в таком стиле не становятся чемпионами, поэтому после всего одной победы в решающих шести турах Абаскаль отдал второе место ЦСКА . Повезло ещё, что «Ростов» Карпина тоже заметно сбавил, в противном случае «Спартак» стал бы четвертым. «Зенит» Семака опередил москвичей на 16 очков – пропасть.

Июнь 2023. Приговор Промеса

Криминальный суд в Нидерландах приговорил Квинси к 1,5 годам тюремного заключения за ударом ножом кузена. Поскольку в гражданском суде родственник выиграл денежную компенсацию, то в криминальном процессе осталось назвать срок. Промеса не пожалели, поскольку есть записи, на которых угрожает кузену расправой. Голландец прошлой зимой пропустил сборы, но теперь стал резидентом ОАЭ , чтобы его не выдали в Нидерланды в январе. Апелляция в процессе, но над Квинси грязной тенью висит другой суд, по торговле наркотиками в особо крупных размерах. «Спартак» при этом не дорожит клубной репутацией, человека с судимостью оставили в команде. Промес неплох, рекордсмен по созданным моментам в РПЛ , но запятнал себя за полем.

Август 2023. Не стали первыми

К этому времени решения в клубе принимал новый генеральный директор, Олег Малышев сменил Евгения Мележикова. Позже будут другие назначения, но пока спортивной составляющей заправляет менее талантливый из братьев Эшуортов – спортивный директор «Спартака», то не видим выдающихся сделок и результатов. Старт сезона воодушевил, но после трех выигрышей подряд «Спартак» выдал четыре тура без побед и с тремя поражениями. В августе команда показала, что Абаскаль не будет досконально готовиться к соперникам, вроде «Урала» и «Ахмата». Зато у Гильермо весь сезон необъяснимые эксперименты во вред команде.

Сентябрь 2023. Раздали миллионы

Летнее трансферное окно закрылось 14 сентября, к этому времени «Спартак» был девятым в таблице. Для спасения ситуации потратили большие деньги – 24 млн евро. Трансфер вингера Бонгонды обошелся «Спартаку» в 7 млн евро, переход «армейца» Медины в 6 млн евро. Аналогичную сумму заплатили «Олимпиакосу» за левого летареля Рябчука. Последним подписали Бабича, сербского защитника из «Альмерии». Через несколько месяцев только игрок обороны в основе, Бонгонда и Медина нестабильные, а Рябчук откровенно разочаровал. Трансферы за 2,4 миллиарда рублей без учета зарплат новичков себя пока не оправдали.

Декабрь 2023. Оставили Абаскаля

Стоит ли менять тренера? Проект ведь дорогой, а побед мало. В «Спартаке» любят намекать на сокращение финансирования. Вот только и официальный финансовый отчет РФС , и трансферные расходы, и данные о зарплатах игроков, и инсайдеры с источниками внутри клуба фиксируют, что москвичи за год потратили не менее 10 миллиардов рублей. За эти средства получили победу в неплохой группе Кубка России с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». Но последовало поражение от «Оренбурга» в первом матче плей-офф, надо отыграться в новом году. Есть неплохие футболисты, бывали удачные поединки, но нет стабильного прогресса. А самое главное – игроки и тренер любят поскандалить. Форвард Соболев влезал в конфликты. Тренер Абаскаль толкнул провокатора Беришу из «Ахмата».