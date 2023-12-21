«Росс Каунти» – «Хиберниан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Росс Каунти» – «Хиберниан», который состоится 23 декабря 2023 года

«Росс Каунти»

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимают на данный момент «олени». Вспомним недавние матчи с участием «Росс Каунти», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Хибернианом». В сухую, забив три гола, «олени» взяли верх над «Мотеруэллом» в рамках матча 16-го тура Премьер-лиги. Со счётом 0:2 «Росс Каунти» проиграл в игре следующего тура чемпионата «Сент-Миррену».

На прошлых выходных с минимальным счётом «олени» уступили дома команде «Данди»/

«Хиберниан»

Шестое место занимает на сегодняшний день «Хиберниан» в турнирной таблице Премьер-лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. С разницей в три гола «Хиберниан» проиграл на выезде «Селтику» в 16-ом туре чемпионата (1:4). С минимальным счётом «зелёно-белые» одержали победу над «Ливингстоном» на своём поле в игре следующего тура.

16 декабря со счётом 1:0 «Сент-Джонстон» взял верх над «Хибернианом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росс Каунти» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Хиберниан» – 2.45

Победит «Хиберниан» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «олени» в пяти последних встречах

За аналогичный период «Хиберниан» выиграл своих оппонентов в трёх матчах.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.75 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущего матча.