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«Ноттингем Форест» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:55
«Ноттингем Форест» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Борнмут», который состоится 23 декабря 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» после семнадцати туров текущего сезона Премьер-лиги занимают семнадцатую строчку. В шести матчах к ряду «красные» не радуют победами своих болельщиков. Пропустив пять голов, «Форест» проиграл в сухую «дачникам» из Фулема в матче 15-го тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «волками» из Вулверхэмптона (1:1).

15 декабря со счётом 0:2 «ловкие деревья» дома проиграли «шпорам».

«Борнмут»

«Вишни» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Борнмута», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лесниками». Со счётом 2:2 вничью сыграли «чёрно-красные» с «вилланами» в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии. В сухую, забив пару голов, «Борнмут» взял верх над «Кристал Пэласом» в игре следующего тура Премьер-лиги.

9 декабря в Манчестере «вишни» неожиданно выиграли у «красных дьяволов» со счётом 3:0/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ноттингем Форест» – 2.80
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Борнмут» – 2.55
  • Победит «Борнмут» с форой -1.5 – 4.85
  • Обе забьют — нет – 2.15
  • Обе забьют — да – 1.71
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.92
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Только в одном матче из десяти крайних «лесники» выиграли
  • За аналогичный период «вишни» взяли верх над своими соперниками в пяти поединках.

Прогноз

На кураже после победы над «МЮ» в предстоящей встрече «вишни» одолеют «лесников». Компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.55 на победу «Борнмута».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Борнмут
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Очные противостояния данных клубов тоже могут сказать в пользу именно Борнмута, так как с середины 2021 года, "Вишни" провели 4-е качественные встречи против "Лесников". И к слову, если непосредственно по цифрам, то в этих 4-х матчах в актив Борнмута ушли 3 победы, а Ноттингем Форест и вовсе не смог ни разу одолеть оппонента. И даже 2 домашние встречи не помогли данной команде. Вот и получается, что данная успешная тенденция Борнмута, как никогда имеет все шансы на продолжение.
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