«Ноттингем Форест» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Борнмут», который состоится 23 декабря 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» после семнадцати туров текущего сезона Премьер-лиги занимают семнадцатую строчку. В шести матчах к ряду «красные» не радуют победами своих болельщиков. Пропустив пять голов, «Форест» проиграл в сухую «дачникам» из Фулема в матче 15-го тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «волками» из Вулверхэмптона (1:1).

15 декабря со счётом 0:2 «ловкие деревья» дома проиграли «шпорам».

«Борнмут»

«Вишни» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Борнмута», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лесниками». Со счётом 2:2 вничью сыграли «чёрно-красные» с «вилланами» в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии. В сухую, забив пару голов, «Борнмут» взял верх над «Кристал Пэласом» в игре следующего тура Премьер-лиги.

9 декабря в Манчестере «вишни» неожиданно выиграли у «красных дьяволов» со счётом 3:0/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.80

Ничья – 3.50

Победит «Борнмут» – 2.55

Победит «Борнмут» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из десяти крайних «лесники» выиграли

За аналогичный период «вишни» взяли верх над своими соперниками в пяти поединках.

Прогноз