«Ноттингем Форест» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Борнмут», который состоится 23 декабря 2023 года
«Ноттингем Форест»
«Лесники» после семнадцати туров текущего сезона Премьер-лиги занимают семнадцатую строчку. В шести матчах к ряду «красные» не радуют победами своих болельщиков. Пропустив пять голов, «Форест» проиграл в сухую «дачникам» из Фулема в матче 15-го тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «волками» из Вулверхэмптона (1:1).
15 декабря со счётом 0:2 «ловкие деревья» дома проиграли «шпорам».
«Борнмут»
«Вишни» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Борнмута», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лесниками». Со счётом 2:2 вничью сыграли «чёрно-красные» с «вилланами» в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии. В сухую, забив пару голов, «Борнмут» взял верх над «Кристал Пэласом» в игре следующего тура Премьер-лиги.
9 декабря в Манчестере «вишни» неожиданно выиграли у «красных дьяволов» со счётом 3:0/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 2.80
- Ничья – 3.50
- Победит «Борнмут» – 2.55
- Победит «Борнмут» с форой -1.5 – 4.85
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 – 1.92
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.92
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Только в одном матче из десяти крайних «лесники» выиграли
- За аналогичный период «вишни» взяли верх над своими соперниками в пяти поединках.
Прогноз
На кураже после победы над «МЮ» в предстоящей встрече «вишни» одолеют «лесников». Компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.55 на победу «Борнмута».