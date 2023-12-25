«Ньюкасл Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1703457962

сегодня, 01:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Ноттингем Форест», который состоится 26 декабря 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают седьмое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». В сухую, забив три гола, «Ньюкасл» взял верх над «белыми» из Фулема в рамках матча 17-го тура Премьер-лиги. После серии пенальти «сороки» проиграли лондонским «пенсионерам» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

23 декабря с минимальным счётом «Лутон Таун» взял верх над «чёрно-белыми» из Ньюкасла.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на сегодняшний день в Премьер-лиге находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «красных» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью «волки» из Вулверхэмптона сыграли с «Форестом» в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии. В сухую, пропустив пару мячей, «Ноттингем Форест» проиграл дома «шпорам» в игре позапрошлого тура АПЛ .

Со счётом 2:3 «лесники» проиграли дома «Борнмуту» в 18-ом туре Премьер-лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.52

Ничья – 4.50

Победит «Ноттингем Форест» – 6.20

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 2.36

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «сороки» в десяти крайних матчах

Только в одной встрече за аналогичный период «лесники» выиграли.

Прогноз

С коэффициентом 1.52 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Ньюкасла». В предстоящем матче «сорокам» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «шляпников» из Лутона.