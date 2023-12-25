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«Ньюкасл Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:46
«Ньюкасл Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Ноттингем Форест», который состоится 26 декабря 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают седьмое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». В сухую, забив три гола, «Ньюкасл» взял верх над «белыми» из Фулема в рамках матча 17-го тура Премьер-лиги. После серии пенальти «сороки» проиграли лондонским «пенсионерам» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

23 декабря с минимальным счётом «Лутон Таун» взял верх над «чёрно-белыми» из Ньюкасла.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на сегодняшний день в Премьер-лиге находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «красных» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью «волки» из Вулверхэмптона сыграли с «Форестом» в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии. В сухую, пропустив пару мячей, «Ноттингем Форест» проиграл дома «шпорам» в игре позапрошлого тура АПЛ.

Со счётом 2:3 «лесники» проиграли дома «Борнмуту» в 18-ом туре Премьер-лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.52
  • Ничья – 4.50
  • Победит «Ноттингем Форест» – 6.20
  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 2.36
  • Обе забьют — нет – 1.90
  • Обе забьют — да – 1.94
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Три победы одержали «сороки» в десяти крайних матчах
  • Только в одной встрече за аналогичный период «лесники» выиграли.

Прогноз

С коэффициентом 1.52 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Ньюкасла». В предстоящем матче «сорокам» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «шляпников» из Лутона.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ньюкасл
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:03
Хозяева, выглядят по мощнее и дома должны добиться уверенной победы - Ф1(-1).
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