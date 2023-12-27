«Ипсвич Таун» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – КПР , который состоится 29 декабря 2023 года

«Ипсвич Таун»

На сегодняшний день «трактористы» в турнирной таблице чемпионата занимают второе место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ипсвича». В рамках матча 22-го тура Чемпион Лиги «синие» на своём поле раскатали ничью с «Норвичем» (2:2). В сухую, пропустив четыре гола, «трактористы» проиграли на выезде «павлинам» из Лидса в позапрошлом туре Чемпионшипа.

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лисами» из Лестера (1:1).

КПР

«Супер Обручи» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на двадцать второй строчке. В трёх крайних матчах КПР потерпел поражение от своих оппонентов. С разницей в один мяч «Куинз Парк Рейнджерс» уступил в гостях клубу «Шеффилд Уэнсдей» в 22-ом туре чемпионата (1:2). На своём поле с минимальным счётом «Супер Обручи» проиграли «Саутгемптону» в позапрошлом туре Чемпионшипа.

26 декабря со счётом 2:0 «Миллуолл» одержал победу над КПР .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ипсвич Таун» – 1.43

Ничья – 4.70

Победит КПР – 6.40

– 6.40 Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 – 2.15

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.15

Статистика

Четыре очных матчей команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Три поражения потерпели «Супер Обручи» в пяти последних встречах

За аналогичный период «трактористы» уступили своим соперникам в одной встрече.

Прогноз