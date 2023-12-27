«Ипсвич Таун» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – КПР, который состоится 29 декабря 2023 года
«Ипсвич Таун»
На сегодняшний день «трактористы» в турнирной таблице чемпионата занимают второе место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ипсвича». В рамках матча 22-го тура Чемпион Лиги «синие» на своём поле раскатали ничью с «Норвичем» (2:2). В сухую, пропустив четыре гола, «трактористы» проиграли на выезде «павлинам» из Лидса в позапрошлом туре Чемпионшипа.
Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лисами» из Лестера (1:1).
КПР
«Супер Обручи» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на двадцать второй строчке. В трёх крайних матчах КПР потерпел поражение от своих оппонентов. С разницей в один мяч «Куинз Парк Рейнджерс» уступил в гостях клубу «Шеффилд Уэнсдей» в 22-ом туре чемпионата (1:2). На своём поле с минимальным счётом «Супер Обручи» проиграли «Саутгемптону» в позапрошлом туре Чемпионшипа.
26 декабря со счётом 2:0 «Миллуолл» одержал победу над КПР.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ипсвич Таун» – 1.43
- Ничья – 4.70
- Победит КПР – 6.40
- Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 – 2.15
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.15
Статистика
- Четыре очных матчей команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Три поражения потерпели «Супер Обручи» в пяти последних встречах
- За аналогичный период «трактористы» уступили своим соперникам в одной встрече.
Прогноз
С коэффициентом 1.43 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Ипсвич Таун». В недавнем матче «трактористы» достойно сыграли с «Лестером». КПР на данном этапе не в той форме, чтобы отобрать очки у «Ипсвича».